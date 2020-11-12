Рвет на части: как сохранять спокойствие и хладнокровие при сильном стрессе

Постоянная спешка истощает энергию. Работа и быт вызывают чувство подавленности. Попытки контролировать, то на что мы не влияем, вызывают стресс…

Если хотите научиться сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, воспользоваться этими рекомендациями:

Дышите

В следующий раз, когда возникнет стрессовая ситуация, из-за которой вам захочется броситься в бой, остановитесь на одну минуту и сделайте следующее:

- Пять раз глубоко вдохните и выдохните.

- При каждом вдохе живот должен выпячиваться вперед.

- При каждом выдохе представляйте, что стресс покидает ваше тело вместе с углекислым газом.

- Улыбнитесь. Заставьте себя, если нужно. Довольно сложно оставаться злым и напряженным в глупой ухмылкой на лице.

- Можете повторять это упражнение каждые несколько часов в течение дня, если чувствуете необходимость.

Расслабьтесь

После дыхательного упражнение проведите быстрое сканирование тела, чтобы определить области, в которых скопилось напряжение. Челюсть, плечи, поясница, руки… Где вы чувствуете дискомфорт?

Слегка коснитесь или помассируйте эти части тела, чтобы помочь им расслабиться. В это время представляйте, что вы находитесь в том месте, где вам нравится быть: на пляже, в гидромассажной ванне или на лесной поляне.

Пережевывайте пищу медленно

Во время обеда старайтесь медленно есть. Это научит вас быть терпеливым и, возможно, даже поможет сбросить лишний вес. Быстро съедать все, что есть на тарелке — верный способ съесть больше, чем нужно. Будьте внимательны к еде, обращайте внимание на вкус, текстуру и аромат каждого блюда. Жуйте медленно, пытаясь угадать все ингредиенты, которые использовались для приготовления вашего блюда. Такой стиль употребления пищи уменьшает вечернюю тягу к еде, которая часто возникает после рабочего дня.

Отпустите

Как бы банально это ни звучало, это работает. То, что сейчас вам кажется концом света, через некоторое время будет совершенно безразлично. Зачем тревожится о ситуации, в которой вы уже и так находитесь. Отпустите все и найдите решение вопроса.

Наслаждайтесь процессом

Сильная концентрация на конечном результате быстро утомляет. Если достижение цели, к которой вы стремитесь, требует много времени и терпения, разделите ее на несколько мини-целей. У вас будет масса поводов похвались себя за результат и отпраздновать очередную победу.

Взгляните на картину в целом

В следующий раз, когда вы обнаружите, что уровень стресса стремительно растет, сделайте глубокий вдох и спросите себя: "Будет ли это иметь для меня значение на следующей неделе/ в следующем месяце/ в следующем году/ через 10 лет?" С большой вероятностью ваш ответ будет "нет".

Большинство вещей, которым мы сегодня придаем огромное значение, через пару недель или даже дней мы вообще не вспомним. Перестаньте мучиться из-за того, что вы не можете контролировать — ведь так вы причиняете вред самому себе.

Перестаньте требовать совершенства от себя

Вы не идеальны, и это нормально. Если вы увидите человека, утверждающего, что он идеален, знайте — перед вами наглый лжец. Требовать совершенства от себя или кото-то еще — верный путь к стрессу, потому что идеал невозможен.

Практикуйте терпение каждый день

"Имейте терпение. Все вещи становятся трудными, прежде чем они станут легкими", — писал когда-то Саади, один из классиков персидской литературы Средневековья. Практикуйте терпение при каждой возможности:

- В следующий раз, когда пойдете в продуктовый магазин, встаньте в самую длинную очередь.

- Вместо того чтобы воспользоваться МакДрайвом, зайдите внутрь.

- Совершите долгую прогулку по уединенному парку или лесной тропе.

Сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях может каждый. Все, что для этого нужно — ежедневная практика покоя и терпения. Измените ваше отношение к ситуации и поддерживайте позитивный настрой — это самое главное для сохранения внутреннего равновесия.