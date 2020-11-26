Пробить стену: 7 способов восстановить силы после серьезной неудачи

В мире нет ни одного человека, который бы не переживал неудачи. Иногда они бывают разрушительными — банкротство бизнеса, недобор одного бала для получения стипендии, увольнение с работы и т.д. Каждая из этих ситуаций приносит нам боль, подавляет нас, снижает самооценку и деморализует.

Конечно, заставить себя двигаться вперед после такого потрясения очень непросто. Но если перестать себя жалеть и посмотреть на ситуацию здраво, в ней можно найти много полезного для дальнейшего развития.

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Разберитесь с ситуацией и поймите, что пошло не так

В большинстве случаев неудача возникает не на пустом месте. Неудача — это прямой результат того, что вы сделали или не сделали. Вы либо недостаточно подготовились, либо упустили из виду некоторые важные факторы, либо слишком сильно рискнули, либо доверились тому, кому не следовало доверять. В любом случае, у каждой неудачи есть какая-то причина. Понимание этой причины — первый шаг к тому, чтобы справиться с неудачей.

Вспомните обстоятельства, которые привели вас к тому, что случилось. Попытайтесь понять, что именно пошло не так. Посмотрите на каждый из своих шагов и выясните, какой из них стал решающим в том, что вы потерпели неудачу.

Перестаньте винить себя. Переключите мысли на то, чтобы определить, какие ваши конкретные действия или бездействие привели к неудаче. Например, предположим, что вы пытались создать прибыльный интернет-магазин, но в конце концов были вынуждены закрыть его из-за плохих продаж. Вы можете решить, что вам просто не суждено было стать предпринимателем.

Однако после анализа обстоятельств, приведших к закрытию вашего бизнеса, вы можете понять, что реальная проблема заключается в том, что вы игнорировали конкурента, которого считали слишком маленьким, пока не стало слишком поздно. Как только вы поймете, что ваш бизнес потерпел неудачу из-за игнорирования вашего конкурента, а не потому, что вам было суждено потерпеть неудачу в бизнесе, становится намного легче выйти из провала. Посмотрите на ситуацию объективно.

Простите себя

Представьте, что кто-то из ваших близких, например, брат или очень близкий друг, совершил ошибку, которая стоила вам крупной коммерческой сделки или привела к потере денег. Вы, конечно, рассердитесь на этого человека, но будете понимать, что никто не идеален и что все иногда совершают ошибки. В конце концов, вы простите этого человека за ошибку, потому что понимаете, что она не является определяющей.

Ирония в том, что мы прощаем других гораздо легче, чем себя. Но от неудачи невозможно оправиться, не простив себя. Определите свою ошибку и простите себя за нее — вы несовершенны также, как и все остальные люди.

Проанализируйте, чему вы научились в этой ситуации

Хотя неудача обычно считается чем-то негативным, в ней всегда есть что-то позитивное. По сути, неудача — это механизм обратной связи. Она говорит нам о том, что в нашем подходе или стратегии есть что-то, что не работает. Выяснив, что неудача пытается вам сказать, превратите ее в возможность для обучения. Например, измените способ планирования, усовершенствуйте подходы к подготовке, проанализируйте выполнение задач, проведите аудит всех составляющих, которые вы могли контролировать.

Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах

Когда мы сталкиваемся с серьезными неудачами, мы инстинктивно начинаем искать в себе недостатки. С одной стороны это правильно, поскольку мы сделали что-то не так. Но это совершенно не значит, что у нас нет никаких достоинств. Проведите аудит своих сильных сторон и опирайтесь на них, планируя дальнейшее движение вперед.

Обратитесь за поддержкой

Одна из причин, по которой нам трудно восстановиться после неудачи состоит в том, что мы закрываемся от внешнего мира. Однако у нас нет ни одной причины, по которой мы должны проживать этот период в одиночку. Поговорите с человеком, которому вы доверяете — это поможет вам избавиться от негативных эмоций, связанных с неудачей.

Еще одно преимущество разговора с другим человеком — объективный взгляд со стороны на вашу ситуацию. Вы можете услышать то, в чем сами не хотели себе признаваться.

Начните действовать

Большая проблема неудач состоит в том, что после этого нам сложно мотивировать себя двигаться вперед. Пропадает всякое желание что-либо делать. Мы боимся опять провалиться, поэтому предпочитаем бездействовать. Но это путь в никуда.

Если вы уже определили свои сильные стороны и разработали план для продвижения вперед, самое время начать претворять его в жизнь. Не поддавайтесь искушению откладывать дела на потом. Не идите на поводу у своего перфекционизма (а такое желание у вас возникнет). Идеал — это миф. Если вы будете ждать самого подходящего времени или самого удачного варианта, вы никогда не сдвинетесь с места. Поэтому просто продумайте лучший план, который вы можете, убедитесь, что учли все ошибки прошлого и действуйте.

Верьте в себя и продолжайте мечтать о многом

Даже если вы только что пережили серьезную неудачу, не теряйте веру в себя. У вас точно были в жизни победы и достижения. У вас наверняка есть талант, знания и навыки, которые помогли вам достичь того, чего вы достигли. Одна неудача (или даже несколько) не говорит о том, что вы не можете быть успешным. Когда дети учатся ходить, они падают по много раз в день. Но разве они отказываются от новых попыток? Точно так же и вы должны верить, что у вас есть все, что нужно для успеха, и действовать. Настойчивость и непреодолимая воля к победе — важнейшие характеристики успешных предпринимателей.