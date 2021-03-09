McKinsey: Создание потенциала бизнеса — 2030

Джон Гарсиа, Дэниэль Пактод и Майкл Парк — старшие партнеры разных офисов компании и Лиз МакНалли, партнер в нью-йоркском офисе убеждены, что в будущем наиболее успешные организации будут развивать навыки своих сотрудников, используя мощь технологий, неразрывно связывая наращивание потенциала с ценностью бизнеса и делая развитие талантов приоритетом на уровне генерального директора.

Технологии и индивидуальный подход



Майкл Парк: Я думаю, что эпоха создания возможностей на основе событий закончилась. Мы должны уйти от "Давайте соберем всех в комнате и проведем шикарный семинар". Теперь нам нужно перейти к модели, в которой мы используем технологии, дистанционное обучение, больше микрообучения, чем обучения на основе событий, и больше симуляций, которые действительно погружают участников в то, как они выполняют свою работу.

Я также думаю, что с помощью анализа данных мы сможем гораздо точнее определить возможности, которые пытаемся создать. Таким образом, курсы и семинары по развитию навыков будут более адаптированными к конкретному человеку, более увлекательными для аудитории и в результате намного более эффективными.

Дэниэль Пактод: Некоторые из нас любят ходить в спортзал, и мы ходим в спортзал несколько раз в неделю. Для развития навыков будет применяться тот же образ мышления: не будет дня или недели, чтобы вы не инвестировали время в себя, в свое развитие. Технологии позволят нам это сделать. Например, если вы специалист по производству и хотите узнать о будущем Индустрии 4.0, вместо того, чтобы ехать на завод, вы сможете воспользоваться технологиями дополненной / виртуальной реальности и посетите завод без непосредственного присутствия на нем.

Что должны делать лидеры



Лиз МакНалли: Старшие руководители в организации должны быть привержены развитию навыков и способностей, и делать акцент на важности этого развития, рассказывая личные истории и персонально участвуя в учебных и тренинговых программах.

Дэниэль Пактод: Лидер должен открываться, должен раскрывать, должен делиться тем, как он развивает свой личный стиль лидерства и личную операционную модель. Когда это происходит, лидер создает культуру постоянного совершенствования лидерства.

Джон Гарсиа: Конечно, наращивание потенциала — это вечный процесс. Он никогда не заканчивается. Речь идет о постоянном подкреплении и постоянном применении нового навыка, чтобы это было не только на уровне знаний сотрудника, но и на уровне его фактической деятельности. Поэтому создание возможностей для такого развития — одна из самых важных вещей, которую могут сделать руководители. И главное, чтобы сотрудники понимали важность применения новых навыков в повседневной работе.

Создание потенциала как стратегическое преимущество



Лиз МакНелли: Одна из самых важных вещей, которую должна сделать организация, — это понять роль между наращиванием потенциала и ценностью для бизнеса.

Майкл Парк: Какой процент доходов вы вкладываете в свою рабочую силу? Я думаю, что это то, что мы увидим в следующем десятилетии: люди станут намного лучше понимать важность инвестиций в создание потенциала и будут это делать. Многие говорят о войне за таланты, говорят о талантах, который делают компанию уникальной. Но многие ли могут сказать, сколько денег они вкладывают в людей и какую эффективность получают от этих вложений. Инвестиции — это вклад в наращивание потенциала в таких областях как устойчивость и адаптируемость, тематическое обучение, коучинг руководителей и целый ряд вещей, которые делают сотрудников намного более эффективными.

Лиз МакНелли: Создание потенциала и обучение должны быть предметом повестки дня генерального директора и совета директоров. И им следует не просто думать об этом на уровне себя и своих коллег. Им следует думать обо всех ключевых сотрудниках: какие способности будут критически важными в качестве конкурентного преимущества для компании в будущем? Ответив на этот вопрос, можно переходить к планированию развития этих способностей.

Джон Гарсия: Развитие талантов — задача каждого руководителя в организации. Если бы мне нужно было дать руководителям один совет в период больших внешних вызовов, я бы порекомендовал внедрение программы по наращиванию потенциала в компании. И, в первую очередь, этом способностью должны обладать сами лидеры. Я думаю, что именно это определяет разницу между победителями и проигравшими.