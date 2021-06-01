11 уроков лидерства от соучредителя и СЕО Mailchimp

Сегодня учредителям Mailchimp предлагают купить компанию более чем за миллиард долларов, но Бен Честнат и Дэн Курциус отказываются. Выручка компании в 2019 году составляла $700 млн, доля рынка в отрасли — 60%, а оценка компании — $4,2 млрд.

Mailchimp была основана Беном и Дэном в 2001 году как дополнительный проект их агентства веб-дизайна. Это был инструмент электронного маркетинга, который дает малым предприятиям доступ к технологиям, ранее доступным только для крупного бизнеса. Теперь компания превратилась в платформу, которая помогает малому бизнесу во всем: от покупки доменного имени и настройки веб-сайта до создания интернет-магазина и настройки автоматизации маркетинга электронной коммерции.

Несмотря на серьезный рост, который компания прошла за предыдущие два десятилетия, ее миссия осталась прежней: расширять возможности аутсайдеров. Mailchimp помогает миллионам предприятий и предпринимателей во всем мире использовать продуманные маркетинговые и коммерческие инструменты, а также систему поддержки клиентов.

Что же помогло Бену Честнату достичь своего успеха? Возможно, эти 11 принципов, которыми он руководствуется в своей работе.

1. Делайте то, что работает, и повторяйте

Нет никаких правил для построения успешного бизнеса. Создание компании не всегда идеально, и вы наделаете много ошибок. В первые годы существования Mailchimp Бен искал "волшебную кнопку" или наставника, которые бы заставили все работать. Но вскоре он понял, что такой кнопки не существует и наставник не заставить работать его бизнес. Тогда он начал делать маленькие шаги. Например, привлек 100 клиентов. Позже наставник Бен спросил его, как он это сделал, и посоветовал использовать ту же стратегию, которая сработала раньше.

Перестаньте концентрироваться на минусах или допущенных ошибках. Делайте то, что работает, и повторяйте это, пока клиенты не перестанут покупать ваш продукт или услугу.

2. Найдите свой стиль общения

Для каждого человека наиболее комфортен один из стилей общения. Для Бена Честната — это письмо. Поэтому он увлекся блогингом и именно так продвигал Mailchimp.

Бен называет это "3C": Какой канал общения для вас наиболее комфортен? Каким стилем общения вы владеете лучше всего? Какой канал даст вам максимальную частоту проявлений?

3. Внимательно слушайте, быстро меняйтесь

Честнат считает, что мир стал бы лучше, если бы руководители больше слушали. Общайтесь и слушайте клиентов, соединяйте точки и выполняйте обещания своего бренда. Один из клиентов Mailchimp сказал: "Добавьте магии во все каналы и упростите задачу".

4. Диверсифицируйте клиентскую базу

Представьте себе почтовый ящик с 1000 запросами от клиентов. Посадите трех человек и попросите их найти тенденции в этих запросах, а затем отталкивайтесь от этих тенденций.

Если вы что-то создаете, это должно решить проблему для миллионов людей, а не только для небольшой горстки действительно крупных клиентов.

5. Рискуйте, чтобы не сожалеть

В начале своего предпринимательского пути Честнат прочел книгу, о чем сожалеют люди на смертном одре.

"Эта книга стала моей мотивацией рискнуть и сделать что-то новое. Я не хочу на смертном одре жалеть о том, что не рискнул", — говорит Бен.

6. Расскажите уникальную историю

Даже если ваш бизнес делает что-то, что делалось раньше, поделитесь своей уникальностью. Предприниматели должны напоминать себе: я предприниматель, и мне есть что рассказать.

7. Цель знать нужно. Но не останавливайтесь на достигнутом

Честнат развивает эту концепцию еще дальше, спрашивая себя: какие привычки мне нужны для достижения моих целей? Что мне нужно изменить, чтобы их достичь? Затем он забывает о своих целях и решает сосредоточиться на изменении привычек, зная, что за этим последует достижение цели.

8. Ищите лидеров, которые могут адаптироваться к любому сценарию

У Честната есть стратегия, которая помогает ему оценить, хорошо ли кандидат слушает и умеет ли он сосредоточиться. Он специально приглашает потенциальных сотрудников на обед или ужин в шумный ресторан. Если они не могут отключиться от шума и отвлекаются на звук падающей вилки, это признак того, что они не могут придерживаться цели или концентрироваться на человеке, который сидит перед ними.

Еще один трюк, который пользуется Бен, — он притворяется простаком и просит потенциального сотрудника рассказать о своем опыте. Это помогает увидеть, действительно ли человек понимает тему и достаточно ли он скромен, чтобы объяснить ее простаку. Если человек начинает защищаться, это плохой знак. Если он проявляет любопытство и готовность к диалогу — это прекрасно.

9. Выбирайте лидеров, которые могут указать вам на ошибку

Нанимайте людей умнее и лучше вас, потому что вы не всегда будете правы. Не все смогут сказать вам, когда вы ошибаетесь. Важно открыто взаимодействовать со своими лидерами и прислушиваться к ним, поощряя честную обратную связь. Со временем они привыкнут к тому, что могут честно и открыто с вами общаться.

Читайте также: 20 уроков развития карьеры от СЕО ZipRecruiter Яна Сигела

10. Нанимайте звездных помощников

Управление небольшим коллективом сильно отличается от управления командой из 100 или 1000 человек. Понимание организационного поведения полезно, но вы не можете понять его, читая книги по лидерству. Звездные помощники знают, что делают, и экономят вам необходимое время. Это помогает расти всем.

Честнат признается, что никогда не читал книги о методах роста или тайм-менеджменте, потому что он считает, что с ростом бизнеса все меняется каждые пару месяцев. Шаблоны никогда не остаются неизменными, поэтому нужно быть готовым к переменам всегда.

11. Не слушайте свое эго; создавайте для вашего клиента

Пусть ваш клиент всегда будет вашей путеводной звездой. Каждый день вы будете в чем-то ошибаться. Это происходит всегда, но вы должны продолжать идти. Заботьтесь о своих клиентах, а не о себе.

"Я думаю о наших клиентах и о том, как они становятся глобальными, — говорит Честнат, размышляя о будущем Mailchimp. — Они продают небольшие вещи, которые можно транспортировать. Наши клиенты — это будущее торговли, и наш глобальный потенциал состоит в том, чтобы обслуживать всех предпринимателей во всем мире".