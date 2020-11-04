Слушать и спрашивать: какие вопросы нужно задавать, чтобы научиться активному слушанию

Каково одно из главных качеств современного лидера? Многие скажут — выдающиеся коммуникативные способности. Несомненно, это очень важно. Однако еще важнее, чтобы лидер умел слушать и задавать правильные вопросы.
Искусство активного слушания — это компонент эмоционального интеллекта, который требует от вас полного присутствия в общении с другим человеком. Когда вы активно слушаете, в этот момент вы не формулируете то, что будете говорить дальше, а полностью концентрируетесь на словах и чувствах собеседника. Это одна из причин, по которой из чувствительных людей получаются потрясающие лидеры — их эмпатия и внимательность приводят к построению глубоких отношений и доверия.
Но многие из руководителей, даже из тех, кто научился внимательно слушать, теряются, когда дело доходит до одной важнейшей части общения — они не умеют задавать вопросы. Они настолько тщательно обдумывают свои слова, что, в конечном итоге, полностью погружаются в свои размышления (пытаясь сказать "правильные" вещи или думая над тем, как их оценит другой человек), что теряют из виду цель общения. Они забывают о том, что в первую очередь необходимо наладить контакт. Чтобы развить в себе навык не только слушать, но и спрашивать, предлагаем воспользоваться списков вопросов, которые вы можете использовать на деловых и личных встречах. Со временем этот список может пополниться вашими вариантами.
Когда вам нужна чья-то реакция на информацию
- Что вы думаете о том, что я только что сказал?
- Как вы думаете, какой вариант самый лучший?
- Как вы на это смотрите?
- Что бы вы добавили или изменили?
- Как вы к этому относитесь?
- Какое у вас впечатление от X?
- Как это вписывается в ваши планы?
Когда вам нужно разъяснение
- Что вы имеете в виду?
- На что это похоже?
- Какая часть моего предложения вам пока недостаточно ясна?
- Чего вы хотите?
- Какой результат вы ожидаете?
Когда вам нужны дополнительные подробности
- Вы можете рассказать больше?
- Что еще?
- Какие еще идеи / мысли / чувства у вас есть по этому поводу?
- Приведите пример.
- По шкале от 1 до 10 насколько срочно / важно X?
- Какая часть для вас самая сложная?
Когда вы хотите, чтобы люди думали нестандартно
- Что мы хотим здесь исследовать?
- Какую часть ситуации мы еще не изучили?
- Под каким углом еще можно посмотреть на Х?
- Какие у нас другие варианты?
- От каких предположений мы можем отказаться?
- Какой лучший результат мы можем себе представить?
Когда вы хотите понять, почему что-то произошло
- Что способствовало / вызвало это?
- Что к этому привело?
- Что вы уже испробовали?
- Что мы узнали от X?
- Как бы вы могли изменить это в следующий раз?
Когда вы хотите, чтобы кто-то что-то довел до конца
- Какой план действий?
- Какой будет наш первый шаг?
- Какого прогресса вы достигли на данный момент?
- Какая поддержка вам нужна для этого?
- Что может помешать вам?
Когда кто-то отрицает или сопротивляется вашим идеям
- Прежде чем мы перейдем к недостаткам, не могли бы вы поделиться некоторыми аспектами, по которым, по вашему мнению, это сработает?
- Какие у вас есть предложения по улучшению?
- Что бы вы хотели изменить к лучшему?
- Что сейчас работает?
- Давайте действовать исходя из предположения, что мы добьемся успеха. Как это меняет вашу точку зрения и представления о том, что делать дальше?
Теперь, когда у вас есть полный список вопросов, вы можете расслабиться и активно слушать, а не думать о том, что вы скажете дальше. Какой из них вы попробуете в первую очередь?