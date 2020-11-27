Хватит надеяться: 10 ожиданий, которые портят нам жизнь

Мы все чего-то ожидаем. Троллейбуса, зарплаты, успеха, счастья… Самое интересное, что все это появляется в нашей жизни тогда, когда мы меньше всего ждем. Так может пора избавиться от ненужных ожиданий и научиться получать удовольствие от каждой минуты жизни, от каждого шага к своей цели, от каждого разговора с близким человеком. А какие ожидания мешают вам радоваться жизни?

Мы ждем подходящей возможности

Правда в том, что идеальной возможности не существует. К ней нужно стремиться. Многие успешные люди начинали с малого и делали много ошибок на своем пути. Известный актер и суперзвезда WWE Дуэйн "Скала" Джонсон рассказывает, что он начал свою карьеру борца с $40 за бой. Сегодня он зарабатывает семи-восьмизначные гонорары за свои роли в кино.

Мы ждем, что счастье придет вместе с успехом

Эту ошибку совершают практически все. Реальность такова, что успех — это скорее путешествие, чем пункт назначения. Счастья ждать бессмысленно — нужно ценить каждый момент восхождения на вершину, выстраивая отношения и находя баланс между работой и личной жизнью.

Мы ждем, что разбогатеем, если будем экономить

Многие заблуждаются, думая, что значительная экономия сделает их богатыми. Но суть в том, что успешные люди накапливают средства не для того, чтобы их сохранить, а для того, чтобы инвестировать. Когда Илон Маск переживал кризис, пытаясь убедить венчурных капиталистов поддержать его компанию SpaceX, именно миллионы, которые он сэкономил, вытащили его из ямы. Илон Маск накопил средства не на покупку роскошной вещи, а на то, что за пару лет превратило его в миллиардера.

Мы ждем, что добьемся успеха в одиночку

Самостоятельно успеха не добиться. У многих успешных людей есть наставники и группа поддержки, которые помогают на их пути к успеху. Общение с другими людьми, обладающими качествами, которые вы в себе развиваете, увеличивает ваши шансы на достижение успеха.

Мы ждем, что заработав много денег, станем успешными

Деньги — это мощный мотиватор. Но они же могут сделать вас банкротом в других аспектах вашей жизни. Гораздо правильнее смотреть на успех, как на внесение своего вклада в улучшение мира или создание добавленной стоимости, чем на увеличение количества нулей на вашем банковском счету.

Мы ждем, что успех придет быстро

Многие хотят получить "все и сразу". Однако успех — это постоянные усилия, прикладываемые для достижения своей цели каждый день, каждый месяц и каждый год. Если поступать так, то вы обеспечите себе стабильное чувство выполненного долга, удовлетворенность от жизни и энергию для новых свершений.

Мы ждем, что кто-то оценит наш успех

Многие стремятся выглядеть "богато" только для того, чтобы окружающие восхитились или хотя бы положительно оценили их достижения. Правда в том, что настоящий успех — это ваше внутреннее состояние, а не чья-либо оценка или мнение.

Мы ждем, что диплом о высшем образовании откроет нам все двери

Конечно, качественное образование формирует прекрасную основу для развития карьеры. Однако это совершенно не значит, что не имея диплома вуза, вы не можете достичь своих целей. Например, Энн Винтур, редактор журнала Vogue и Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, прекрасно обошлись без этой "корочки". На самом деле, для достижения успеха нужны просто мечта, план и последовательные действия.

Мы ждем, что успех придет с первой попытки

Многие считают, что для достижения успеха нужно сделать все правильно с первого раза. Это не так. С первого раза не получается ни у кого. Успешные люди терпят поражение и продолжают попытки, пока не добьются успеха. Неудача играет ключевую роль в достижении целей.

Мы ждем, что успех сделает нас интересными для окружающих

Неужели, вы действительно думаете, что если у вас будет много денег, дорогая машина и собственный дом, это станет причиной появления настоящих друзей? Да, круг знакомых у вас, скорее всего, расширится. Полезными контактами. Все остальное зависит только от вашего характера, от умения поддерживать близкие отношения, от желания общаться с людьми не только для своей пользы, но и просто для удовольствия.