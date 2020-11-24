Факторы работы: от чего выгорают сотрудники

Выгорание — это не просто периодическое состояние стресса, связанного с работой. Это состояние преследует вас изо дня в день. В воскресенье вечером у вас может появляться страх или чувство беспомощности только от одной мысли, что завтра — понедельник, и нужно идти в офис. Вы просто не понимаете, как выбраться из ямы, в которую попали и чувствуете бессилие.

В той или иной степени выгорание сотрудников присутствует во всех организациях. Существует ряд общих факторов, которые способствуют развитию этой проблемы:

Неясные, нечеткие требования. Когда сотрудники не понимают, чего от них хочет руководство и к каким результатам они должны стремиться, у них появляется неуверенность в своих силах, а значит, они не могут хорошо выполнять свои задачи. Высокий риск выгорания возникает тогда, когда сотрудникам не разъясняют четко их должностные обязанности; когда требования к ним постоянно меняются и их трудно понять; когда ожидания от них неясны по другим причинам.

Нереальные требования. Иногда бывает просто невозможно выполнить работу в установленные сроки и в определенных объемах. Высокий риск выгорания возникает тогда, когда сотрудники прилагают много усилий, но просто не могут по объективным причинам достичь нужного результата.

Постоянные высокие нагрузки. Во многих компаниях бывают периоды интенсивной рабочей нагрузки, когда нужно приложить больше усилий и уделить больше времени достижению результата. Когда такие периоды возникают не часто, когда сотрудники понимают необходимость приложить больше усилий и получают соответствующую компенсацию, это дает им дополнительный заряд энергии. Высокий риск выгорания возникает тогда, когда "кризисы" являются ежедневной составляющей работы и у сотрудников нет времени на восстановление.

Наказание за неудачи. Люди совершают ошибки — это часть человеческого бытия. Однако, когда за случайной ошибкой следуют слишком серьезные последствия, например, лишение половины зарплаты или увольнение, — общая атмосфера в команде становится слишком напряженной и повышает риск выгорания.

Запрет на принятие собственных решений. Сотрудники гораздо внимательнее относятся к тому, что делают, если могут самостоятельно находить способы решения возникающих вопросов. Высокий риск выгорания возникает тогда, когда людей жестко ограничивают и не дают возможности контролировать свои текущие решения.

Отсутствие признания. Трудно усердно работать и никогда не получать признание за свои достижения. Награды, общественная похвала, бонусы и другие знаки признательности и признания достижений имеют большое значение для поддержания высокого морального духа. Там, где руководители не умеют благодарить и хвалить, существует высокий риск выгорания.

Плохо налаженные внутренние коммуникации. Когда у сотрудников нет возможности обсудить возникшую проблему или попросить помощи, это может еще больше усугублять другие проблемы в организации, в том числе, неясные ожидания от работы или недостаточное признание.

Недостаточная компенсация. Некоторые сферы деятельности априори вызывают стресс у сотрудников. И это одна из тех вещей, на которые человек идет сознательно, понимая, что за это он получает свою зарплату. Высокий риск выгорания возникает тогда, когда требования огромные, а финансовая компенсация им не соответствует.

Плохое лидерство. Руководство компании оказывает большое влияние на ситуацию с выгоранием сотрудников. Именно руководители ответственны за формирование четких требований к работе каждого человека, за признание его достижений, за помощь в решении проблем, за обеспечение безопасности и т.д. Плохое руководство — это фактор, который влияет на все остальные факторы. Руководители могут как увеличить риск выгорания сотрудников, так и уменьшить его.