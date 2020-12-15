Метод "поворота" Тони Роббинса: как наладить свою жизнь в 2021 году

2020 год был полон сюрпризов, часто не очень приятных. Но это же совершенно не означает, что нужно "сложить лапки" и отказаться от своих стремлений. Тони Роббинс рекомендует метод "поворота".

Тони Роббинс, известный мотивационный спикер, не понаслышке знает, как пострадал бизнес во время пандемии — он тоже прошел через большие сложности, ведь его работа связана непосредственно с офлайн общением с большими аудиториями. Бизнес-стратег, лайф-коуч, автор бестселлеров New York Times, предприниматель и филантроп, Роббинс провел десятилетия, путешествуя по миру, выступая перед тысячами людей. И в один миг все исчезло.

Роббинс начал искать решения. Проводить свои лекции через Zoom он не хотел. Но он нашел свой метод и теперь планирует в январе выступить перед миллионной аудиторией с помощью всемирной интерактивной видеосвязи.

Роббинс говорит, что ключ к решению проблемы, не в том, чтобы не бояться или чтобы не признавать свои страхи. Они есть. Ключ в том, чтобы, несмотря на страхи, идти вперед. Он предлагает воспользоваться восемью советами, которые помогут легче ориентироваться в жизни и карьере в 2021 году.

Совет 1. Будьте осторожны с тем, как вы представляете себе ситуацию

Роббинс убежден, что в следующем году нужно не "начать все сначала", а "вернуться и пойти другим путем". Он говорит: "Представьте, что вы смотрите кино или читаете книгу, которая начинается с того, что главный герой вспоминает свою жизнь. В ней все идеально — успех в карьере, любимая и любящая семья, верные друзья, духовная зрелость, налаженный быт. В середине истории ничего не меняется — по-прежнему все идеально. Заканчивается все точно так же. Нет ни роста, ни катарсиса, ни прозрения, ни изменений. Ни один вызов не был преодолен, ни один страх не сковывал героя истории, он ничего не узнал. Кто будет смотреть такой фильм? Кто будет читать такую книгу? Никто. Мы, люди, любим возвращаться. Величайшие истории всех времен — это истории о поворотах. У всех в жизни бывают ситуации, которые ставят нас на колени. Но настоящий вопрос жизни не в том, где вы сейчас находитесь, а в том, куда вы собираетесь идти. Готовы ли вы создать видение большего, чем вы есть, чтобы вы смогли создать что-то еще лучше, чем раньше?"

Совет 2. Не ждите слишком долго

Вы, вероятно, думаете, как узнать, когда начать свой поворот и нужно ли это делать вам? Вы можете беспокоиться по поводу того, что это новое окажется хуже того, что есть сейчас. Это нормально. Но это не повод, чтобы ничего не делать. Роббинс предлагает задать себе несколько вопросов:

- Если бы я не был так привязан к существующему образу жизни, что могло бы стать возможным?

- Какой могла бы быть моя новая жизни, если бы я действительно этого захотел?

Если вы будете ждать стопроцентной уверенности в своей готовности, вы можете прождать до конца жизни. В жизни вообще мало что можно сказать наверняка; во-первых, вы всегда будете сталкиваться с неопределенностью, и сегодня это видно как никогда раньше. Перфекционизм в этом деле не помощник.

Роббинс говорит: "Вы должны пробовать разные вещи. Не все они сработают. Успешные люди всегда пробуют что-то новое. А большинство ждут, пока обстоятельства станут идеальными. Однако все величайшие компании пробуют то, что, по их мнению, является лучшим, но не идеальным. Они тестируют. Они смотрят, что работает, а что нет. То, что работает, они развивают, то, что не работает, меняют или отказываются от этого".

Совет 3. Сыграйте в игру противоположностей

Итак, вы наконец решили с головой окунуться в свой поворот. Отлично! А теперь самое сложное — понять, что вам делать? Если не можете сразу ответить на этот вопрос, не переживайте. С этим сталкивается большинство людей. В такой ситуации Роббинс рекомендует воспользоваться игрой противоположностей:

"Возьмите лист бумаги и карандаш, и составьте списки. Например, опишите "адские отношения". Напишите, с кем вы не хотите быть, какие они, как они себя ведут, как они относятся к вам, как они относятся к себе, своему телу, своим эмоциям, своему духу. Или опишите "адскую работу". Вы не хотите быть среди людей, которые занимаются чем? Что вы не хотите делать? Большинство людей знают, чего они не хотят, но не знают, чего хотят. Опишите то, чего вы не хотите, а потом переверните все наоборот и вы получите то, чего хотите".

Совет 4. Не беспокойтесь о страхе

И не бойтесь стресса. Кажется, что сейчас страх и тревога присутствуют всегда и везде. Но они были и в прошлом. Просто раньше вы беспокоились о других вещах. Слишком часто люди надеются на жизнь без стресса. Мало того, что это невозможно, это еще и не принесет вам пользы. Роббинс утверждает, что "настоящий секрет жизни — не избегать стресса". Он говорит: "Если вы научитесь использовать стресс, он сделает вас сильнее".

Способ победить страх и стресс — это действие. "Люди невероятно стойкие. Мы можем использовать страх, чтобы вызвать импульс к действию тогда, когда вы больше боитесь ничего не делать, чем попробовать что-то и потерпеть неудачу".

Совет 5. Тренируйте свой ум

В начале своей карьеры Роббинс учился у Джима Рона, писателя, предпринимателя и мотивационного оратора. Роббинс цитирует слова Рона: "Вы можете пропустить обед, но не должны пропустить чтение книги по 30 минут в день".

Роббинс постоянно читает и поощряет предпринимателей делать то же самое: "Ищите книгу, которая даст вам новые стратегии, новые идеи, новую философию". Больше всего Роббинсу нравится читать биографии и автобиографии. Он считает, что человек, который достоин биографической книги, всегда успешен и его путь к вершине не был легким.

Преимущества чтения выходят далеко за рамки того, чтобы дать вам идеи или мотивацию для вашего поворота. Чтение сделает вас сильнее морально. "Стойте на страже у двери своего разума. Так учил меня мой учитель Джим Рон", — говорит Роббинс.

Совет 6. Тренируйте свое тело

Каждое утро Роббинс прыгает в холодную воду. Каждое утро он не хочет этого делать, но все равно делает. "Зимой я хожу по снегу и прыгаю в воду с температурой 38-39 градусов. Я никогда не жду этого момента с нетерпением, но не позволяю неуверенности встать на моем пути".

Совет 7. Задавайте новые вопросы, заводите новые разговоры и ищите новые перспективы

Когда карантин закрыл возможность проводить мероприятия с большим количеством людей, Роббинсу пришлось серьезно задуматься о своей работе. Zoom его не удовлетворял: до 1000 зрителей — не его формат.

Однажды он посетил производственную компанию в Северной Каролине, США. Там была студия с занавесом, сценой и экранами. Поначалу этот формат его тоже не вдохновил. После выступлений на аудиторию в десятки тысяч людей, маленькая сцена и экраны не вызывали подъема. Но он все же решил попробовать и момент наступил — после 10-15 минут на сцене он почувствовал себя физически помолодевшим и мог говорить часами.

Но он хотел еще большего. Ему нужны были огромные экраны, чтобы он мог видеть одновременно 3000 человек, а перелистнув экран, увидеть еще 3000. Он нанял шесть разных компаний, чтобы воплотить свое видение в жизнь. Ему сказали, что реализация такого проекта займет 9 месяцев. Он сказал, что есть только 9 недель. Это было безумием, но результат был достигнут. "Мы провели самое крупное мероприятие такого рода, которое мы когда-либо проводили", — рассказывает Роббинс. За четыре дня на мероприятии побывали 35 000 человек. Ничего из этого не стало бы возможным, если бы Роббинс не заставил себя искать новые способы ведения дел.

Совет 8. Проанализируйте свои привычки концентрации

Роббинс рос в бедной семье. Даже в День Благодарения он не мог рассчитывать на вкусную еду. Однажды, когда ему было 11 лет, в праздничный день, когда его родители очередной раз ругались, Роббинс услышал стук в дверь. Когда он открыл ее, то увидел мужчину с пакетами продуктов и индейкой.

Тони позвал отца, который сердито сказал пришедшему человеку, что не принимает подачки, и попытался захлопнуть дверь. Мужчина подставил ногу и постарался убедить отца Тони принять еду. Он сказал, что был просто курьером, что донор был анонимным, что никто даже не знал, откуда взялась еда. Отец Тони снова попытался закрыть дверь. На этот раз мужчина заблокировал ее плечом. Он снова умолял отца Тони принять еду. "Он сказал: "Сэр, пожалуйста, не заставляйте свою семью страдать из-за вашего эго".

На голове отца Роббинса выступили вены. Он был очень зол, схватил продукты и захлопнул дверь. На этот раз мужчина позволил ему это сделать. Его отец никогда не говорил спасибо. "Я был ошеломлен. Как мог мой отец не быть счастливым?" — говорит Роббинс. Роббинсу потребовались годы, чтобы понять, что произошло. Он понял это сейчас. Он сказал, что людьми управляют три решения, часто принимаемые подсознательно:

- На чем я собираюсь сконцентрироваться?

- Что это означает?

- Что я собираюсь с этим делать?

"Мой отец сосредоточился на том факте, что он не кормил свою семью", — говорит Роббинс. "Он не хотел принимать благотворительность и, видимо, стыдился того, что кто-то думал, что он должен это сделать. Это означало, что он был не в состоянии обеспечивать свою семью. Он рассердился. Мы чувствуем то, на чем мы сосредоточены. Даже если это неправда".

Очевидно, что это применимо и для предпринимателей. "Если вы думаете, что что-то ужасно, вы найдете способы доказать, что это ужасно. Если вы думаете, что что-то хорошо, вы найдете способы доказать, что это хорошо. Ваш образ мышления — самая важная вещь в повороте".