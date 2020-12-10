Вперед в будущее: реальная практика достижения своих целей

Доктор философии Бенджамин Харди утверждает, что без конкретного будущего, к которому нужно стремиться, мы не сможем расти. Люди, которые стремятся к большему будущему могут превратить любой свой опыт, даже болезненный, в обучение, рост и изменения. Вместо того, чтобы жить в узких рамках, они начинают принимать неопределенность. Их прошлое перестает предсказывать их личность и поведение, и вместо этого их будущее становится реальным.

Рассказываем о десяти стратегических шагах построения лучшего будущего, основанных на различных исследованиях.

1 шаг. Опишите свое будущее

Вы знаете, о чем больше всего сожалеют люди на смертном одре? Не о потраченных деньгах или странах, которые они не посетили. Они сожалеют о том, что у них не хватило смелости быть теми, кем они хотели быть, и вместо этого они использовали свою жизнь, чтобы оправдать ожидания окружающих. Чтобы избежать этого сожаления, первым делом нужно определить свое будущее. Задайте себе следующие вопросы:

- Кем вы действительно хотите быть?

- Какие обстоятельства вам нужны?

- Какие атрибуты и характеристики вы хотите иметь?

- Какие отношения вы хотите иметь?

- Каким должен быть ваш обычный день?

- На чем вы хотите сосредоточиться?

- За что вы готовы бороться?

Невозможно жить осознанно, не понимая ясно своего будущего. Вам нужно видеть себя человеком, который уже достиг своей цели. Это не означает, что вам нужно притвориться этим человеком сегодня, это означает, что вы постоянно следуете советам этого человека и принимаете решения, основанные на его обстоятельствах, а не на том, что сейчас происходит в вашей жизни.

2 шаг. Начните собирать всю возможную информацию

После того, как вы определили свое будущее, вам нужно начать сбор информации, чтобы вы могли составить план, как стать тем человеком, которым вы хотите стать.

Согласно теории мотивации ожидания, вам нужен четкий и убедительный результат, а также ясный путь к достижению этого результата. Без этого вам не хватит мотивации и вы будете откладывать дела на потом. Теория надежды утверждает то же самое: чтобы иметь надежду, вам нужна цель и путь к ее достижению.

3 шаг. Расскажите всем о своем плане

Ваш следующий шаг — начать рассказывать всем о своих целях. Это может показаться нелогичным, поскольку многие люди утверждают, что лучше не рассказывать никому о своих планах. Но это очень спорный вопрос. В книге "Человек в поисках смысла" Виктор Франкл процитировал этику Спинозы: "Эмоция, которая является страданием, перестает быть страданием, как только мы формируем ее ясную и точную картину".

Другими словами, когда вы становитесь более открытым и честным как личность, жизнь становится более управляемой. Вы перестаете напрасно страдать из-за несбывшихся мечтаний или прежних обид. Вы продвигаетесь вперед. Быть честным означает выражать в глубине души то, чего вы действительно хотите для себя. Если вы слишком боитесь того, что подумают окружающие, значит, вы не привержены своей мечте. Как только вы проговорите вслух, ваши мысли станут словами. Ваши слова станут действиями. Ваши действия станут привычками. Ваши привычки станут вашим характером и личностью, что принесет результаты.

4 шаг. Инвестируйте на уровне своего будущего себя

Ваша зона комфорта состоит из вашего подсознания и вашей текущей личности. Выход из зоны комфорта порождает чувство неуверенности и страха. Ограничения своего подсознания можно разрушить только смелыми действиями.

Инвестирование в свою будущую личность — важное действие, которое необходимо предпринять, если вы привержены своим целям. Вы должны инвестировать в:

- вашу будущую личность: вложение денег в вашу личность позволяет поверить в возможность. Это вселяет в вас уверенность — вы доказываете своими действиями, что серьезно относитесь к переменам. Вы вкладываете деньги туда, куда вам нужно.

- ваши отношения: согласно модели мотивации саморазвития, люди имеют первостепенную потребность в расширении, а именно стремлении к большей эффективности. Под эффективностью подразумевается получение ресурсов, которые делают возможным достижение ваших целей. Вы можете повысить свою потенциальную эффективность за счет создания близких отношений, которые, в свою очередь, увеличивают материальные и социальные ресурсы, перспективы и идентичность. Начните инвестировать в наставничество, сети контактов, тренеров, консультантов и сотрудников. Вложение в "отношения" также означает сосредоточить внимание на людях, которым вы хотите помочь. Вы вкладываете себя в других. У кого вы хотите учиться? Как вы можете помочь и поддержать их в достижении их целей? Узнайте, что они собой представляют и что для них важно.

5 шаг. Устраните все, что мешает вашему будущему

Выходить из зоны комфорта рискованно, поэтому вам нужна стабильность и поддержка друзей и близких. Когда вы расскажете всем в своей экосистеме о своих целях, вы быстро увидите, кто поддерживает вас, а кто препятствует вашему будущему. Те, кто отговаривает вас достичь желаемого будущего, вероятно, не поможет вам на этом пути.

Помимо отношений, вам нужно удалить все, что запускает ваше нынешнее и бывшее "я". Зиг Зиглар сказал: "Ваш вклад определяет ваше мировоззрение. Ваше мировоззрение определяет ваш результат, а ваш результат определяет ваше будущее". Ваш "вклад" — это все, что вы вкладываете в себя: еда, которую вы едите; информация, которую вы потребляете; окружение, в котором вы находитесь. Если вы привержены своим мечтам и целям, вы должны изменить свой вклад, чтобы поддерживать себя в будущем. Это означает, что вам нужно стратегически избавиться от множества отвлекающих факторов и всего остального, что мешает вам на пути.

6 шаг. Ведите дневник о себе в будущем

Часто можно услышать от людей, что у них нет времени вести дневник. Но это почти тоже самое, что сказать: "У меня нет времени на то, чтобы очистить свой ум" или "У меня нет времени, чтобы справиться со своими подавленными эмоциями" или "У меня нет времени жить осознанно".

Выделив 10-20 минут ежедневно на то, чтобы выразить свои мысли и чувства, вы уменьшите свои внутренние переживания и сделаете жизнь более управляемой. Если у вас нет времени для размышлений и выработки стратегии, вы будете жить реактивно. Вы будете блуждать на автопилоте без цели. Придав форму своему беспокойству, описав свои чувства, вы перестанете страдать и сможете двигаться вперед.

7 шаг. Определите от одного до трех действий, которые вы можете делать ежедневно для достижения своей цели

Есть фундаментальная разница между тем, что срочно, и тем, что важно. Поместите свое будущее в категорию "важно".

Срочные дела, которые возникают у нас ежедневно, часто отодвигают на второй план то, что важно. Когда вы сосредоточены на своем будущем, вам не нужен большой список дел. Вместо этого вам нужен конкретный и короткий список (1-3 пункта каждый день). Считайте свои победы. Добивайтесь значимого прогресса. Сосредоточьтесь на самом важном, а не на самом простом.

8 шаг. "Ешьте лягушку" каждый день

Когда дело доходит до вашего списка дел, вам нужно сделать самое сложное — или, по словам Марка Твена, "съесть живую лягушку" — в идеале до 8 часов утра. Чем раньше вы выполните это задание, тем лучше вы будете чувствовать себя в течение дня. Прежде чем делать что-либо еще, добейтесь прогресса в самой сложной задаче из вашего списка...

9 шаг. Ежедневно сообщайте о своем прогрессе партнеру по подотчетности

Подотчетность имеет решающее значение для достижения вашей мечты. Вы можете, например, каждое утро отправлять текстовое сообщение своему партнеру по подотчетности, в котором писать три важных дела, запланированных на этот день. А в конце дня писать ему о том, со сколькими задачами вы справились. Например, текст "1/3" в конце дня означает, что вы выполнили одну из трех запланированных задач.

Такой подход помогает вам засыпать каждый день, зная, с какой целью вы проснетесь утром. Это помогает поддерживать мотивацию и дает импульс.

10 шаг. Полностью отключайтесь от работы каждый день

Последний, но не менее важный шаг — вам нужно полностью отключаться от сети на большие промежутки времени в течение дня. Существует множество исследований психологической отстраненности от работы. Но по-настоящему вы можете отключиться, если абсолютно не будете думать о работе в нерабочее время.

Исследования показали, что люди, которые психологически отстраняются от работы, меньше устают и меньше подвержены прокрастинации, больше вовлечены в работу и лучше умеют поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

"Самые креативные идеи не придут в голову, когда вы сидите перед монитором", — сказал Скотт Бирнбаум, вице-президент Samsung Semiconductor. Лучшие идеи обычно возникают, когда вы гуляете, едете куда-то или просто отдыхаете. Причина этого проста. Когда вы работаете непосредственно над задачей, ваш ум полностью сосредоточен на текущей проблеме. И наоборот, когда вы не работаете, ваш разум свободно блуждает и выдает идеи. Проще говоря, отдых и активное восстановление помогут вам улучшить работу своего мозга.

Когда вы представите свое будущее и будете работать над ним, вы увидите, что можете достичь гораздо большего, чем когда-то считали возможным. Как выразился Салливан: "Чем больше ваше будущее, тем лучше ваше настоящее". Независимо от того, в каких условиях вы живете сейчас, вы можете добиться невероятных результатов в своей жизни.