7 убеждений, которые делают женщин невидимыми

"Во многих странах мира девушек и женщин по-прежнему заставляют молча выполнять традиции, соблюдать правила вежливости и сдержанности", — говорит социолог Дипа Нараян, которая также борется за право голоса женщин и является международным советником по правам бедности, проблемам женщин и развития Всемирного банка, ООН и ряда НГО в Индии и по всему миру.

Дипа Нараян рассказала о том, какова сейчас ситуация с неравенством в мире и какие убеждения вынуждают женщин молчать.

Цель любого любящего родителя воспитать хороших девочек. Но на самом деле родители ограничивают, сдерживают и подавляют своих дочерей. Ломая своих девочек, они готовят их к насилию. Если бы родители это понимали, они бы измучили себя. Поэтому все прячется под маску приличий и традиций.

Это можно назвать "подстраиванием". "Дорогая, подстройся немножко. Просто подстройся. Неважно, что происходит. Просто подстройся". "Подстраивание" учит девочек быть безвольными, перестать существовать, стать невидимками, не иметь своего "Я". Мальчиков это учит претендовать на власть и авторитет над миром. А мы все продолжаем говорить о равенстве полов и расширении прав женщин.

В 2012 году Дипа Нараян после одного трагического случая решила разобраться в причинах насилия. Она задавала простой вопрос: "Что для вас значит быть хорошей женщиной или хорошим мужчиной в наши дни?" Ответы ее так удивили, что этот проект перерос в многолетнее исследование.

За три года Дипа выслушала более 600 женщин, мужчин и детей с образованием, среднего класса. Она собрала 1 800 часов аудиозаписей, 8 000 страниц письменных заметок, на обработку которых ушел целый год.

Сегодня мы видим вокруг хорошо одетых образованных женщин. Мы считаем, что мир изменился. Но все эти внешние изменения чрезвычайно обманчивы, потому что внутри мы не изменились.

И речь не идет о бедных людях. Речь идет о тех, кто принадлежит к среднему и высшему классу, потому что именно такие люди чаще всего отрицают отсутствие изменений. Вокруг продолжают утверждать, что когда женщины образованны, работают и зарабатывают деньги, они имеют власть и свободу наравне с мужчинами. Но это не так. Почему?

В процессе исследования Дипа выявила семь привычек, которые уничтожают женщин, делают их невидимыми. Но эти привычки продолжают существовать, потому что они нам так близки, что мы сделали их добродетелями. А зачем менять или прекращать делать то, что хорошо и нравственно? С одной стороны, мы любим своих детей, мы любим наших дочерей, а с другой стороны, мы их ломаем.

Убеждение № 1: "У тебя нет тела". Первый шаг для превращения девочки в призрак — закрыть глаза на ее тело, притвориться, что у нее его просто нет. В большинстве семей никогда не говорят о теле. И именно в этой тишине многие миллионы девочек подвергаются сексуальным домогательствам, но они не рассказывают об этом даже своим мамам. Критика со стороны окружающих приводит к тому, что 90% женщин говорят, что им не нравится их тело. Когда девочка отвергает свое тело, она отвергает свой единственный дом. А незаметность и незащищенность становятся шатким фундаментом ее личности.

Убеждение № 2: "Веди себя тихо, замолчи". Если тебя не существует, у тебя нет тела, то как у тебя может быть голос? Почти каждая женщина, участвовавшая в исследовании, говорила: "Когда я была маленькой, моя мама ругалась и говорила: "Не перебивай, веди себя тише, замолчи, говори спокойно, не спорь и никогда не возражай". Многие слышали такие фразы. Девочки начинают бояться и замыкаются в себе, замолкают и говорят: "Пусть будет так. Какой смысл? Никто не слушает". Образованные женщины назвали своей главной проблемой неспособность высказать свое мнение. Как будто кто-то наступил им на горло и готов задушить. Тишина отсекает часть личности женщины.

Убеждение № 3: "Будь любезной. Угождай другим". Всем нравятся приятные женщины, которые всегда улыбаются, никогда не отказывают, не злятся, даже когда их эксплуатируют. 18-летняя девушка рассказывала: "Папа говорил: "Если я не вижу тебя улыбающейся, я плохо себя чувствую". Поэтому она улыбалась. То есть отец учил ее: "Мое счастье важнее твоего счастья". И в итоге, стараясь все время сделать всех счастливыми, девочки стали бояться принимать решения. И если вы спросите их, они ответят: "Мне без разницы! Все подойдет". Еще одна девушка, которой 25 лет, гордо заявляла: "Я очень гибкая. Я становлюсь той, какой другие хотят меня видеть". Такие девочки жертвуют своими мечтами и желаниями, и никто ничего не замечает, кроме депрессии. Она вселяется в душу. Отсекается еще одна часть личности женщины.

Убеждение №4: "У тебя нет права на сексуальность". С учетом того, что на Земле живет почти 8 млрд человек, секс — не новость для человечества. Новостью стало то, что все больше людей сейчас признают, что женщины тоже имеют право на сексуальное влечение. Но как женщина, которой не позволено иметь собственное тело, которая ничего о нем не знает, которая, возможно, подвергалась сексуальному насилию, которая не может сказать "нет", которую стыдили… Как она может заявить о своем праве на сексуальное влечение? Сексуальность женщины полностью задушена.

Убеждение №5: "Не доверяй женщинам". Представьте, как изменился бы мир, если бы женщины были солидарны друг с другом. Но чтобы этого не допустить, многие культуры создают высокие моральные требования к доверию мужчинам и сохранению секретов семьи. Многие женщины в исследовании говорили: "Единственная женщина, которой я могу доверять, это я сама". 30-летняя женщина, работающая над расширением прав женщин в Университете Дели, говорила: "Я не доверяю женщинам. Они завистливы и сплетничают". Поэтому очевидно, что в городах женщины не объединяются в группы, а на вопрос "Почему?" отвечают: "У нас нет времени на сплетни". Одиноких сломить легче.

Убеждение №6: "Долг важнее желаний". Одна 15-летняя девушка дала очень длинное определение "хорошей девочки": "Она милая, мягкая, вежливая, любящая, заботливая, честная, послушная, уважает старших, бескорыстно помогает, добра и исполняет свой долг". Слишком утомительно. Когда ты выполнил долг, то забываешь о любом своем желании. И жертвующим собой матерям не о чем больше поговорить, кроме как о еде. Многие мужчины назвали таких женщин скучными. Женщина становится изгоем.

Убеждение №7: "Будь полностью зависимой".

Все эти убеждения ломают женщин, наполняют их страхом и делают их жизнь полностью зависимой от мужчин. В итоге система мужской власти продолжает существовать. Эти семь убеждений, которые много лет считались хорошими и нравственными, отбирают у девочек жизнь и ставят их в позицию эксплуатации мужчинами.

"Мы должны измениться", — убеждена Дипа Нараян. "Как? Это всего лишь привычки. Каждая привычка выучена, значит, мы можем разучиться. И эти личностные изменения очень важны. Мне тоже пришлось измениться. Но это не изменит систему, которая разрушает жизни миллионов женщин. Поэтому мы должны вернуться к истокам и поменять смысл слов "хорошая женщина" и "хороший мужчина", поскольку это основа любого общества.

Нам не нужны гибкие женщины, нам нужны гибкие толкования слов. Мужчинам они тоже нужны. И это большое социальное изменение не произойдет без мужчин. Вы нужны нам. Нам нужно, чтобы мужчины стали сторонниками этих изменений. Иначе пройдет еще 200 лет прежде чем наши мальчики и девочки будут целостными и свободными.

Представьте, как 500 миллионов женщин объединятся, поддерживаемые мужчинами, чтобы поговорить друг с другом о грядущих переменах — как личных, так и политических. Представьте мужчин, обсуждающих это между собой. Представьте женщин и мужчин, объединившихся, чтобы услышать друг друга без осуждения, без обвинения, без обличения и стыда. Представьте, сколько бы всего изменилось. Мы можем сделать это вместе. Женщины, не подстраивайтесь. Мужчины, подстраивайтесь. Самое время. Если мы перестанем притворяться, мир изменится".