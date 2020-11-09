Больше или меньше: когда высокие ожидания мешают жить

В романе Чарльза Диккенса "Большие надежды" главный герой Пип стремился выбраться из бедности и необразованности и стать джентльменом, достойным жениться на девушке, которую он любил. Однако несмотря на все старания Пипа, он не смог достичь своей цели.

Мы часто ожидаем слишком многого от всего, что происходит в жизни, но иногда высокие ожидания становятся нашим мучителем. Как же найти баланс между стремлением к самому лучшему и удовлетворением от реальной жизни?

Когда устанавливать высокие ожидания?

Первое правило, которое нельзя нарушать никогда — не устанавливать ожиданий в отношении других людей. Вы не властны над другими. И в ситуациях, когда люди вас разочаровывают, виноваты не они, а ваши ожидания от них. Вам подвластны только ваши дела, слова, мысли. Используйте это в свою пользу. Устанавливайте высокие ожидания от:

- вашей работы. Это та область вашей жизни, в которой вы хотите преуспеть. Вы хотите быть лучше других в своем деле и получать за это вознаграждение. Стремясь продвинуться по карьере вверх, вы помогаете себе избежать застоя в профессии. Конечно, с одной стороны постоянное стремление вверх может вызвать стресс, но с другой — оно делает вашу работу более интересной. Гордиться своей работой, помогать другим расти и радовать своих клиентов — отличные способы напомнить себе, почему вы делаете то, что делаете.

- вашего здоровья. Ничто в жизни не заслуживает более высоких ожиданий, чем ваше здоровье. Без него все остальное будет похоже на вечную борьбу. Высокие стандарты в физических нагрузка и здоровом питании сохранят ваше физическое здоровье. Медитации или другие практики расслабления поддержат психологический баланс. Конечно, бывают такие проблемы со здоровьем, которые не исправишь упражнениями и овощами — в этом случае нужно устанавливать высокие ожидания по лечению болезни или управлению состоянием для сохранения хорошего качества жизни.

- вашего отношения к другим. Все слышали о правиле: "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой". Уважение и человечное отношение к другим — это та область, в которой никогда не следует идти на компромиссы. Не всегда легко поддерживать высокие ожидания в отношении того, как вы относитесь к другим. В конце концов, есть много людей, чьи действия и слова на корню убивают уважение к ним. Помните, что своим человечным отношением к людям, вы можете помочь кому-то другому, насколько важно уважение в общении.

Даже если реальная ситуация пока не соответствует поставленной высокой планке, это не значит, что к ней не стоит стремиться. Ваши ожидания — это по сути ваши надежды и желания. Если прилагать определенные усилия, желания воплотятся в жизнь.

Когда опускать планку?

В 2014 году нейробиолог Робб Ратледж провел исследование на тему счастья и ожиданий. По завершении он сказал: "Основной вывод, который мы сделали, говорит о том, что счастье зависит не от того, насколько хорошо идут дела, а от того, идут ли дела хуже или лучше, чем ожидалось".

Неудовлетворенные ожидания часто приводят к пессимизму, отсутствию мотивации и апатии. Но устанавливать низкую планку просто потому, что вы боитесь неудачи, — не лучшая идея. Важно преодолеть страх неудачи, ведь она — лишь повод усовершенствовать себя, развить новые навыки, переосмыслить свои предположения и найти свой путь к счастью. Спокойно снижайте планку, когда речь идет о:

- ваших увлечениях. Вы занимаетесь хобби, потому что хотите, а не потому, что вам это необходимо. В большинстве случаев вы делаете это для удовольствия, а не для того, чтобы достичь каких-то нереальных высот. В отличие от работы, хобби — это не конкуренция, а возможность развлечься и развить в себе новые способности. Возможно, вы не стремитесь стать шеф-поваром мишленовского ресторана, но хотите развить профессиональный навык владения кухонными ножами. Планка опущена, но у вас есть ожидания, достижение которых вас полностью удовлетворит и принесет удовольствие.

- ваших домашних делах. Вы хотите, чтобы ваш дом был чистым и аккуратным. Это естественно. Но вряд ли для вас важно, чтобы он был самым чистым и аккуратным в городе. Независимо от того, сколько раз и как долго вы будете тереть пятно на ковре, оно никогда не очистится полностью — оно слишком давно на вашем ковре. Делайте уборку тогда, когда вам удобно. Эксперты по уходу за домом рекомендуют пылесосить каждый день. У вас есть на это время? Если нет, тогда варианта два: купить робот-пылесос, который будет в установленное время выполнять свою работу или пылесосить раз в неделю. Даже во втором случае в вашем доме будет достаточно чисто, чтобы вы могли наслаждаться им и спокойно отдыхать, зная, что работа выполнена.

- ваших ожиданиях от других. Вы знаете, что ожидание слишком многого от других людей приводит к разочарованию. Ожидайте меньшего и приятно удивляйтесь, когда реальная ситуация превосходит то, чего вы ожидали. Вы никак и никогда не сможете повлиять в достаточной степени на то, что другие люди говорят, думают или делают. Разумные ожидания — залог хороших отношений. Не пытайтесь подвести всех под придуманные вами стандарты. У вас все равно ничего не получится. Чем меньше вы будете ожидать от других, тем чаще они будут производить на вас хорошее впечатление.

А что же с Пипом Чарльза Диккенса? Он не получает то, к чему стремился — он так и не женился на любимой девушке. Однако Пип удовлетворен — он узнает ценность сострадания в своих отношениях (более низкие ожидания) и ценность уважения к другим (более высокие ожидания). Он получает образование, деньги и членство в высшем обществе, но ни что из этого не приближает его к главной цели — женитьбе на женщине, которую он любит. В своем стремлении к успеху он пренебрегал теми отношениями, которые могли принести ему больше радости и любви.

Нет ничего плохого в высоких ожиданиях. Но нет ничего плохого и в низких. Чтобы жизнь была легче и радостнее, научитесь понимать разницу и находить баланс.