10 ошибок, которые совершают многие, но никогда не совершают успешные люди

Учиться на чужих ошибках всегда полезнее, чем на своих. Особенно, если об этих ошибках рассказывают люди, уже достигшие того, к чему стремятся многие из нас.

Отсутствие движения

Грант Кардоне, основатель Cardone Capital, империи недвижимости стоимостью $750 млн

"Отсутствие движения — очень распространенная ошибка, которую совершает большинство людей. Чтобы постоянно двигаться, нужна вера, настойчивость и дисциплина. Вы никогда не придете к тому, к чему не идете. Если вы не сделаете никаких шагов, вы остановитесь, потеряете мотивацию и в конечном итоге скатитесь вниз".

Лень

Майкл Овиц, соучредитель и бывший председатель Creative Artist Agency; бывший президент The Walt Disney Company; инвестор и филантроп

"Быть ленивым — заманчиво. Но если вы хотите добиться отличных результатов, вам нужно приложить усилия. Мои родители говорили мне, что я могу сделать все, что захочу, и могу быть тем, кем хочу, если буду усердно работать в этом направлении. Наверное, я слишком много работаю, но это именно то, что мне нужно".

Негативный настрой

Барбара Коркоран, основательница The Corcoran Group; ведущий подкаста Business Unusual; инвестор Shark Tank

"Когда я нанимаю нового сотрудника я ищу одного: позитивного отношения. Раньше я думала, что могу изменить человека с негативным отношением, но с тех пор я научилась увольнять их. Достаточно одного токсичного человека в группе из 10 счастливых людей, чтобы уничтожить всю команду. Но ничто не мешает тому, кто говорит: "Мы можем это сделать". Даже в трудные времена вы должны уметь находить баланс и сохранять позитивный настрой. Несмотря ни на что".

Слишком долгое принятие решений

Шон Ролз, основатель и генеральный директор Rawls Consulting; увеличил годовой объем продаж The Rawls Group Келлера Уильямса до $4 млрд

"Если вы сможете применить правило 40/70, вы добьетесь успеха в любом деле. Много лет назад я усвоил ценный принцип от генерала Колина Пауэлла: для принятия решения вам нужно от 40% до 70% информации. Если вы будете стремиться к абсолютной уверенности, вы упустите возможности. Как принимать решения, забыв о возможном получении дополнительных данных? Доверяйте своей интуиции, примите решение и двигайтесь дальше. Эффективное лидерство — это сочетание знаний и опыта. Часто ваша способность принимать решения при отсутствии информации может быть вашим главным ценностным предложением".

Не умение улыбаться

Холли Паркер, основатель и генеральный директор группы Holly Parker в Douglas Elliman; брокер, объем продаж которого превышает $8 млрд

"Сила улыбки недооценивается. Теплая искренняя улыбка мгновенно вызывает доверие, которое является краеугольным камнем любой деловой сделки. Это не только добавляет позитивной энергии вашему выражению лица, но также делает вас более открытым. Люди хотят вести бизнес с теми, кто им нравится, общаться с этими людьми и чувствовать себя с ними комфортно. И не надо притворяться; чем больше в вас искренности, тем большее влияние вы оказываете. Исследования также показали, что улыбка делает вас счастливее, здоровее и креативнее. Что не менее важно, улыбка — полностью бесплатна".

Концентрация на многих вопросах одновременно

Джеймс Дейли, партнер-основатель Daily Law Group, которая помогает известным людям в судебных процессах о фидуциарных злоупотреблениях

"Выберите то, чем вы увлечены, и делайте это лучше, чем все остальные. Слишком много людей имеют 1000 гениальных идей и никогда не запускают ни одной из них. Вместо этого они вовлекаются в чужие дела. Например, если вы не юрист, не притворяйтесь им. Оставайтесь в своей области и делегируйте остальное опытным профессионалам. Подписывайте контракты и правильно оформляйте свою компанию. Если это стоит делать, стоит делать правильно. Однажды я покинул компанию, потому что основатель был больше влюблен в свою следующую идею, чем в успех бизнеса. И пока он мечтал о новых изобретениях, он лишил свою компанию ресурсов и внимания. В результате мы потеряли много возможностей для прорыва".

Отсутствие планирования напоминаний о важных вопросах

Деннис Наджар, соучредитель AccountingDepartment.com, виртуальной бухгалтерской службы для малого бизнеса

"Как предприниматель, я добиваюсь цели, придерживаясь одного правила: составлять график и организовывать все, что я делаю. Это может показаться очевидным, но большинству людей это не удается. Если вы сможете войти в ритм назначения себе задач и встреч в календаре, вы никогда не будете тратить время и силы на то, чтобы стараться вспомнить о чем-то в 3 часа ночи".

Слепое подражание успешным людям

Люк Фрейлер, генеральный директор и соучредитель Centercode, поставщика решений для тестирования клиентов, который помогает сотням предприятий и быстрорастущих технологических компаний выводить на рынок динамичные и привлекательные продукты

"Когда существует множество потенциальных решений проблемы, легко выбрать то, которое сработает для кого-то другого. Но правда в том, что совершенно неважно, сработало ли это для кого-то другого. Важно то, сработает ли это для вас. Лучшие лидеры не подражают слепо самым успешным людям. Они знают, что ношение черной водолазки каждый день не превратит их в Стива Джобса. Вместо этого они смотрят на составляющие успеха и применяют их к своим обстоятельствам".

Попытки все контролировать

Алон Раджич, генеральный директор Review Home Warranties

"Если вы хотите достичь своих целей, откажитесь от уверенности в том, что все находится под вашим контролем. Иногда вам просто нужно принять реальность ситуации, быть решительным и посвятить свое время тому, что вы действительно можете изменить. Это ключ к успеху как в вашей работе, так и в личной жизни".

Боязнь рисковать

Джеймс Сиксмит, основатель и генеральный директор Trade Context; соучредитель SpeedUpTrader; бывший профессиональный хоккеист

"Девиз нашего офиса: "Либо прыгай с парашютом, либо нет". Создание компании, личного бренда или карьеры требует комплексного мышления. Выйдите из зоны комфорта и не бойтесь драться с противником из большей весовой категории. Например, подайте заявку на ту руководящую должность, которую вы действительно хотите, даже если для этого требуются десятилетия опыта и, казалось бы, недостижимая квалификация. Что может случиться худшего? Вы можете получить должность и обнаружить, что совершенно ничего не понимаете. Но это не значит, что нельзя попробовать и научиться. Через полгода вы можете достичь такого уровня, которого бы никогда не достигли при других обстоятельствах. Но даже если вы не получите должность, вы все равно можете сказать, что сделали попытку — и это делает вас лучше всех остальных, которые остались на своих позициях, потому что слишком боялись потерпеть неудачу".