Выживает сильнейший: три фактора устойчивости компании в любые времена

Испанская консалтинговая фирма SOLO Consultores много лет исследовала бизнес-организации и сделала вывод о том, что устойчивость предприятия зависит не только от генерируемой прибыли. Идея кажется не реальной. До недавнего времени все считали, что если компания постоянно получает прибыль, она выживет в любых условиях. Однако жизнь показывает, что есть прибыльные организации, которые в конечном итоге исчезают.

SOLO Consultores задалась целью найти причину таких ситуаций и провела исследование "Тотальная компания", в котором приняли участие 238 руководителей организаций. Исследование подтвердило, что устойчивость организации зависит не от одного, а от трех факторов: экономическая ценность (то есть способность приносить доход, превышающий затраты), ценность отношений (то есть способность создавать здоровые и основанные на сотрудничестве отношения внутри и вне организации, способность адаптироваться (то есть способность компании как системы адаптироваться к изменениям, происходящим в окружающей среде).

Сумма экономической ценности, ценности отношений и адаптируемости приводит к общей ценности, которая делает компанию постоянной, то есть "тотальной". Если одна из трех переменных стремится к нулю, организация рискует рано или поздно исчезнуть, независимо от того, сколько денег она зарабатывает.

Вирус стал спусковым крючком

Для многих компаний по всему миру пандемия стала спусковым крючком и началом конца их истории существования. Уже сейчас можно наблюдать, как это происходит.

Первое: наверняка вы уже читали в СМИ, что некоторые когда-то прибыльные организации не знают, как адаптироваться к изменениям, вызванным пандемией: потеря клиентов, закрытие заводов, крах послепродажного обслуживания... С большой вероятностью эти компании не смогут адаптироваться к изменениям, поскольку просто никогда этого не умели делать. Конечно, никто не мог предвидеть вирус, но организации, привыкшие быть гибкими, умеют быстро искать решение возникающих проблем. Пандемия может уничтожить компании, которые постоянно получали прибыль, и слишком расслабились.

Второе: в ближайшее время мы можем услышать о компаниях, которые умеют адаптироваться и даже в кризис получают большие выгоды. Однако некоторые из них так сильно заботятся о деньгах и так мало о людях, что качество человеческих отношений (внутри и вне их) будет снижаться. В такой атмосфере у сотрудников формируется не лучшее отношение к организации, и, скорее всего, они либо уволятся и перейдут к конкурентам, либо начнут работать спустя рукава.

Кейс предусмотрительности

В конце 2018 года SOLO Consultores решили выйти из своей зоны комфорта и связались с другими компаниям с своей отрасли, некоторые из которых были их прямыми конкурентами. Цель контакта была — наладить сотрудничество. Хотя даже тогда еще никто точно не понимал, каким именно оно будет.

На запрос компании откликнулись многие. Вот так 25 специалистов в различных бизнес-дисциплинах встретились и решили сделать первый шаг: написать практическое руководство по модели общей ценности. Целью этого было создать инструмент, с помощью которого любой менеджер мог начать создавать общую ценность в организации, состоящую из трех факторов, о которых говорилось выше. Кроме 25 соавторов к созданию руководства привлекли международных экспертов. И менее чем через год команда получила результат. Это был только первый шаг.

Когда в середине марта 2020 года в Испании было официально объявлено о карантине, многие специалисты-консультанты были вынуждены отложить или закрыть проекты. У многих клиентов консалтинговых компаний возникли проблемы. Но 25 консультантов, объединившихся в команду двумя годами ранее, нашли выход из ситуации — они начали проводить видеоконференции практически с утра до вечера. Они обменивались знаниями, делились своим опытом и приемами работы, создавали новые альянсы, которые со временем привели к профессиональному сотрудничеству. И в мае этого года появилась экспертная сеть Total Consultants Network, которая открыта для новых профессионалов со всего мира.

В тот период специалисты команды не достигли экономической ценности (не получили прибыль), но они создали большую ценность для отношений и научились адаптироваться, как по одиночке, так и вместе.

Недавно Total Consultants Network начала новое эмпирическое исследование Total Value Index 2020, которое собирает мнения почти 450 руководителей и профессионалов из разных стран. Исследователи планируют, что в результате они смогут провести некую градацию компаний: организации, которые зарабатывают много денег, но плохо относятся к своим сотрудникам, заслуживают того, чтобы их называли "хищниками"; те, кто хорошо относятся к персоналу, но теряют деньги, "неэффективны"; те, кто не зарабатывает и плохо относится к людям — "умирающие". И все эти компании рискуют исчезнуть, если не изменят свое поведение.

Те же компании, которые хорошо относятся к сотрудникам, стремятся получать и получают прибыль и тратят достаточно времени на обучение гибкости, заслуживают того, чтобы их называли "Тотальными компаниями". Именно они выживут в любой кризис.