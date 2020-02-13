На правильном пути: Как отключить автопилот и начать жить по-своему

Удивительно, как легко упустить из виду важные вещи в жизни. Загруженный график и ежедневные дела переключают мозг в состояние автопилота.

Мы перестаем замечать то, что происходит вокруг и с нами самими. Мы просто сбиваемся со своего пути и движемся в заданном когда-то кем-то направлении. Когда Эрик Шмидт был генеральным директором Google, он сказал: "Мы руководим этой компанией по вопросам, а не по ответам". Именно от вопросов, а не от ответов зависит и бизнес, и наша жизнь. Мы постоянно должны спрашивать себя, в правильном ли направлении движемся. А чтобы было легче спрашивать, держите под рукой эти 10 простых жизненных истин, которые помогут оставаться на своем пути.

Большому успеху часто предшествует неудача

Вы никогда не достигнете истинного успеха, пока не научитесь принимать неудачу. Ваши ошибки открывают вам путь к успеху, показывая, что вы движетесь не в том направлении. Самые большие прорывы обычно происходят, когда вы чувствуете себя самым разочарованным и застрявшим. Именно это разочарование заставляет вас думать по-другому, смотреть за рамки и видеть решение, которое вы упустили.

Быть занятым не значит быть продуктивным

Посмотрите вокруг. Люди кажутся такими занятыми — бегают от встречи к встрече, постоянно проверяют почту и мессенджеры. Но сколько из них действительно продуктивны и на самом деле преуспевают? Успех не приходит от движения и активности. Он приходит, когда время используется эффективно и продуктивно. Вы — продукт не ваших усилий, а ваших результатов.

Вы настолько хороши, насколько хорош ваш круг общения

Вы должны стремиться окружить себя людьми, которые вдохновляют вас и заставляют становиться лучше. Наверняка, такие есть в вашей жизни. А как насчет тех, кто тянет вас вниз? Почему вы позволяете им быть частью вашей жизни? Любой, кто заставляет вас чувствовать себя бесполезным, беспокойным или не увлеченным, крадет ваше время и пытается сделать вас, похожим на себя. Жизнь слишком коротка, чтобы общаться с такими людьми. Отпустите их.

Вы живете жизнью, которую создали

Вы не жертва обстоятельств. Никто не может заставить вас принимать решения и предпринимать действия, противоречащие вашим ценностям и стремлениям.

Обстоятельства, в которых вы живете сегодня, вы создали сами. И ваше будущее тоже зависит от вас. Если вы чувствуете, что застряли, возможно, вы боитесь рискнуть и изменить свою жизнь. Когда приходит время действовать, помните, что всегда лучше быть внизу лестницы, на которую вы хотите подняться, чем на вершине лестницы, на которой не хотите быть.

Страх — источник сожаления № 1

Когда все будет сказано и сделано, вы будете оплакивать шансы, которые не использовали, больше, чем свои неудачи. Не бойтесь рисковать. Худшее, что может случиться с каждым из нас — это позволить себе умереть внутри, пока мы еще физически живы.

Не нужно ждать извинений, чтобы простить

Жизнь становится намного спокойнее, когда вы отпускаете злость и прощаете даже тех, кто никогда не извинялся перед вами. Злость на прошлые негативные события разрушает сегодняшнее счастье. Ненависть и гнев — эмоциональные паразиты, питающиеся вашей радостью жизни. Когда вы прощаете кого-то, это не оправдывает действий этого человека; это просто освобождает вас от их вечной жертвы.

Жить в моменте

Вы не сможете полностью раскрыть свой потенциал, пока не научитесь жить в настоящем. Никакое, даже самое большое чувство вины не может изменить прошлое, и никакое беспокойство не может изменить будущее. Невозможно быть счастливым, если полностью не принимать реальность момента, какой бы она ни была. Чтобы помочь себе жить в моменте, сделайте две вещи:

1. Примите свое прошлое. Если вы не примиритесь с прошлым, оно никогда не покинет вас и, тем самым, помешает создать желаемое будущее.

2. Примите неопределенность будущего. Беспокойству нет места в "здесь и сейчас". Как когда-то сказал Марк Твен: "Беспокойство — это как выплата долга, которого у вас нет".

Ваша самооценка должна сформироваться внутри

Когда вам нужно сравнивать себя с другими, чтобы быть довольным и удовлетворенным жизнью, вы перестаете быть хозяином собственной судьбы. Когда вы чувствуете себя хорошо по поводу того, что сделали, не позволяйте чьим-либо мнениям или достижениям отнимать это у вас. Независимо от того, что люди думают о вас, ясно одно: вы никогда не были такими хорошими или плохими, как они говорят.

Жизнь коротка

Никому из нас не гарантировано завтра. Но вспоминаем мы об этом, только когда кто-то из дорогих людей уходит из жизни. Так не должно быть. Просыпаясь утром, напоминайте себе, что каждый день — это подарок, и вы просто обязаны максимально использовать благословения, которые получили. Хорошие дни начинаются с хороших мыслей.

Изменения неизбежны — примите их

Только когда вы принимаете изменения, вы можете найти в них что-то хорошее. Нужно быть непредвзятыми и открытыми, чтобы распознавать и использовать возможности, которые создают изменения. Жизнь никогда не останавливается. Когда у вас все хорошо — цените это, поскольку оно неизбежно изменится. Когда что-то идет плохо — не слишком расстраивайтесь, это тоже изменится. Наслаждайтесь каждым моментом прежде чем он уйдет навсегда.

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