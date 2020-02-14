До банальности просто: 9 способов преодолеть низкую самооценку

"Я не справлюсь с этим проектом", "я не смогу занять эту должность", "на меня никто не обращает внимания", "я ужасно выгляжу"… Все эти мысли — следствие низкой самооценки, сформировавшейся в детстве и юности под влиянием многих факторов. Используя инструменты mindfulness, можно научиться смотреть на ситуации, других людей и себя объективно, без негативного влияния прошлого и с осознанием того, что у вас всегда есть выбор.

Следующие советы могут показаться вам банальными, но ответьте себе — сколькими из них вы реально пользуетесь в жизни.

Живите моментом

Когда вы сосредоточены на моменте, вы можете делать выбор осознанно и мудро, не подвергаясь влиянию травм прошлого и не заботясь о беспокойстве о будущем.



Развивайте осознанность

Когда мы осознанны, мы можем понять, как мы воспринимаем и реагируем на собственные страхи, делая паузу между появлением эмоций и дальнейшими действиями. Во время паузы можно выбрать более здоровую реакцию.

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Ведите дневник

Многие мысли и чувства заперты в нашем подсознании. Ведение дневника помогает вытащить их на уровень сознания и помочь отделить негативные представления о себе от правды о том, кем мы есть на самом деле.

Не оценивайте

Когда мы подходим к жизни без оценок, мы просто принимаем себя, свой опыт, свои неудачи и успехи, а также других людей такими, как они есть — ни хорошими, ни плохими, без гордыни или чувства вины.

Оставайтесь на связи с самим собой

Внимательное отношение к себе помогает развивать и поддерживать связь с самим собой. А это, в свою очередь, отключает автопилот мышления и поведения, который заставляет вас лезть из кожи вон, только чтобы понравиться другим, забывая о собственных потребностях.

Практикуйте осознанную медитацию

Речь не идет о том, что вы часами должны сидеть в медитации. Ваша задача — отпустить роящиеся в голове мысли и признать, что эти мысли, чувства и убеждения не являются частью вас — они приходящие. Выделите несколько минут каждый день, чтобы просто успокоиться, сосредоточиться на своем дыхании и понаблюдать, как ваши заботы рассеиваются, как облака.

Развивайте ум новичка

Когда вы используете "ум новичка", вы смотрите на вещи так, как будто видите их впервые, с открытостью, рвением и свободой от ожиданий. Вы можете увидеть что-то привычное в новом свете, вместо того, чтобы думать и действовать по старым моделям поведения.

Отпустите

Отпускание — это цель осознанности. Когда вы отпускаете то, что, по вашему мнению, вам следует делать или кем вы должны быть, вы можете доверять себе и выбирать то, что подходит именно вам.

Проявите сострадание к себе

Вы заслуживаете любви так же, как и все остальные. Самосострадание просто означает обеспечение себя любовью, безопасностью и принятием, в которых вы нуждаетесь.

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