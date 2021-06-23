5 способов, которыми работодатели могут поддержать психическое здоровье женщин

Недавний опрос работодателей, проведенный компанией McKinsey, показал, что почти треть респондентов сообщила о беспокойстве по поводу увольнений или сокращений с начала пандемии, 28% сообщили о выгорании, а 21% и 20% сообщили о стрессе из-за ухода за детьми и здоровье близких соответственно.

Хотя работающие респонденты-женщины с одинаковой вероятностью указали, что возвращение к работе окажет негативное влияние на их психическое здоровье, как и их коллеги-мужчины, они на 12 процентных пунктов чаще сообщают о беспокойстве по поводу того, что у них будет меньше возможностей делать перерывы и устанавливать собственный график работы. И хотя большинство работодателей знают, что Covid-19 ухудшил психическое здоровье их сотрудников, существует значительный разрыв между тем, как работодатели и сотрудники воспринимают предложения по охране психического здоровья на рабочем месте.

Согласно последнему отчету "Женщины на рабочем месте", ежегодному исследованию прогресса женщин на рынке труда от McKinsey и LeanIn.org, три группы сообщили о различных проблемах во время пандемии Covid-19, которые заставили их задуматься о переходе на более низкую должность или прекращении карьеры. В эти три группы вошли матери, женщины-руководители и чернокожие женщины. Одними из самых серьезных препятствий были повышенная нагрузка на психическое здоровье, особенно повышенный уровень тревоги, стресса и горя.

Матери в два раза чаще, чем отцы, беспокоятся, что их обязанности по уходу за семьей вызовут негативное восприятие на работе. Женщины, занимающие руководящие посты, которые давно сообщали о том, что им нужно работать больше, чем их коллеги-мужчины, теперь выгорают быстрее — 39% по сравнению с 28% мужчин.

Работодатели должны поставить в центр своих бизнес-стратегий людей и их психологическое благополучие. Конечно, это легче сказать, чем сделать. Для этого потребуются время, инновации и долгосрочные обязательства. Но главное — начать. Специалисты McKinsey дают пять рекомендацией, которые могут помочь бизнес-лидерам улучшить психическое здоровье женщин на рабочих местах.

Сделайте психическое здоровье приоритетом



В опросе работодателей США только 31% указали, что улучшение доступа к ресурсам психического здоровья является приоритетной задачей. Важно помнить, что хотя улучшение психического здоровья — это личное дело каждого, на этот процесс влияют структурные факторы, в том числе поддержка со стороны коллег, руководителей, команд и организаций.

Таким образом, руководители компаний обязаны повышать осведомленность и принимать меры в отношении психического здоровья. Женщины на 25% чаще, чем мужчины, сообщают о том, что им неудобно делиться своими мыслями о деликатных вопросах или проблемах работы и жизни с коллегами. Работодатели должны работать над формированием культуры, поощряющей беспристрастный диалог.

Компании, которые назначают руководителя, ответственного за благополучие сотрудников, с большей вероятностью будут иметь удовлетворенную команду. Так же, как ежегодные медицинские осмотры или годовые отчеты, в компании важно поощрять сотрудников проводить ежегодную самооценку психического здоровья.

Пересмотрите нормы рабочего места



Из-за пандемии сотрудникам стало намного сложнее проводить четкие границы между работой и домом, и многие чувствуют себя в состоянии "всегда на связи". Особенно это актуально для работающих мам. В другом недавнем опросе каждый второй респондент с детьми указал, что возвращение на работу окажет негативное влияние на их психическое здоровье.

Устойчивый темп работы необходим для того, чтобы помочь работающим родителям предотвратить выгорание и вернуться в офисы. Компаниям следует искать способы восстановить границы между работой и личной жизнью и сообщить сотрудникам о том, какие варианты гибкого планирования рабочего времени доступны для них.

Повышайте поддержку психического здоровья



Женщины, занимающие руководящие посты, значительно чаще, чем мужчины того же уровня, чувствуют себя измотанными, а каждая восьмая мать испытывает симптомы послеродовой депрессии. Кроме того, 67% сотрудников с жалобами на психическое здоровье указывают на то, что им сложно получить доступ к медицинской помощи.

Это явно указывает на то, что работодателям нужно вмешаться в решение этой проблемы. Работодателям не обязательно быть специалистами в области психического здоровья. Они могут сотрудничать с экспертами, многие из которых предлагают предоставление онлайн-услуг, и в то же время наращивать внутренние возможности для обеспечения благополучия на работе.

Работодатели, которые расширяют возможности онлайн-поддержки, меняют нормы в отношении гибкости и предлагают программы с учетом гендерной специфики, могут добиться более высокого уровня улучшения психического здоровья сотрудников.

Сообщайте о доступных ресурсах



Даже когда ресурсы психического здоровья доступны, многие сотрудники не знают о них. Примерно три из четырех крупных работодателей и половина мелких работодателей предлагают по крайней мере один ресурс по психическому здоровью в дополнение к своим медицинским пакетам. Но половина работодателей говорят, что низкая осведомленность способствует низкому использованию программ помощи работникам.

Создание набора доступных ресурсов и преимуществ в области психического здоровья — это первый шаг; работодатели также должны принять меры, чтобы сотрудники знали, как получить доступ к имеющимся ресурсам. Только четверть работодателей использовали возможности внутренних онлайн-платформ компании для распространения информации.

Сообщения от женщин-лидеров, особенно тех, кто делится своим опытом, важны для женщин-сотрудников, которые могут думать, что если они обратятся за помощью, их сочтут слабыми или непрофессиональными.

Измеряйте прогресс и результаты



Без активного отслеживания уровня благополучия сотрудников практически невозможно обеспечить подотчетность. Компаниям следует рассмотреть возможность фиксирования целевых результатов использования ресурсов психического здоровья, опыта сотрудников и удовлетворенности предлагаемыми ресурсами.

Инструменты измерения для работодателей включают анализ агрегированных данных о жалобах и претензиях со стороны сотрудников, опросы, фокус-группы, дискуссионные панели и инструменты комплексной оценки психического здоровья на рабочем месте, позволяющие оценить, соответствуют ли предлагаемые программы потребностям сотрудников.

Главное, что нужно делать работодателям, — действовать. Границы между работой и личной жизнью стираются. Чтобы положительно повлиять на психологическое благополучие женщин на работе, работодатели должны формировать стратегию, культивировать справедливость и инициативу. Это обязательство потребует инноваций и трансформации процессов, политик и систем. Психическое благополучие на рабочем месте — это не то, что можно достичь в одночасье, но коллективное признание компаниями психического здоровья рабочей силы как основного приоритета бизнеса является отправной точкой, необходимой для создания лучшей рабочей культуры и более инклюзивной экономики для всех.

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