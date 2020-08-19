Заполнить пустоту: 5 привычек, способных подарить радость жизни

Недавно мы рассказывали о привычках, от которых желательно избавиться во время периода полной или частичной изоляции. Но это только часть преображения своей жизни. Свято место пусто не бывает, а значит, нужно его заполнить так, чтобы получить максимальную пользу от кризиса.

Рассказываем о пяти привычках, которые желательно начать вырабатывать уже сегодня.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Расслабляющие активности

Это можно назвать заботой о себе, отдыхом или полноценной жизнью. Чтобы работать на пике креативности и продуктивности, при этом будучи счастливыми (что, в принципе, является смыслом нашей жизни), нам необходимо поддерживать собственное ментально-эмоциональное равновесие.

Чтобы оставаться в здравом уме, находясь в этом безумном мире:

- Слушайте и/или создавайте музыку. Просто найдите время для этого в своей жизни — хорошая музыка может за минуту изменить ваше настроение и энергию.

- Принимайте расслабляющую ванну. Теплая вода и специальные добавки положительно влияют не только на ваше тело, но и на душу. Двадцать минут тишины и покоя без звонков и сообщений могут сотворить чудо с вашим разумом.

- В рабочие дни обедайте вне рабочего места. Заглатывание бутерброда во время набора очередного письма — не лучший способ перезагрузиться в середине дня.

- Играйте. Игра — это естественное состояние каждого живого существа на земле. Она помогает нам расти и не дает жизни становиться серой и скучной.

Развитие отношений

Никогда не рассчитывайте на то, что какой-то другой человек сделает вас цельным или заполнит пустоту в душе. Отношения с радостью возможны только между двумя цельными личностями. Вы получаете от них только то, что отдаете. Если вы уже в паре, инвестируйте в ваши отношения:

- Вечер для двоих. Время, проведенное вместе не значит качественно проведенное время. Бронируйте хотя бы один вечер только для вас двоих — без гаджетов, друзей, повседневных забот и т.п. Никогда не прекращайте встречаться со своим партнером, и вы долго будете вместе.

- Массаж. Без физического прикосновения отношения в паре невозможны. Массаж — хороший способ поддерживать связь с партнером.

- Прием пищи за красиво накрытым столом. Настоящее общение во время еды происходит, когда мы накрываем стол, выключаем все гаджеты и садимся к столу, чтобы есть и общаться. Планируйте хотя бы один совместный обед или ужин в неделю только для вкусной еды и общения друг с другом.

- Совместные прогулки. Близость строится на совместном движении. Каждая прогулка может стать ежедневным путешествием и возможностью поговорить, в спокойном уравновешенном состоянии.

Физическая активность

Все деньги и время в мире бесполезны, если у вас не будет здоровья. А без физических нагрузок его поддержать практически невозможно. Каждый день уделяйте хотя бы немного времени упражнениям:

- Как только встаете с кровати, сделайте 10 отжиманий или приседаний. Это разбудит вашу нервную систему.

- Делайте упражнения на растяжку. Гибкость помогает предотвратить появление болей в суставах, способствует движению лимфы и защищает от травм.

- Бегайте или ходите по несколько километров хотя бы три раза в неделю. Это прекрасный способ отучить себя от постоянного сидения на диване. Не хотите выходить из дома? Купите скакалку. Это отличный инструмент для кардионагрузок.

Дружба

Наше счастье тесно связано с качеством наших отношений. В конце жизни будет не особо важно, сколько вы заработали и чего достигли. Гораздо важнее то, сколько людей вспомнят о вас с теплотой и любовью.

- Звоните. Текстовые сообщения не могут передать и десятой доли эмоций. Общение голосом сближает друг с другом. Ничего не планируйте, просто поднимите трубку и наберите номер друга.

- Создайте традицию. Определите один вечер в неделю, который вы с друзьями будете посвящать настольным играм, обсуждению книг, просмотру фильма и т. п. Со временем это войдет в привычку.

- Встречайтесь. Конечно, в условиях карантина объятия не актуальны, но вы можете посидеть в кафе или парке на безопасном расстоянии и обсудить новости из жизни друг друга. Это отличный способ улучшить настроение.

- Отправляйтесь в поход. Пока еще погода теплая, поход может стать тем, что вам на самом деле нужно. Природа, птицы, легкий ветерок, вечер у костра, песни под гитару — прекрасный способ перезагрузки.

Спонтанность

Из-за пандемии COVID-2019 все наши планы о поездках разрушились. А что если отнестись к этому, не как к наказанию, а как к возможности и попробовать действовать спонтанно.

- Без пункта назначения. Выберите направление и отправляйтесь в путь. Наверняка в дороге вы встретите много интересного.

- Без расписания. Здоровый распорядок дня и организованность — это замечательно. Но иногда стоить забыть обо всем и просто пойти на бесцельную прогулку.

- Без лишних вещей. Карантин — отличная возможность избавиться от всего ненужного в доме, а, может быть, и сделать перестановку. Меняя физическое окружение, вы меняете видение своей жизни. Переставьте диван к другой стене комнаты и понаблюдайте, что происходит с вашим мозгом.

Возможности похожи на автобусы: они приходят каждые 5–10 минут, вам нужно их только увидеть и воспользоваться. Конечно, для многих сложно представить возможность, пришедшую в виде вируса. Но в любом кризисе у вас есть выбор: использовать его для роста или позволить ему уничтожить вас. Избавляйтесь от негативных паттернов и развивайте позитив в своей жизни. Сядьте, наконец, в подъехавший только для вас автобус!