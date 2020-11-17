На распутье: как научиться разумно принимать решения

Исследование Колумбийского университета показало, что мы принимаем около 70 решений в день. Какие-то из них совсем простые: по какому маршруту ехать на работу или в каком порядке выполнять рабочие задачи. Другие сложнее — какую работу из предлагаемых выбрать, переезжать ли в другой город ради любимого человека, прекратить ли общение с токсичным знакомым.

Существует множество стратегий, позволяющие эффективно принимать решения разного уровня сложности, но есть те, которые помогают сделать это в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.

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1. Избавьтесь от необходимости принимать мелкие решения



Процесс принятия решений можно сравнить с нашими мышцами: чем больше в течение дня мы их нагружаем, тем больше они устают. Одна из лучших стратегий избавиться от проблемы усталости от принятия решений — превратить мелкие решения в рутину. Это высвобождает умственные ресурсы для более сложных вопросов.

Давно всем известно, что Стив Джобс ежедневно носил черную водолазку, а Марк Цукерберг предпочитает надевать толстовку. Они говорят, что таким образом избавляют себя от необходимости выбирать одежду каждый день. А Барак Обама когда-то сказал: "Я ношу только серые или синие костюмы, таким образом пытаясь сократить количество решений. Я не хочу принимать решения о том, что я буду есть или что носить, потому что мне нужно принять слишком много других решений".

2. Важные решения принимайте утром



Еще один отличный способ побороть усталость от принятия решений — отложить мелкие решения на потом (когда проявится усталость), а сложные принимать утром на свежую голову. Когда у вас есть ежедневная необходимость принимать массу сложных решений — проснитесь пораньше и поработайте над ними, прежде чем проявиться поток отвлекающих моментов (звонки, письма, совещания). Второй вариант — принимать мелкие решения накануне вечером, чтобы освободить себе весь следующий день. Например, приготовьте вечером одежду и продумайте, что будете есть на завтрак и обед (возможно, даже заранее приготовьте завтрак, чтобы утром только разогреть).

3. Обращайте внимание на свои эмоции



Есть старая поговорка: "Не принимайте постоянных решений на основе временных эмоций". И это, действительно, так. Успешные люди умеют распознавать и понимать свои эмоции, они знают, как разные эмоции влияют на их поведение. Это помогает им принимать решения более объективно и рационально.

К сожалению, большинство людей не владеют таким навыком. Одно из исследований показало, что только 36% людей способны точно определять свои эмоции по мере их возникновения. Но нужно помнить, что плохое настроение иногда заставляет отклониться от своего морального компаса, а слишком хорошее — может сделать нас самоуверенными и импульсивными.

4. Объективно оценивайте свое мнение



Принимая сложные решения, научитесь взвешивать все варианты по определенным критериям. Например:

- Какие выгоды принесет мне это решение?

- Как это может мне навредить?

- Какие выгоды это принесет ________(компании, партнерам, клиентам, сотрудникам, семье…)?

- Как это может навредить_________?

- Буду ли я сожалеть о своем решении?

- Буду ли я сожалеть о том, что не принял это решение?

- Отражает ли это решение мои ценности?

5. Выделяйте время на обдумывание



Старайтесь окончательно принимать важные решения на следующий день. После качественного сна мозг работает гораздо продуктивнее. Кроме того, так вы успокоите свои эмоции и сможете взглянуть на все более объективно, увидеть важные аспекты, которых раньше не видели.

6. Не затягивайте с принятием решения слишком долго



Конечно, чтобы принять взвешенное решение, нужно собрать много информации. Но при этом нельзя становиться жертвой анализа данных. Вместо того, чтобы ждать, пока "наступит самое лучшее время", придерживайтесь графика принятия решения. Как только вы назначите дату, у вас появится мотивация выполнить оперативно всю работу, немного проанализировать свое состояние и отношение к решению, и принять его в установленный срок.

7. Занимайтесь спортом для перезарядки



Когда нам нужно принять важное решение, мы испытываем стресс, а организм вырабатывает кортизол, которые мешает нам мыслить ясно и рационально. Когда вы чувствуете, что начинаете слишком волноваться, уделите 30 минут физическим нагрузкам. Ваш организм произведет эндорфины и ум станет ясным.

8. Всегда ориентируйтесь по своему моральному компасу



Ваши ценности и жизненные принципы — это ваш моральный компас, на который нужно ориентироваться всегда, особенно во время принятия сложных решений. Он поможет вам удержаться в нужном направлении даже тогда, когда эмоции попытаются взять верх на разумом.

9. Спрашивайте мнение других людей



Когда мы принимаем решение, мы естественным образом выбираем вариант, а потом собираем информацию для подтверждения этого решения. Это называется предвзятостью подтверждения. А нужно делать наоборот — сначала собрать информацию, а затем выбирать вариант. Отличный способ преодолеть предвзятость подтверждения — попросить других людей высказать свою точку зрения о ситуации. Их мнения помогут вам объективно посмотреть на свои варианты и определить свои слишком субъективные моменты.

10. Размышляйте над предыдущими решениями



Марк Твен описал сложную природу принятия решений следующим образом: "Хорошие решения приходят из опыта, но опыт приходит из принятия плохих решений". Это не значит, что единственный способ стать успешным лицом, принимающим решения, — это сделать массу ошибок; это просто означает, что важно помнить о прошлых решениях. Их всегда можно использовать в своих интересах, когда возникают похожие ситуации.