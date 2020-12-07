Стать королем: 9 простых и действенных советов по повышению уверенности в себе

Если вы думаете о себе как о неловком, робком или застенчивом человеке, вы подсознательно чувствуете, что должны оправдать эти ожидания. Почему бы не перевернуть это с ног на голову? Если вы высоко цените себя, у вас не будет другого выбора, как только оправдать эти ожидания.

Розабет Мосс Кантер, автор книги "Уверенность: как начинаются и заканчиваются серии побед и серии поражений", пишет: "Уверенность — это не оптимизм или пессимизм, и не характеристика характера. Это ожидание положительного результата".

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Ваши невербальные сигналы многое говорят о том, о чем вы думаете. Широкая стойка и открытые ладони говорят о честности и открытости. А руки, спрятанные в карманы, показывают, что вы нервничаете или чувствуете дискомфорт. Внешних сигналов, показывающих неуверенность человека в себе, много. И те, кто умеет их видеть, сразу же могут их считать и сделать выводы, на основании которых формируется дальнейшее впечатление. Чтобы научиться не только показывать уверенность в себе, но и быть уверенным человеком, воспользуйтесь рекомендациями, из которых мы предлагаем вам выбрать те, что больше всего подойдут вам и использовать их на своем пути самосовершенствования.

Перестаньте заботиться о том, что думают другие люди

"Я слишком много/мало говорил?", "Я выглядел странно?", "Я забыл сказать об этом и все подумали, что…"… Подобные мысли могут крутиться в голове неуверенного в себе человека постоянно. Но если вы осознаете, насколько редко люди думают о вас (если вообще думают), вы перестанете об этом волноваться.

Улыбайтесь

Первое, что вам нужно делать каждое утро после пробуждения — улыбнуться. Можете это сделать в кровати, а можете подойти к зеркалу и посмотреть на себя улыбающегося. Это мини упражнение запускает зеркальные нейроны и помогает вам успокоиться. Улыбайтесь чаще. Если вы найдете способ заставить людей улыбнуться, они запомнят вас именно так.

Следите за языком тела

Некоторые исследования показывают, что определенные позы, в которых мы стоим или сидим, улучшают настроение. Например, позу "Чудо-женщины" (ноги на ширине плеч, руки расставлены в стороны) наполняет вас уверенностью в том, что вы со всем справитесь. Выполняйте ее перед каждой важной встречей. И не забывайте о правильной осанке. Ровная спина, расправленные плечи и приподнятый подбородок говорят о том, что вы знаете, чего стоите и у вас есть силы достичь всего, к чему вы стремитесь.

Обратите внимание на свои руки

Руки — одна из самых выразительных частей нашего тела. Актеры уделяют особое внимание движениям рук, потому что знают, что с помощью определенных жестов можно выразить больше эмоций, даже чем с помощью слов.

Измените свой внешний вид

Новая стрижка, подходящая вам во всех смыслах одежда, стильные очки, модная сумка… Подарите себе заряд бодрости и удовольствия, изменив какую-то деталь своего внешнего вида. От того, как вы выглядите, зависит то, насколько вы уверены в себе.

Двигайтесь

Мотивационный спикер Тони Роббинс говорит, что лучший способ изменить свое душевное состояние — это двигать телом. Понаблюдайте за ощущениями в своем теле, когда вы счастливы и когда вам грустно. Есть разница, правда? Перед тем, как начать работу над сложным проектом, сделайте несколько глубоких вдохов и долгих выдохов. Попробуйте принимать контрастный душ перед утренними встречами. В перерывах между делами делайте несколько прыжков, отжиманий или танцевальных движений. Больше ходите пешком.

Практикуйте позитивный разговор с собой и визуализацию

Перед сном или утром сразу после пробуждения закройте глаза и полностью расслабьте тело. Отслеживайте позитивные мысли и наблюдайте за ними. Представьте, как вы успешно заканчиваете начатый проект или реализуете свою идею. Ощутите, что вы при этом чувствуете. Общайтесь с собой с состраданием и поддержкой. Самые важные отношения в вашей жизни — это отношения с самим собой, так что сделайте их прекрасными.

Интересуйтесь другими людьми

Чем больше вы интересуетесь другими, тем интереснее они находят вас. Чтобы показать свою заинтересованность, во время общения устанавливайте зрительный контакт и старайтесь внимательно слушать то, что говорит собеседник.

Еще одна практика, которая может помочь установить добрые отношения с другими людьми и улучшить себе настроение — мысленно говорить "Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя" каждому, мимо кого вы проходите на улице. Это звучит странно, но мгновенно делает вас счастливее. Привычка сосредотачиваться на том, что вам нравится в других, а не на том, что вам не нравится в себе, добавит удовлетворенности в вашу жизнь.

Делайте неудобные вещи

По словам Чарли Хуперта, автора книги "Искусство харизмы" и основателя YouTube канала с 2,7 млн подписчиков, уверенность возникает тогда, когда вы чувствуете себя комфортно в ситуациях, в которых большинство людей чувствуют себя неловко. Сейчас этот совет вам может показаться бессмысленным, но он работает. Ежедневно выходите за пределы зоны комфорты и вы быстро научитесь спокойно переносить дискомфортные ситуации и, вместо того, чтобы паниковать, будете чувствовать себя расслабленным и уверенным. Всегда помните: то, что мы боимся делать больше всего, — это то, что нам больше всего нужно делать.

Повышение уверенности в себе — это процесс, требующий ежедневных усилий. Развивайте новые привычки, о которых мы сказали выше и меняйте свои мысли о себе, с каждым днем думая и чувствуя себя все более уверенными.