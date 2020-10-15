Читают все: как заставить людей отвечать на ваши письма

Десятки писем приходят ежедневно на каждый электронный ящик. Не мудрено, что многие из них просто теряются или остаются без ответа. Выход один — сделать так, чтобы ваше электронное письмо сразу привлекло внимание адресата.

Предлагаем пять способов, которые помогут вам этого добиться:

1. Определите время, когда ваш адресат проверяет электронную почту.

Обратите внимание на то, когда человек присылает вам электронные письма. Это позволит вам понять, когда он находится в сети и просматривает свой почтовый ящик. Именно в это время и отправляйте ему свои письма. Если человек живет в другом часовом поясе, используйте функцию отложенной отправки так, чтобы в его ящик письмо приходило именно тогда, когда он просматривает почту.

2. Составляйте письмо так, чтобы текст был конкретным и кратким.

Чтобы ваше электронное письмо привлекло внимание адресата, в нем должна быть указана конкретная и понятная тема. Чем больше слов в теме письма, тем сложнее понять, о чем будет идти речь. А если тема слишком общая, получатель может подумать, что это групповое письмо или спам. Когда человек чувствует, что письмо персонализировано, это создает у него ощущение особенности и делает более склонным к ответу.

3. Подчеркните то, что вас объединяет.

Просмотрите профиль человека в LinkedIn или Facebook, и найдите что-то общее между вами. Отметьте это в письме, чтобы быстро установить эмоциональную связь с адресатом и привлечь его внимание к вашему предложению или просьбе.

4. Задавайте конкретный вопрос или сформулируйте четкий запрос.

Например, если вам нужно получить отзыв о каком-то документе или материале, напишите, что были бы признательны, если бы адресат предоставил ответ до определенной даты.

Если вам нужно что-то спросить у человека, не расписывайте долгих предисловий, а просто задайте свой вопрос или выскажите просьбу. Например: "Буду признателен, если поделитесь данными о потребительских предпочтениях за лето 2020 года" или "Вы мне окажете большую услугу, если познакомите меня с представителем компании N. Меня очень заинтересовала их вакансия".

Общие просьбы или вопросы не мотивируют людей к действию. Отчасти потому, что общий язык неясен. Не позволяйте получателю сомневаться, какая именно информация от него вам нужна. Будьте конкретными.

5. Напоминайте сообщением в мессенджерах.

Еще один способ заставить человека обратить внимание на вашу электронную почту — написать ему текстовое сообщение. Некоторые просят напоминать им об отправленном письме текстовым сообщением в мессенджерах. Не стесняйтесь это делать. Ведь человек сам вам рассказал, какой способ общения и работы с ним наиболее комфортный и результативный.

Чтобы добиться прогресса в своих делах, нужно привлекать внимание других людей. Только вызвав в них интерес, вы сможете мотивировать их к действию.