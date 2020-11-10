Польза и вред перфекционизма: как добиваться большего с меньшими усилиями

Вы замечали за собой, что стараетесь довести работу до идеала, даже если приходится тратить на это слишком много времени и сил? Вы не одиноки. Все мы, так или иначе, страдаем перфекционизмом. Мы массу времени тратим на работу, ради того, чтобы поддержать высокие личные стандарты. Наша страсть к совершенству заставляет нас бежать без остановки и не оглядываясь.

Несомненно, такое рвение приносит определенные результаты. Но, как ни странно, у перфекционизма есть и обратная сторона. Когда это становится навязчивой идеей и непреодолимым стремлением, он мешает нам быть лучшими. Вы спросите, как это возможно? Ниже есть несколько примеров:

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Мы становимся менее продуктивными. Даже когда мы выполнили задачу, мы ищем то, что можно в ней улучшить. Этот процесс сначала растягивается на 10 минут, затем на 30 и в таких поисках может пройти целый час. Таким образом, мы тратим на выполнение задачи намного больше времени, чем требуется.

Мы становимся менее эффективными. Мы приукрашиваем задачу различными мелочами, не задумываясь о том, действительно ли они необходимы. Иногда дополнения не только не добавляют ценности, а могут даже разрушить то, что уже сделано. Например, если перегрузить презентацию ненужными деталями, ее будет очень сложно воспринимать.

Мы откладываем дела на потом, ожидая "идеального" момента. Наше желание "все усовершенствовать" заставляет нас чрезмерно усложнять процесс. То, что на самом деле является простой задачей, может превратиться в несоразмерно огромный проект, который начнет вызывать в нас подсознательный страх. Это заставляет нас откладывать все на потом, ожидая "идеального" момента, который никогда не наступает, пока не становится слишком поздно.

Мы упускаем из виду общую картину. Мы слишком зациклены на деталях, что забываем о более широком видении и конечном результате.

Мы суетимся из-за необоснованных проблем. Мы предвидим проблемы до того, как они возникнут, и придумываем решения для их устранения. Предотвращение проблем становится навязчивой идеей. Как выясняется, большинство этих проблем либо никогда не возникают, либо не имеют большого значения.

Однако проблема не в перфекционизме. Во всяком случае, не в обычной его форме. Сам по себе перфекционизм помогает нам постоянно стремиться к более высоким стандартам и становиться лучше. Это хорошо. Проблема в том, что стремление к перфекционизму превращается в навязчивую идею — настолько сильную, что перфекционист становится невротиком, стремящимся к идеалу и не приемлет ничего менее совершенного. При этом он вообще упускает из виду главное. Таких перфекционистов называют "неадаптируемыми перфекционистами". Как же не допустить такого превращения и остаться здоровым человеком, стремящимся к большим высотам?

Проведите черту

Есть правило 80/20, согласно которому 80% результатов может быть достигнуто за 20% затраченного времени. Мы можем потратить все свое время на получение 100% результатов, или можем провести черту, на которой получаем большую часть результатов, и начать новый проект. Зацикленность на деталях утомительна и не помогает добиться большего. Если вы просматриваете сообщение в блоге по 3-4 раза до публикации, обратите внимание, что именно вы меняете. Возможно, изменения касаются только нюансов фраз и случайных опечаток. Ограничьтесь 1-2 просмотрами и вы, наверняка, внесете как минимум 80% необходимых изменений.

Помните о компромиссах

Когда мы тратим время и энергию на что-то, мы отказываем себе в том, чтобы тратить то же время и энергию на что-то другое. Чтобы провести свою черту 80/20, нужно помнить о компромиссах. Например, если какая-то несложная работа занимает у вас целый час, который вы могли бы потратить на что-то более важное, делегируйте эту работу.

Посмотрите на общую картину

Какова конечная цель? Какой желаемый результат? Ведет ли то, что вы делаете сейчас, к достижению цели? Составьте ежемесячный и еженедельный лист целей для дела, которым занимаетесь. Каждый день сверяйтесь с ним, чтобы убедиться, что то, что вы делаете, способствует достижению ваших целей на неделю и на месяц. Это поможет вам не сбиться с пути.

Сосредоточьтесь на больших камнях

Большие камни — важные виды деятельности с высокой ударной нагрузкой. Спросите себя, оказывает ли то, что вы делаете, реальное влияние. Если нет, прекратите работу над этим. Если это влияние небольшое, снизьте приоритетность, делегируйте это кому-то другому или сделайте это быстро. Ищите высокоэффективные задачи и тратьте время на них. Видение общей картины поможет вам выделить большие камни, которые способствуют достижению конечной цели.

Установите ограничение по времени

Это то же самое, что и тайм-бокс. Закон Паркинсона говорит нам, что работа будет длиться столько, сколько мы хотим. Если вы дадите себе 4 часа, вы закончите за 4 часа. Если вы дадите себе 3 часа, вы закончите за 3 часа. Если вы не дадите себе никаких ограничений по времени, на это у вас уйдет вечность. Установите ограничение по времени и завершите задание к тому времени. Вы можете сделать миллион усовершенствований, но где-то вы должны остановиться.

Не бойтесь ошибаться

Отчасти мы зациклены на своей работе потому, что хотим, чтобы в ней не было ошибок. Однако попытки достичь 100% совершенства крайне неэффективны. Если мы заняты совершенствованием чего-то одного, мы не сможем заняться чем-то другим. Поймите, что совершать ошибки — это компромисс, который мы должны принять. Чем больше мы открыты для ошибок, тем быстрее мы на них учимся и, соответственно, растем.

Поймите, что наши опасения обычно ни к чему не приводят

Планировать и готовиться — это хорошо, но наступает время, когда мы должны позволить всему развиваться и решать проблемы по мере их появления. Чрезмерное стремление все предусмотреть заставляет нас жить в воображаемом будущем, а не в настоящем. Большинство проблем, который возникают в процессе работы, можно решить довольно быстро. Они не стоят того, чтобы о них беспокоиться заранее.

Делайте перерывы

Если ваша продуктивность падает, сделайте перерыв. Отдых и возвращение к задаче чуть позже поможет вам посмотреть на нее свежим взглядом. Когда вы понимаете, что умственная энергия заканчивается, продолжать бессмысленно — результат будет минимальным. Сделайте перерыв и вернитесь к работе позже. Вы сможете добиться гораздо большего прогресса за меньшее время.