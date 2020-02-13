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На правильном пути: Как отключить автопилот и начать жить по-своему

10 простых истин, которые меняют жизнь

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Удивительно, как легко упустить из виду важные вещи в жизни. Загруженный график и ежедневные дела переключают мозг в состояние автопилота.

Мы перестаем замечать то, что происходит вокруг и с нами самими. Мы просто сбиваемся со своего пути и движемся в заданном когда-то кем-то направлении. Когда Эрик Шмидт был генеральным директором Google, он сказал: "Мы руководим этой компанией по вопросам, а не по ответам". Именно от вопросов, а не от ответов зависит и бизнес, и наша жизнь. Мы постоянно должны спрашивать себя, в правильном ли направлении движемся. А чтобы было легче спрашивать, держите под рукой эти 10 простых жизненных истин, которые помогут оставаться на своем пути.

Большому успеху часто предшествует неудача

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Вы никогда не достигнете истинного успеха, пока не научитесь принимать неудачу. Ваши ошибки открывают вам путь к успеху, показывая, что вы движетесь не в том направлении. Самые большие прорывы обычно происходят, когда вы чувствуете себя самым разочарованным и застрявшим. Именно это разочарование заставляет вас думать по-другому, смотреть за рамки и видеть решение, которое вы упустили.

Быть занятым не значит быть продуктивным

Посмотрите вокруг. Люди кажутся такими занятыми — бегают от встречи к встрече, постоянно проверяют почту и мессенджеры. Но сколько из них действительно продуктивны и на самом деле преуспевают? Успех не приходит от движения и активности. Он приходит, когда время используется эффективно и продуктивно. Вы — продукт не ваших усилий, а ваших результатов.

Вы настолько хороши, насколько хорош ваш круг общения

Вы должны стремиться окружить себя людьми, которые вдохновляют вас и заставляют становиться лучше. Наверняка, такие есть в вашей жизни. А как насчет тех, кто тянет вас вниз? Почему вы позволяете им быть частью вашей жизни? Любой, кто заставляет вас чувствовать себя бесполезным, беспокойным или не увлеченным, крадет ваше время и пытается сделать вас, похожим на себя. Жизнь слишком коротка, чтобы общаться с такими людьми. Отпустите их.

Вы живете жизнью, которую создали

Вы не жертва обстоятельств. Никто не может заставить вас принимать решения и предпринимать действия, противоречащие вашим ценностям и стремлениям.

Обстоятельства, в которых вы живете сегодня, вы создали сами. И ваше будущее тоже зависит от вас. Если вы чувствуете, что застряли, возможно, вы боитесь рискнуть и изменить свою жизнь. Когда приходит время действовать, помните, что всегда лучше быть внизу лестницы, на которую вы хотите подняться, чем на вершине лестницы, на которой не хотите быть.

Страх — источник сожаления № 1

Когда все будет сказано и сделано, вы будете оплакивать шансы, которые не использовали, больше, чем свои неудачи. Не бойтесь рисковать. Худшее, что может случиться с каждым из нас — это позволить себе умереть внутри, пока мы еще физически живы.

Не нужно ждать извинений, чтобы простить

Жизнь становится намного спокойнее, когда вы отпускаете злость и прощаете даже тех, кто никогда не извинялся перед вами. Злость на прошлые негативные события разрушает сегодняшнее счастье. Ненависть и гнев — эмоциональные паразиты, питающиеся вашей радостью жизни. Когда вы прощаете кого-то, это не оправдывает действий этого человека; это просто освобождает вас от их вечной жертвы.

Жить в моменте

Вы не сможете полностью раскрыть свой потенциал, пока не научитесь жить в настоящем. Никакое, даже самое большое чувство вины не может изменить прошлое, и никакое беспокойство не может изменить будущее. Невозможно быть счастливым, если полностью не принимать реальность момента, какой бы она ни была. Чтобы помочь себе жить в моменте, сделайте две вещи:

1. Примите свое прошлое. Если вы не примиритесь с прошлым, оно никогда не покинет вас и, тем самым, помешает создать желаемое будущее.

2. Примите неопределенность будущего. Беспокойству нет места в "здесь и сейчас". Как когда-то сказал Марк Твен: "Беспокойство — это как выплата долга, которого у вас нет".

Ваша самооценка должна сформироваться внутри

Когда вам нужно сравнивать себя с другими, чтобы быть довольным и удовлетворенным жизнью, вы перестаете быть хозяином собственной судьбы. Когда вы чувствуете себя хорошо по поводу того, что сделали, не позволяйте чьим-либо мнениям или достижениям отнимать это у вас. Независимо от того, что люди думают о вас, ясно одно: вы никогда не были такими хорошими или плохими, как они говорят.

Жизнь коротка

Никому из нас не гарантировано завтра. Но вспоминаем мы об этом, только когда кто-то из дорогих людей уходит из жизни. Так не должно быть. Просыпаясь утром, напоминайте себе, что каждый день — это подарок, и вы просто обязаны максимально использовать благословения, которые получили. Хорошие дни начинаются с хороших мыслей.

Изменения неизбежны — примите их

Только когда вы принимаете изменения, вы можете найти в них что-то хорошее. Нужно быть непредвзятыми и открытыми, чтобы распознавать и использовать возможности, которые создают изменения. Жизнь никогда не останавливается. Когда у вас все хорошо — цените это, поскольку оно неизбежно изменится. Когда что-то идет плохо — не слишком расстраивайтесь, это тоже изменится. Наслаждайтесь каждым моментом прежде чем он уйдет навсегда.

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