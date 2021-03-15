Без спешки: 7 ошибок, снижающих продуктивность

Звонок будильника, быстрый подъем, душ, завтрак (если успеваешь) и бегом на работу (или к компьютеру). Так проходит почти каждое наше утро. И у нас не возникает даже мысли, сколько ошибок мы совершаем за это короткое время…

Ошибка 1. Заставлять себя рано вставать



Автор книги "Мой продуктивный год" Крис Бейли утверждает, что стереотип о том, что все успешные люди встают очень рано, не соответствует действительности. "Мы склонны ругать себя за то, что не просыпаемся в 5 утра. Но мы все устроены по-разному", — говорит Бейли.

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Человек, который просыпается в 10 утра, может быть абсолютно таким же продуктивным, как и тот, кто просыпается на рассвете. Важно то, насколько "сознательно" вы действуете, когда просыпаетесь.

Так что, если ваше расписание позволяет, немного поэкспериментируйте с временем пробуждения и найдите то, что вам больше нравится. Возможно, вы обнаружите, что если будете спать на час дольше, то сможете сделать в течение дня гораздо больше.

Ошибка 2. Начинать день реактивно



Грэм Олкотт, основатель Think Productive и автор книги "Продуктивный ниндзя", сказал, что самый большой фактор, снижающий продуктивность — начинать день в реактивном, а не в проактивном режиме.

Многие из нас просыпаются и сразу проверяют свои телефоны, но это одно из действий, которое переводит нас в реактивный режим. Проактивно начинать утро, значит выделить время на обдумывание приоритетов нового дня, просмотр календаря и списка дел, и составление плана.

Это не означает, что вам нужно просматривать сообщения в почте или чатах. Входящие электронные письма — это не список дел. Фактически, это список приоритетов, но не ваших, а чьих-то других.

И Олкотт не единственный эксперт по продуктивности, который рекомендует избегать по утрам электронной почты. "Самая большая ошибка, которую совершают люди, — это начинать свой день без четкого плана того, что они собираются делать", — сказала Лаура Вандеркам, автор книги "Чувство штиля. Продуктивность и спокойствие в эпоху вечных дедлайнов", добавив, что любой план, который вы составите, должен включать время для неизбежных неожиданностей. "Электронная почта может быть где-то с краю. Она ведь всегда есть и имеет свойство расширяться, заполняя все доступное пространство", — добавила Лаура.

Ошибка 3. Не одеваться



Даже если вы работаете дома, эксперты рекомендуют снимать пижаму и одеваться в более цивилизованную одежду. "Правильная одежда помогает", — сказал Олкотт. "В психологии есть такое понятие, как "замкнутое познание", которое показывает нам, что мозг работает по-другому, если вы носите костюм. А если вы надеваете лабораторный халат ученого, ваш уровень интеллекта повышается, даже если вы не ученый".

Конечно, если ваш путь на работу это десяток шагов из спальни — в кабинет или на кухню, вам вряд ли захочется надевать одежду, в которой вы ходите в офис. Но все-таки переоденьтесь. Различные исследования показывают, что таким образом мы улучшаем концентрацию, поскольку настраиваем себя на рабочий лад.

Ошибка 4. Не завтракать



"Завтрак — серьезная часть успешного утреннего распорядка дня, потому что он дает вам энергию, необходимую для концентрации на том, чем вы занимаетесь в оставшуюся часть дня", — сказала Стефани Нельсон, диетолог и врач-терапевт. Нельсон рекомендует на завтрак употреблять что-то "сбалансированное с белком и углеводами", но не усложнять процесс, если у вас мало времени. Сама Нельсон, например, любит готовить себе протеиновые оладьи на завтрак, но гораздо более простым выбором может быть, тост с небольшим количеством арахисового масла.

Также важно не забывать о питье, утверждает тренер Эрика Зеллнер. "Гидратация играет важную роль в нашей способности концентрироваться и работать продуктивно. Исследования показали, что даже небольшое снижение гидратации на 1%, может ухудшить настроение, память, концентрацию и способность к выполнению задач". Если вы не привыкли пока пить воду в течение всего дня, начните хотя бы с одного стакана воды каждое утро.

Ошибка 5. Делать все и сразу



Когда вы пытаетесь пролистать длинный список дел, возникает соблазн выполнять несколько задач параллельно. Особенно, если вам нужно совмещать работу, уход за детьми и другие обязанности. Эрика Зеллнер рекомендует все же стремиться к "однозадачности". "Многозадачность снижает производительность до 40% и может оказать долгосрочное негативное воздействие на мозг", — пояснила она. Она призывает своих клиентов сосредоточиться на чем-то одном в течение определенного периода времени, что дает дополнительный бонус в виде потенциальной перехода в состояние потока.

По словам Зеллнер, переход к однозадачности может занять несколько недель, поскольку вы переобучаете свой мозг, чтобы он научился сосредотачиваться на конкретной задаче в течение более длительных периодов времени. Старайтесь придерживаться такого режима и со временем вы почувствуете все его преимущества.

Ошибка 6. Не готовиться накануне вечером



В конце долгого дня меньше всего хочется планировать следующий день. Но эксперты говорят, что это может существенно повлиять на продуктивность и, в конечном итоге, сэкономить вам время.

"Я рекомендую в конце каждого рабочего дня составлять список того, что вы должны сделать на следующий день. Затем посмотрите на "сложный ландшафт" дня — встречи, звонки — и составьте примерный график", — говорит Лаура Вандеркам.

Еще одна важная часть подготовки к следующему дню — качественный сон. "Исследование 2016 года подтвердило, что лишение сна нарушает процесс, известный как избирательное внимание, или способность сосредоточиться на конкретной информации, когда вокруг вас происходят другие вещи. Это означает, что плохой сон помешает вашей способности выполнять монотонную работу и быть продуктивным", — рассказала Эрика Зеллнер.

Ошибка 7. Не уделять внимания собственному спокойствию



Утро может быть хаотичным, особенно если вы пытаетесь много делать, заботясь о других. Но Крис Бейли предупреждает, что попытки сделать слишком много могут иметь неприятные последствия. "Если мы начинаем день в беготне, а не в спокойном режиме, этот настрой может сохраниться на целый день", — говорит он.

У каждого свой режим спокойствия. Для кого-то это 5-10 минут медитации, для кого-то — спокойно выпить чашку кофе, а для кого-то — погулять с домашним питомцем. Делайте это для себя.

Кроме того, если решаете изменить утренний распорядок, делайте по одному шагу за раз. Например, если вы каждое утро варите кофе, возможно, в это же время вы можете сделать дыхательные упражнения или приготовить сбалансированный завтрак. Делайте так, как вам комфортно, главное — не торопитесь. Медленно и стабильно всегда более продуктивно чем быстро и все сразу.