Надо пообщаться: о каких шести навыках ведения переговоров мы часто забываем

Мы почти ежедневно ведем переговоры по разным вопросам. И речь не только о заключении контрактов или устройстве на работу. Мы договариваемся о встречах с друзьями, торгуемся в магазине по поводу скидки, общаемся со специалистами по всевозможному ремонту, решаем, кому забирать ребенка из детского сада или школы, выясняем, кто будет мыть посуду после ужина… Переговоры присутствуют в нашей жизни постоянно. Владение основными навыками ведения переговоров может принести массу пользы во многие сферы жизни.

Переговоры — это метод, с помощью которого люди разрешают свои разногласия. Это процесс, в котором компромисс или соглашение могут быть достигнуты без споров или ссор. Каждый раз, когда два человека или стороны расходятся во мнениях по поводу чего-либо, они почти всегда ищут наилучший вариант для своей стороны.

На самом деле редко, когда одна сторона получает все, что хочет, а другая — не получает ничего. Стремление достичь своего рода точки соприкосновения, на которой обе стороны чувствуют, что они получают большую часть того, чего хотят, — это ключ к успеху и поддержанию отношений.

Подготовка

Это ключевой этап, с которого нужно начинать, когда вы собираетесь вести переговоры. Быть подготовленным означает иметь четкое представление о том, чего вы хотите, и о том, как вы собираетесь этого достичь. Это означает знание того, как выглядит ваша конечная цель, а также того, что вы готовы отдать, чтобы ее достичь.

Это также означает знание того, с кем вы ведете переговоры и в каких частях они могут пойти на компромисс. Вы также должны знать, какова ваша "чистая прибыль" — это то, от чего вы готовы отказаться, чтобы получить то, что вы хотите.

Четкое высказывание мыслей

Вы должны уметь четко сформулировать другой стороне то, чего вы хотите. Это подразумевает как устное, так и письменное общение.

Если вы не можете четко сказать другому человеку, чего хотите, как вы рассчитываете получить это? Вы когда-нибудь договаривались о чем-то с продавцом или с кем-то еще только для того, чтобы в конце узнать о сюрпризе, о котором раньше не говорили? Это не то, что можно назвать четким общением. Очень важно иметь возможность поделиться последовательным и логичным видением с человеком, с которым вы договариваетесь.

Активное слушание

Это метод слушания, при котором вы полностью сосредоточены на говорящем, понимаете его сообщение и информацию, и отвечаете соответствующим образом. Это необходимый ингредиент успешных переговоров. Вы должны быть в состоянии полностью сосредоточиться на желаниях другого человека, чтобы правильно его понять.

Если вы не уделяете общению все свое внимание, вы можете упустить некоторые важные моменты или детали. Это приводит к разочарованию с обеих сторон.

Работа в команде и сотрудничество

Чтобы найти точки соприкосновения и беспроигрышный сценарий, вы должны уметь работать в команде и сотрудничать. Если вы думаете только о себе и своих желаниях, не обращая особого внимания на то, чего хочет другой человек, вы точно останетесь без решения. Другой человек может расстроиться и сдаться, если увидит, что вы не желаете идти ему навстречу или мало заботитесь о том, чего хочет он.

Когда вы сотрудничаете, вы работаете вместе, чтобы помочь друг другу получить самое важное для вас. Кроме того, такой подход к переговорам помогает сформировать доверие, которое, в свою очередь, наполняет общение положительной энергией для успешного завершения общения.

Решение проблем

Если вы много раз общаетесь с человеком по поводу заключения сделки, в процессе могут появиться новые проблемы.

Например, вы хотите, чтобы новый поставщик провел обучение по программному обеспечению, которое он вам продает, а он говорит, что предоставление этой услуги будет стоить дополнительно 200 000 грн. У вас нет дополнительных средств в бюджете, которые можно потратить на оплату обучения, но вы четко понимаете, что оно необходимо. Как вы собираетесь решить эту проблему?

Вряд ли поставщик согласится предоставить дополнительную услугу бесплатно. Значит, нужно найти путь решения проблемы. Вы можете сказать поставщику, что в следующем году планируете менять программное обеспечение по финансовому учету в компании, и с удовольствием рассмотрите их предложение первым, если сейчас они предоставят вам хорошую скидку на обучение.

Большинство проблем можно решить, нужны только соответствующие навыки.

Принятие решения

Многие скажут, что это самый простой пункт в переговорах. С одной стороны, это действительно так. Но с другой — принять решение можно не вовремя или не получив всего, что вам нужно. Чтобы этого не произошло, в процессе переговоров отмечайте пункты, которые вы уже прояснили и получили. Принимайте окончательное решение только тогда, когда вы отметили все необходимые для себя пункты и другая сторона сделала тоже самое. После этого можно пожать друг другу руки и поставить подписи на документах.

Как только мы осознаем, что ведем переговоры в той или иной форме почти каждый день во всех сферах жизни, мы понимаем, насколько это критически важный навык. Развивайте его и получайте то, что нужно вам, как в работе, так и в личной жизни.