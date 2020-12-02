Не дать выгореть: как руководители могут помочь сотрудникам

В материале "Факторы работы: от чего выгорают сотрудники" мы рассказали об основных причинах выгорания сотрудников. Исследование Gallup показало, что решающим фактором в возникновении этой проблемы, является то, как менеджеры относятся к членам своей команды.

Руководители несут ответственность за формирование положительного опыта сотрудников и устранение стрессовых факторов на работе. Их долг — устанавливать четкие ожидания, устранять препятствия, способствовать сотрудничеству и обеспечивать, чтобы сотрудники чувствовали полную поддержку, которая помогает им выполнять свою работу наилучшим образом. То, как сотрудники относятся к своей работе, во многом зависит от их руководителей.

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Когда сотрудники чувствуют себя измотанными, вернуть их на правильный путь становится еще сложнее. Сотрудники, испытывающие выгорание, вдвое реже обсуждают цели производительности со своим руководителем. Они начинают сопротивляться коучингу и развивают мышление, сосредоточенное на проблемах, а не на будущих возможностях или развитии. Большая часть их энергии и умственных способностей сосредоточена лишь на ежедневном выживании.

Положительный момент в том, что руководители могут повлиять на эту ситуацию и предотвратить выгорание сотрудников в дальнейшем. Gallup рекомендует сконцентрироваться на следующих пяти моментах:

Прислушиваться к проблемам, связанным с работой

Это момент кажется очевидным, но руководители не всегда держат его в фокусе своего внимания, хотя это лучший способ предотвратить выгорание сотрудников. Сотрудники, чьи руководители всегда готовы выслушать их по поводу рабочих проблем, на 62% меньше подвержены выгоранию. Причем важно не только, чтобы сотрудники знали о поддержке руководителей, но и чувствовали, что руководитель заботится о них как о людях в первую очередь.

Поощрять командную работу

Еще одна линия поддержки сотрудников при предотвращении выгорания — коллеги. Часто общение с коллегами намного лучше снижает стресс, чем общение с руководителем. Однако менеджеры не должны оставаться в стороне. Ответственность менеджера — создать среду, в которой процветает командная работа, люди помогают друг другу и у каждого есть тот, кто готов его выслушать.

Учитывать мнение каждого

Руководители должны постоянно интересоваться мнением и идеями сотрудников. Когда сотрудники чувствуют, что их мнение приветствуется и имеет значение, у них повышается чувство значимости и вовлеченности, в следствие чего они начинают брать на себя больше ответственности за свою работу.

Создавать связи между работой и миссией

У сотрудников значительно меньше шансов выгореть, когда они могут связать свою работу с миссией или целью компании таким образом, чтобы их работа казалась важной. Люди не просто ходят на работу ради зарплаты; они хотят найти смысл в том, что они делают. Руководители должны не только заявлять о миссии со сцены, но и показывать, как вклад сотрудников влияет на мир.

Сосредоточиться на обратной связи и развитии на основе сильных сторон

У сотрудников, которые имеют возможность заниматься тем, что у них получается лучше всего, на 57% меньше вероятность выгорания. Если руководитель может определить, что сотрудник делает лучше всего и обеспечивать его работой в этом направлении, компания получит максимальную пользу. Энтузиазм и оптимизм, связанные с развитием на основе сильных сторон, снижают стресс и помогают сотрудникам сосредоточиться на успехе, а не рассматривать свою работу как бремя.

Важно помнить, что многие сотрудники, страдающие от выгорания, сами являются руководителями. Руководители тоже люди, и у них те же фундаментальные человеческие потребности, что и у их подчиненных: потребность быть услышанным, чувствовать себя частью команды, знать, что они значимы, вносить значимый вклад, а также учиться и расти.