Логлайн: искусство вызывать интерес одним предложением

Голливудские сценаристы должны за 3-5 минут увлечь продюсера идеей своего фильма — продюсеры дольше слушать не будут. Тем более, что в принципе им нужно всего около 45 секунд, чтобы понять, будут они инвестировать в картину или нет. Единственное, что они слушают внимательно — это логлайн (одно-два предложения, которые объясняют, о чем будет фильм). Если нет этих предложений, не будет и инвестиций.

Выигрышная презентация начинается с выигрышного логлайна. Если вы хотите, чтобы инвестор поддержал реализацию вашей идеи, предложите новое решение сложной проблемы и опишите это в двух предложениях. Создание логлайна — это целое искусство, которое освоили голливудские сценаристы.

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На вопрос о том, о чем идет речь в их фильме, успешные сценаристы готовы дать четкий, краткий и увлекательный ответ. Но этот инструмент работает не только в сфере кинематографа. Бизнес-лидерам задают одну и ту же версию этого вопроса на протяжении всей их карьеры:

- О чем ваша презентация?

- Чем занимается ваш стартап или продукт?

- Какая у вас идея?

Если вы можете ответить одним-двумя убедительными предложениями, вы сможете зацепить свою аудиторию. По словам молекулярного биолога Джона Медина из Медицинской школы Вашингтонского университета, человеческий мозг "цепляется" на значимость, а не на детали. Когда слушатель не понимает основную идею, представленную в презентации, ему трудно переварить информацию. Логлайн поможет вам создать картину, понятную для всей аудитории.

В голливудском кино один из величайших логлайнов всех времен принадлежит культовому триллеру, пугавшему детей летом 1975 года: "Начальник полиции, который боится открытых водоемов, сражается с гигантской акулой, которая любит есть пловцов и капитанов лодок. Борется, несмотря на жадность городского совета, который требует, чтобы пляж оставался открытым".

Почему это сработало? Логлайн фильма "Челюсти" определяет ключевые элементы истории: героя, его слабость, его конфликт и препятствия, которые он должен преодолеть, — все в одном предложении. Он показывает со всех сторон сюжетную линию интересным и простым способом, не сосредотачиваясь на деталях, которые могут показаться бессмысленными без контекста общей картины.

Руководители бизнеса могут использовать логлайны аналогичным образом, чтобы четко объяснить сложную идею. Если освоить этот инструмент, он может стать мощным и влиятельным средством развития бизнеса. Но передать свое видение простым и понятным языком сложно. На самом деле проще расширить презентацию до невозможности, чем избавиться от ненужных деталей и сделать ее краткой. Но сложно, это не значит невозможно.

Делайте логлайн как можно короче

В своей книге "Уроки лидерства" венчурный инвестор Майкл Мориц рассказывает историю о двух аспирантах Стэнфордского университета, которые вошли в его офис в Sequoia Capital и представили самый краткий бизнес-план, который он когда-либо слышал. Сергей Брин и Ларри Пейдж сказали Морицу: "Google систематизирует информацию в мире и делает ее общедоступной". В десяти словах этот логлайн привел к первому крупному раунду финансирования Google. Мориц сказал, что подача информация была абсолютно ясной и содержала суть предложения.

Логлайн должен быть легко произносимым и запоминающимся. В качестве упражнения поставьте перед собой задачу сохранить в нем не более 140 символов (как было в старой версии Twitter. Предложение Google состояло из 66 символов.

Определите одну вещь, которую вы хотите, чтобы ваша аудитория запомнила

Стив Джобс был гением в определении того единственного аспекта, который должна была запомнить аудитория о новом продукте. В 2001 году оригинальный iPod позволял носить "1000 песен в кармане". В 2008 году MacBook Air был "самым тонким ноутбуком в мире". Apple до сих пор использует эту стратегию. Руководители повторяют сообщение, состоящее из одного предложения, при презентации новых продуктов. Этот же логлайн появляется на веб-сайте Apple и в пресс-релизах компании.

"Одна вещь" должна удовлетворять потребности вашей аудитории. Специалист по продажам крупной технологической компании использует в общении с покупателями следующий логлайн: "Наш продукт снизит расходы вашей компании на мобильные телефоны на 80%". Из-за этого одного предложения его клиента хотят узнать больше о продукте, потому что его логлайн решает конкретную проблему и заставляет их выглядеть героями для своих руководителей. Огромное преимущество логлайна в том, что он легко запоминается и дает людям историю, которую они могут рассказать лицам, принимающим решения в их организациях.

Убедитесь, что вся ваша команда точно знает логлайн

Каждый человек, который выступает от имени вашей компании или продает ваш продукт, должен произносить один и тот же логлайн. Например, однажды руководители компании SanDisk, производящей флэш-память, готовились к крупной конференции финансовых аналитиков. Семь руководителей создали пять часов презентаций и в каждой из них в начале и в конце был размещен логлайн: "В ближайшее десятилетие флэш-памяти будет больше, чем вы думаете".

Логлайн должен был вызвать интерес ко всем продуктам, которые будут использовать флеш-память, таким как iPad, ноутбуки, смартфоны и облачные сервисы. По окончании конференции первое появившееся сообщение в интернете было с заголовком: "Flash будет больше, чем вы думаете". Логлайны привлекают внимание; последовательные логлайны запоминаются и передаются.

Если вы не можете передать свою презентацию одним коротким предложением, не сдавайтесь. Иногда мысль приходит сразу, а иногда может потребоваться больше практики. Терпение. Освоив составление логлайнов, вы сможете легко привлекать внимание к своим идеям и помочь аудитории запомнить их и действовать в соответствии с ними.