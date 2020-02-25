В чем счастье: Как определить свои показатели успеха

Получить высшее образование, найти высокооплачиваемую работу, встретить свою половинку, купить дом, жениться и иметь детей. Точный порядок событий, который, кажется, в значительной степени измеряет, насколько успешным или неуспешным является человек. Пропустите один пункт или поменяйте очередность, и вы рискуете не войти в ряд успешных людей. Но кто такие эти успешные люди?

В общем понимании это люди, находящиеся на вершине мира. Но ведь вершина мира для каждого может быть своя. Только вы создаете личные показатели успеха, потому что, слепо следуя социальным стандартам, вы можете в конце концов оказаться несчастными.

Есть люди, для которых успех измеряется карьерными достижениями. А есть те, кому карьера не интересна, для них важнее проявлять себя творчески. И это нормально. Весь смысл счастья заключается в том, чтобы выяснить, что заставляет вас чувствовать себя хорошо, и придерживаться этого независимо от времени и обстоятельств. Так как же найти эти составляющие своего персонального счастья?

Подпишитесь на канал DELO.UA

Определите, что для вас важно

Первый шаг к успеху — определить, в чем для вас состоит смысл жизни. Что делает вас счастливым? Это сертификаты на стенах личного кабинета? А может быть смех четверых детей, бегающих по дому? Или созданный собственными руками шкаф? Неважно, что вы делаете, важно, что это делает вас счастливым.

Перестаньте сравнивать себя с другими. Все люди разные. Кто-то готов бросить все, переехать в другой город, только чтобы занять более высокую должность. А кто-то это не сделает, даже если ему пообещают зарплату в три раза больше. Это не значит, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Это означает, что просто это два разных человека. Сосредоточьтесь на своих целях и на том, где вы хотите быть через десять лет.

Не зацикливайтесь на материальных вещах

Много денег, дизайнерская одежда и роскошный дом — это престиж, но совсем не обязательно истинное счастье. Не концентрируйтесь на накоплении материального богатства — оно не определяет ваш успех. Вместо этого постарайтесь найти свое истинное призвание в жизни или свою страсть. Будь то помощь другим или спасение различных видов животных от вымирания. Не думайте, что ваша мечта слишком большая. Если вы можете мечтать об этом, вы, безусловно, можете достичь этого, просто приложив немного усилий.

Установите цели и посвятите себя путешествию к ней

Вы выяснили, что сделает вас счастливым в жизни? Если бы вы достигли этого в будущем, вы бы почувствовали себя самым успешным человеком, живущим на Земле? Тогда пришло время составить план достижения лучшей версии своей жизни.

Сосредоточьтесь на каждом этапе достижения цели, чтобы не пропустить ни одного шага. Ведь они будут вести вас к счастью — единственному, что должно иметь для вас значение.

Всегда делайте больше, чем накануне

Иногда будут дни, когда вы сможете вложить в реализацию своего плана лишь 20% от необходимого. И это тоже замечательно. Никогда не отказывайтесь от своей мечты, даже если чувствуете, что пока не достигли того, что планировали. Придет время, вы почувствуете себя отдохнувшим и увлеченным, и именно тогда вложите все силы, которые у вас есть в реализацию плана.

Делайте сегодня чуть больше, чем вчера и чуть меньше, чем завтра. Это будет постоянно приближать вас к конечной цели и давать ощущение прогресса. Тогда вы действительно начнете чувствовать, что установили правильные критерии успеха для себя.

Будьте готовы к неудачам

Дорога к успеху и счастью редко бывает гладкой. Если одна вещь, которая точно будет на вашем пути — это препятствия. Вам может в один момент показаться, что весь мир против вас. И именно в это время вам нужно проявить настойчивость и не падать духом. Учитесь на ошибках, исправляйте их и постарайтесь больше не совершать.

Когда вы начнете путь к собственному успеху и счастью, вы можете столкнуться с негативными реакциями и осуждающими вопросами других людей. Не обращайте внимания на это. Помните, что у каждого — свое счастье.

Читайте также: До банальности просто: 9 способов преодолеть низкую самооценку