Слушать и спрашивать: какие вопросы нужно задавать, чтобы научиться активному слушанию

Каково одно из главных качеств современного лидера? Многие скажут — выдающиеся коммуникативные способности. Несомненно, это очень важно. Однако еще важнее, чтобы лидер умел слушать и задавать правильные вопросы.

Искусство активного слушания — это компонент эмоционального интеллекта, который требует от вас полного присутствия в общении с другим человеком. Когда вы активно слушаете, в этот момент вы не формулируете то, что будете говорить дальше, а полностью концентрируетесь на словах и чувствах собеседника. Это одна из причин, по которой из чувствительных людей получаются потрясающие лидеры — их эмпатия и внимательность приводят к построению глубоких отношений и доверия.

Но многие из руководителей, даже из тех, кто научился внимательно слушать, теряются, когда дело доходит до одной важнейшей части общения — они не умеют задавать вопросы. Они настолько тщательно обдумывают свои слова, что, в конечном итоге, полностью погружаются в свои размышления (пытаясь сказать "правильные" вещи или думая над тем, как их оценит другой человек), что теряют из виду цель общения. Они забывают о том, что в первую очередь необходимо наладить контакт. Чтобы развить в себе навык не только слушать, но и спрашивать, предлагаем воспользоваться списков вопросов, которые вы можете использовать на деловых и личных встречах. Со временем этот список может пополниться вашими вариантами.

Когда вам нужна чья-то реакция на информацию

- Что вы думаете о том, что я только что сказал?

- Как вы думаете, какой вариант самый лучший?

- Как вы на это смотрите?

- Что бы вы добавили или изменили?

- Как вы к этому относитесь?

- Какое у вас впечатление от X?

- Как это вписывается в ваши планы?

Когда вам нужно разъяснение

- Что вы имеете в виду?

- На что это похоже?

- Какая часть моего предложения вам пока недостаточно ясна?

- Чего вы хотите?

- Какой результат вы ожидаете?

Когда вам нужны дополнительные подробности

- Вы можете рассказать больше?

- Что еще?

- Какие еще идеи / мысли / чувства у вас есть по этому поводу?

- Приведите пример.

- По шкале от 1 до 10 насколько срочно / важно X?

- Какая часть для вас самая сложная?

Когда вы хотите, чтобы люди думали нестандартно

- Что мы хотим здесь исследовать?

- Какую часть ситуации мы еще не изучили?

- Под каким углом еще можно посмотреть на Х?

- Какие у нас другие варианты?

- От каких предположений мы можем отказаться?

- Какой лучший результат мы можем себе представить?

Когда вы хотите понять, почему что-то произошло

- Что способствовало / вызвало это?

- Что к этому привело?

- Что вы уже испробовали?

- Что мы узнали от X?

- Как бы вы могли изменить это в следующий раз?

Когда вы хотите, чтобы кто-то что-то довел до конца

- Какой план действий?

- Какой будет наш первый шаг?

- Какого прогресса вы достигли на данный момент?

- Какая поддержка вам нужна для этого?

- Что может помешать вам?

Когда кто-то отрицает или сопротивляется вашим идеям

- Прежде чем мы перейдем к недостаткам, не могли бы вы поделиться некоторыми аспектами, по которым, по вашему мнению, это сработает?

- Какие у вас есть предложения по улучшению?

- Что бы вы хотели изменить к лучшему?

- Что сейчас работает?

- Давайте действовать исходя из предположения, что мы добьемся успеха. Как это меняет вашу точку зрения и представления о том, что делать дальше?

Теперь, когда у вас есть полный список вопросов, вы можете расслабиться и активно слушать, а не думать о том, что вы скажете дальше. Какой из них вы попробуете в первую очередь?