Жить по-новому: 100 вдохновляющих вопросов, которые заставляют пересмотреть свою жизнь

Чем больше вопросов вы задаете себе, тем больше о себе узнаете. Ваше стремление задавать себе вопросы и находить ответы будет удерживать вас на пути саморазвития и добавит мотивации для достижения своих целей. Когда вы найдете ответ на вопрос "почему", вы поймете, "что" и "как".

Вопросы, которые заставляют вас думать, подобны топливу для критического мышления и решения проблем. Человек, которые не задает себе вопросы и не ищет на них ответы, останавливается в развитии. Правильные же вопросы всегда помогают получить более четкое представление о своих стремлениях и мечтах, а также о путях их достижения. Чтобы вам было легче сориентироваться, предлагаем список уже готовых вопросов, к которому вы можете добавить свои варианты.

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Вопросы о саморефлексии

Помните, что мудрость благоприятствует тем, кто ее ищет. Все в вашей жизни начинается с вас. Понимание ваших врожденных способностей, страхов, желаний, неуверенности и чувств необходимо, чтобы эффективно ими управлять. Проанализируйте себя и посмотрите, где вы находитесь.

1. Как бы вы себя описали?

2. Считаете ли вы, что ваши сны являются отражением чего-то более глубокого в вашем уме?

3. На какой возраст вы себя ощущаете?

4. Что вы делаете, но не любите делать?

5. Чем вы любите заниматься, но не делаете?

6. Как часто вы переключаетесь?

7. Чем вы гордитесь?

8. Что вас пугает?

9. Что делает вас счастливым?

10. Чувствуете ли вы себя интровертом или экстравертом?

11. За что вы больше всего благодарны?

12. Кому вы больше всего благодарны?

13. Кому вы доверяете?

14. Что вы хотите изменить в себе?

15. Что вам больше всего нравится в себе?

16. В чем бы вы хотели получить второй шанс?

17. Любите ли вы себя?

18. Какой идеальной версией себя вы хотите быть?

19. Какие мелочи делают вас счастливыми?

20. С кем вам нравится быть рядом?

21. Чего вы боитесь больше всего?

22. Какие вещи, по вашему мнению, вам следует отпустить?

Вопросы о поведении

Наши привычки, модели поведения и то, как мы общаемся с другими людьми, могут многое сказать о нашей эффективности в любом проекте, которым мы занимаемся. Простые рутинные привычки, такие как время, когда вы просыпаетесь каждый день, способны ежедневно влиять на вашу продуктивность. Изучение собственного поведения поможет вам понять, почему вы чувствуете то, что чувствуете, и насколько это полезно или вредно для вашего роста и успеха.

23. Как вы проявляете свои эмоции — гнев, печаль или радость?

24. Без каких повседневных дел вы лучше себя чувствуете?

25. Что вы делаете, когда чувствуете себя потерянным?

26. Как вы отмечаете свои достижения?

27. Насколько хорошо вы общаетесь с другими?

28. Как хорошо вы спите?

29. Вы едите правильно и вовремя?

30. Ваша работа мешает личной жизни? Как вы совмещаете работу и личную жизнь?

31. Как вы проводите досуг?

32. Какие занятия расслабляют вас?

33. Какие действия вызывают у вас беспокойство?

34. От каких привычек вы хотите избавиться, а какие — развить?

Вопросы о мечтах и целях

Цели подобны маякам, направляющим жизнь. Если они расплывчаты и не имеют особого значения, вы можете продолжать находиться в замешательстве и задаваться вопросом, что вы делаете не так.

Ваши цели должны быть согласованы с долгосрочной общей картиной вашей жизни. Может быть, если вы начнете задавать правильные вопросы, вы получите ответ о том, чего хотите на самом деле.

35. Каковы ваши увлечения?

36. Если бы вы сегодня выиграли в лотерею, какими бы вы были через 5 лет?

37. Какой работой вы бы хотели заниматься, если она не оплачивается и нет ограничений по времени и ресурсам?

38. Какой лучшей реальности вы желаете и как она соотносится с вашим настоящим?

39. Чего вы ждете от своей карьеры? Повышение по службе, увеличение зарплаты, удовлетворение от работы и т.п.?

40. Ваша работа соответствует вашим целям?

41. Какое событие в вашей жизни было самым большим на данный момент?

42. Чем бы вы хотели поделиться со своими друзьями или детьми?

43. Как вы думаете, насколько вы далеки от достижения своей большой мечты?

44. Что бы вы сделали, если бы вам остался жить всего год?

45. Какой совет вы дали бы себе прошлому 5 лет назад?

46. Что бы вы посоветовали себе будущему?

47. Что сейчас является самым большим приоритетом в вашей жизни?

48. О чем вы больше всего сожалеете в жизни?

49. Как вы планируете справляться со своими сожалениями и успехами? Вы перестаете пытаться или продолжаете работать над этим?

50. Какова ваша идеальная карьера?

51. Вы хотите выйти на пенсию? Если да, то как и когда?

52. Как вы измеряете успех?



53. Какие решения вы часто принимаете?

54. Сколько целей вы достигли?

55. У вас есть незавершенные проекты, которые вы всегда хотели сделать?

56. Насколько вы помогли своим близким в достижении их целей?

57. Сколько своих целей вы достигли?

58. Были ли у вас ресурсы времени, необходимые для достижения ваших целей?

59. Каковы ваши ближайшие цели?

60. Что вам нужно для достижения ваших целей?

61. Ваши сроки реалистичны и мотивируют?

62. Какова будет ваша реакция, если вы достигнете цели и наоборот?

63. С какими ограничениями вы сталкиваетесь в достижении своих целей?

64. Какие шаги вы предпринимаете для преодоления этих ограничений?

Вопросы о развитии

Каждый опыт, успешный или неудачный, нас чему-то учит. Это могут быть навыки, знания, жизненные уроки, отношения и социальные взаимодействия. В каждом случае необходимо оценивать свой рост как в личном, так и в карьерном плане, чтобы осознавать свои возможности и укреплять уверенность в себе.

65. Что вы хотели бы изучать?

66. В чем, по вашему мнению, вы хорошо разбираетесь?

67. О каких действиях вы сожалеете больше всего?

68. О каком бездействии или упущенной возможности вы сожалеете?

69. Что вы обычно говорите себе, когда у вас что-то не получается?

70. Какой опыт улучшил вашу уверенность в себе?

71. Как вы думаете, что может повысить вашу уверенность в себе?

72. Как бы вы описали свой последний год тремя словами? И какими тремя словами можно было бы обозначить предстоящий год?

73. Какие новые навыки вы узнали в прошлом году?

74. Что вы планируете узнать в ближайшее время?

75. Какие мыслительные блоки и трудности вы преодолели в прошлом году?

76. Что вы хотите испытать и узнать?

77. Какое ваше решение оказалось лучшим?

78. Какое решение не сработало, как вы надеялись? Как вы думаете, почему?

79. Как вы думаете, что вам нужно улучшить?

80. Как вы думаете, в чем вы действительно хороши?

Вопросы об убеждениях

То, как мы формируем свою жизнь, во многом зависит от наших моральных ценностей и убеждений. Тот, кто считает, что честность превыше всего, не опустится до обмана и лжи, чтобы заработать деньги. Их понимание успеха будет отличаться от понимания мошенников. Решения, которые вы принимаете в своей жизни, и цели, которые вы ставите перед собой, зависят от вашей системы убеждений.

81. Вы верите в любовь с первого взгляда?

82. Что для вас значит делать добрые дела?

83. Что вы предпочитаете — жить, чтобы работать, или работать, чтобы жить?

84. Как вы думаете, что делает жизнь значимой?

85. Как вы думаете, что делает что-то правильным или неправильным?

86. Что, по-вашему, лучше — быть самой большой рыбой в маленьком пруду или маленькой рыбкой в большом пруду?

87. Что вас вдохновляет?

88. Что для вас самое важное в жизни?

89. Каковы ваши ценности?

90. Как вы расставляете приоритеты в своих целях и желаниях в жизни?

91. Вы верите в сети и связи, которые позволяют учиться у коллег и наставников?

92. Какие убеждения удерживают вас от прогресса, а какие помогают?

Вопросы о мотивации

Если вам не нравится то, чем вы занимаетесь, скорее всего, ваша мотивация для этой работы довольно слабая. Но не всякая работа приносит удовольствие, даже если она помогает вам осуществить ваши большие мечты. Основной способ мотивировать себя — это ежедневная кропотливая работа, приближающая вас к достижению своей цели. И это тоже требует внимания и изучения.

93. Что для вас значит настоящее?

94. Когда вы чувствуете себя наиболее мотивированным?

95. Какие методы помогают вашей мотивации?

96. Что мешает вам достигать своих желаний?

97. В каких активностях вы теряете счет времени?

98. Кто оказал положительное влияние на вашу жизнь?

99. Кто вас демотивирует?

100. Какие возможности вы ищете? Насколько вы готовы воспользоваться этой возможностью?

Помните, мудрые никогда не перестают задавать вопросы, особенно себе. Получив ответы, вы сможете избавиться от неуверенности в своих силах и приступить к воплощению своей мечты в реальность с убежденностью и непоколебимой приверженностью.