Опять о гендере: как женщинам выжить в мужском коллективе

Гендерная дискриминация — реальная и непростая проблема. В большинстве случаев люди, в том числе и женщины, даже не подозревают о своих предубеждениях. Многолетнее социальное предпочтение мужчин на рабочем месте означает, что во многих из нас живут гендерные стереотипы. Но то, что так думают многие, не делает эти предубеждения правильными.

Что же мы можем сделать уже сейчас, чтобы снизить влияние этой проблемы на карьеру женщин?

Рекомендации от эксперта по ораторскому мастерству, формированию значимости и уверенности в себе Меган Гамильтон помогут вам понять, что происходит, как справиться с невидимой предвзятостью и занять то место, которого вы заслуживаете на работе.

1. Верить себе, игнорировать чужие реакции и действовать.

Суровая правда в том, что в данный момент женщины часто ничего не могут сделать с гендерными предубеждениями, кроме того, чтобы верить своей интуиции. Например, если вы представляете квартальный отчет собранию, на котором присутствуют только мужчины и чувствуете, что вас никто не слушает, с большой вероятностью, вы правы.

Женщины часто начинают думать: "Со мной что-то не так" или "Это всего лишь мои фантазии". Нет. С вами все в порядке. Но вы не сможете отменить все стереотипы, сложившиеся за сотни лет патриархата в течение одного своего доклада, поэтому единственное, что вы можете сделать, это проигнорировать такое отношение и показать себя с абсолютной уверенностью в своих словах и действиях, несмотря ни на что.

2. Увеличивать свое присутствие и значимость.

Создание значимого присутствия на работе требует времени и самоотверженности, особенно если вам приходилось бороться с синдромом самозванца или вы считаете, что ваши способности к ораторскому мастерству недостаточно хороши.

Первое, что нужно сделать, это научиться физически занимать место. Используйте практики, повышающие осознание тела, например йога, и учитесь стоять, сидеть и ходить в уверенных позах. Обращайте внимание на свою осанку — люди, которые сутулятся, таким образом пытаются сделать себя меньше. Стойте прямо, макушку головы направляйте к потолку, позвольте позвоночнику удлиниться, а плечам расслабиться. Эта открытая поза позволяет глубоко дышать, что усиливает звучание вашего голоса, успокаивает вас и показывает вашу уверенность в себе.

Чтобы добавить своему голосу мощности, используйте следующий прием:

– Станьте прямо, примите открытую позу и сделайте глубокий вдох, который расширит грудную клетку.

– По мере того, как вы выдыхаете, позвольте звуку выходить из вашей диафрагмы, не форсируйте, а свободно выпускайте из себя звук "Аааа".

– Положите руку на грудь и обратите внимание на колебания. Это тот резонанс, который вы ищете.

– Поиграйте со звуком! Попытайтесь переместить вибрации до самой макушки головы, и почувствовать, где разные высоты резонируют больше всего.

Как только вы найдете наиболее удобный и резонансный звук, обязательно используйте его при разговорах на работе. Это не только самый безопасный способ говорить, не причиняя вреда голосу, но и способ донести до других ваш авторитет и силу.

3. Сохранять спокойствие.

Не самая простая задача, правда? К счастью, есть простой способ, который, если практиковаться в течение долгого времени, может спасти вас во время сильного стресса.

Вариант 1. Контролируемое дыхание: вдох в течение трех секунд, задержка дыхания в течение трех секунд и выдох в течение шести секунд.

Вариант 2. Ограниченное дыхание: вдох на четыре секунды, задержка на четыре секунды, выдох и еще одна задержка по четыре секунды каждый.

Когда вы сознательно выбираете, как дышать, а не делаете это на автопилоте, вы посылаете в свой мозг сигнал, что вы не находитесь в режиме стресса. Это стимулирует вашу парасимпатическую нервную систему, и ваш организм перестает выделять гормоны стресса кортизол и адреналин. Это гормоны, которые вызывают потоотделение, дрожь, одышку, сбои в работе мозга и другие вещи, с которыми вам вряд ли хочется иметь дело.

Выделите ежедневно две минуты утром и две минуты вечером, чтобы попрактиковаться в дыхании. Со временем ваше тело начнет распознавать закономерность по вашему дыханию и вы сможете быстро выходить из состояния стресса.

Практикуйте контролируемое дыхание перед каждой встречей, презентацией или выступлением, чтобы прийти в спокойное и сосредоточенное состояние.

Гендерные стереотипы за один день, и даже за один год изменить не в силах никто. Но это не значит, что женщины должны идти у них на поводу. Страх не должен помешать женщинам занять место, которого они достойны.

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