Ты мне, я тебе: конструктивная обратная связь — основа роста компании

Культура обратной связи — это то, что необходимо любой компании. Это неотъемлемая часть ее роста. Но мало кто умеет давать обратную связь конструктивно. От этого и возникает масса проблем, конфликтов и недопонимания.

Конструктивная обратная связь обладает следующими характеристиками:

Развивает навыки сотрудников. Вспомните, когда вы в последний раз допустили ошибку, как вы себя чувствовали после этого. Вы выходили из кабинета руководителя раздавленным и грустным или чувствовали, что узнали что-то новое? Каждый раз, когда члены команды чему-то учатся, они становятся более ценными для бизнеса. Круг задач, которые они могут решить, увеличивается. Со временем они делают меньше ошибок, меньше нуждаются в присмотре и свободнее просят о помощи.

Повышает лояльность сотрудников. Конструктивная обратная связь — улица с двусторонним движением. Сотрудники хотят получать отзывы о своей работе, но они также хотят, чтобы их обратная связь воспринималась серьезно. Если члены команды видят, что их конструктивная обратная связь игнорируется, они могут подумать, что они не являются ценной частью команды. Девять из десяти сотрудников говорят, что они с большей вероятностью будут работать в компании, которая учитывает их отзывы и действует в соответствии с ними.

Укрепляет командные связи. Без доверия команды не могут функционировать. Конструктивная обратная связь способствует укреплению доверия, поскольку показывает, что отправитель обратной связи заботится об успехе получателя. Однако для того, чтобы конструктивная обратная связь сработала, обе стороны должны исходить из добрых намерений. Те, кто дает обратную связь, должны искренне хотеть помочь, а те, кто ее получает, должны предполагать, что цель состоит в том, чтобы усилить их, а не разрушить.

Продвигает наставничество. Нет ничего плохого в единичном случае конструктивной обратной связи. Но основное значение она приобретает, когда становится привычной. Будьте тем изменением, которое вы хотите видеть в своей команде. Часто и искренне давайте конструктивную обратную связь, и другие, естественно, начнут видеть в вас наставника.

Как же давать конструктивную обратную связь?

Это делать непросто. Если совершите ошибку, ваше сообщение может остаться незамеченным. Скажете что-то некорректно, и вы можете посеять недоверие или создать напряжение во всей команде.

Сначала выслушайте

Часто то, что вы воспринимаете как ошибку, — это решение, принятое кем-то по уважительной причине. Слушание — ключ к эффективному общению. Стремитесь понять: как другой человек пришел к своему выбору или действию? Вы можете сказать:

"Помоги мне понять свой ход мыслей".

"Что побудило тебя сделать такой шаг?"

"Как ты думаешь, как будут развиваться события?"

Сделайте комплимент

Наверняка вы слышали о "методе сэндвича": перед тем, как дать обратную связь и после этого, нужно похвалить человека или сделать комплимент его способностям, усилиям, выводам и т.д. Это показывает, что вы цените работу человека. Вы можете сказать:

"Отличный дизайн. Можем ли мы увидеть это с другим шрифтом?"

"Хорошая мысль. А что, если мы попробуем еще один вариант?"

Обратитесь к более широкому кругу людей

Иногда конструктивную обратную связь лучше всего давать косвенно. Если ваш комментарий может быть полезен другим членам команды или человек, с которым вы на самом деле разговариваете, может ошибиться, попробуйте передать свой отзыв в группе. Вы можете сказать:

"Давайте вместе подумаем над этим".

"Я хочу, чтобы все видели. . ."

Спросите, чем вы можете помочь

Когда вы в команде, вы все вместе. Когда происходит ошибка, вы должны понимать, что каждый, а не только человек, который ее допустил, играет роль в ее исправлении. Дайте конструктивную обратную связь, признавая эту динамику. Вы можете сказать:

"Что я могу сделать, чтобы поддержать тебя?"

"Как я могу облегчить тебе жизнь?

"Есть ли что-то, в чем я могу тебе помочь, чтобы улучшить ситуацию?"

Приведите примеры

Чтобы быть полезной, конструктивная обратная связь должна быть конкретной. Проиллюстрируйте свой совет, указав на идеальное решение. Как должен выглядеть конечный результат? Кто или что сдерживает этот процесс? Вы можете сказать:

"Я хотел показать тебе. . ."

"Вот как я хочу, чтобы это выглядело".

"Это прекрасный пример".

"Мой идеал. . . "

Будьте чуткими

Ошибки могут доставлять неудобства даже тогда, когда в команде есть доверие. Уроки бывает трудно переварить. Конструктивная обратная связь с большей вероятностью будет принята близко к сердцу, если она сопровождается сочувствием. Вы можете сказать:

"Я знаю, что это плохо звучит".

"Я понимаю".

"Мне жаль".

Улыбайтесь

Консультанты по вопросам управления говорят, что общение — это сочетание содержания, доставки и презентации. Давая конструктивную обратную связь, убедитесь, что язык вашего тела такой же позитивный, как и ваше сообщение. Ваша улыбка — один из лучших инструментов для этого.

Будьте благодарны

Когда вы расстраиваетесь из-за ошибки, может быть сложно увидеть что-то хорошее. Но в любой ситуации всегда можно найти хотя бы один плюс: каждая ошибка — это шанс для команды стать лучше, сильнее и более сплоченными. Вы можете сказать:

"Я рад, что ты поднял этот вопрос".

"Мы все усвоили важный урок".

"Я люблю совершенствоваться в команде".

Избегайте обвинений

Давать жесткую обратную связь, не теряя хладнокровия, — одна из самых сложных задач в работе с другими людьми. Великие лидеры и менеджеры проектов расстраиваются из-за ошибки, а не из-за человека, который ее сделал. Вы можете сказать:

"Мы все делаем ошибки".

"Я знаю, что ты старался изо всех сил".

"Я не против тебя".

Возьмите на себя ответственность

Чаще всего ошибки совершаются из-за недопонимания. Признавайте свою роль в этом. Подумайте, возможно, вы не достаточно четко указали направление действий или не настроили человека на успех. Вы можете сказать:

"Мне следует иметь в виду, что. . ."

"В следующий раз я. . ."

Правильно выбирайте время

Конструктивная обратная связь не должна застать человека врасплох. Не говорите ничего, когда все собираются уходить с работы вечером. Не прерывайте разговор за обедом. Если сомневаетесь, в какое время это лучше сделать, попросите человека, с которым планируете общаться, выбрать время, когда он не будет занят выполнением важной задачи.

Произносите имя человека

Когда вы слышите свое имя, вы оживляетесь. Используйте этот рефлекс, когда даете обратную связь. Просто помните, что конструктивная обратная связь должна быть индивидуальной, но не переходить на личности. Вы можете сказать:

"Сергей, я хотел пообщаться. . ."

"Есть ли в этом смысл, Ирина?"

Предлагайте, а не приказывайте

Когда вы даете конструктивную обратную связь, важно не выглядеть и не быть враждебным. Сам факт обратной связи означает, что у человека, совершившего ошибку, был выбор, и когда ситуация возникнет снова, он сможет сделать другой выбор. Вы можете сказать:

"В следующий раз, я предлагаю. . ."

"Попробуй так".

"Ты согласен с этим?"

Будьте внимательны

Даже если вы относитесь к человеку с сочувствием, он может чувствовать неудобство, слушая вашу обратную связь. Когда будете говорить, убедитесь, что человек не обижается и продолжайте. Единственный момент — если вы чувствуете, что человек не понял ваше сообщение, дайте ему понять, что у вас достаточно времени для ответов на его вопросы.

Резюмируйте письменно

Не все могут сразу понять ваш отзыв. После устного общения отправьте небольшое письмо, в котором укажите на главные моменты своей обратной связи. Вы можете написать:

"Я хочу резюмировать. . ."

"Спасибо, что поговорили со мной об этом. . ."

"В том, что я говорил, был смысл для вас?"

Ожидайте улучшения

Конечно, давать конструктивную обратную связь нужно с целью поддержки, но вы можете и ожидать, что ваши пожелания будут реализованы. Если это долгосрочная проблема, установите ориентиры: к какой дате вы хотели бы увидеть и какие улучшения? как вы оцените эти улучшения? Вы можете сказать или написать:

"Я бы хотел увидеть тебя. . .""

"Давай вернемся к этом позже. . ."

"Я жду этого. . ."

Давайте второй шанс

Обратная связь, какой бы конструктивной она ни была, будет пустой тратой времени, если вы не предоставите возможность ее реализовать. Не настраивайте человека на ошибку, но обязательно напомните о ней человеку, когда возникнет аналогичная задача. Вы можете сказать:

"Я знаю, что в следующий раз ты справишься лучше".

"Я бы хотел увидеть, как ты попробуешь еще раз".

"Давай попробуем еще раз".

Конструктивная обратная связь — непростая задача. Если вы чувствуете, что что-то идет не так, возможно, пришло время попросить о ней. Никогда не бойтесь спрашивать, чтобы узнать то, что может вам помочь стать лучше.