Остановитесь: 10 сигналов, которые кричат о том, что вам нужен отдых

Если вы замечаете в своей жизни хотя бы один из этих сигналов, выключайте компьютер, отключайте все уведомления в смартфоне и устройте себе выходной.

1. "В сутках всего 24 часа"

Вы часто произносите эту фразу? Вы чувствуете, что в сутках не достаточно времени, чтобы успеть сделать все, что вы запланировали? Вы мечетесь, хватаетесь за все дела сразу? Если вы продолжите в том же духе, однозначно ничего не успеете нормально сделать. Вы так и будете планировать десятки дел, но завершить сможете лишь некоторые из них.

2. У вас нет ничего, кроме работы

Если это о вас — вам определенно нужен отдых. Люди на смертном одре сожалеют не о том, что мало работали, а о том, что очень мало времени проводили со своими близкими. Вы хотите, чтобы это произошло и с вами? Как давно вы были на школьном мероприятии ребенка? Сколько месяцев прошло после вашей последней встречи с друзьями? Когда вы в смотрели фильм с семьей, не отвлекаясь на звонки или сообщения по работе? Может быть пора разбавить рабочую жизнь личной?

3. Перемены вызывают у вас панику

Как вы относитесь к изменениям? Вы можете гибко подстроиться под новые обстоятельства? Или вы их ненавидите? Изменения — это то, что может дать вам шанс посмотреть на свою жизнь с другой точки зрения. Однако, если вы постоянно пытаетесь контролировать каждый аспект своей жизни, не оставляя места для изменений, если вы выходите из себя, когда кто-то просит изменить время встречи — вам определенно нужно сделать глубокий вдох и взять выходной.

4. Вы обедаете за рабочим столом

Время обеда для вас прекрасная возможность не только поесть, но и поработать в тишине, когда остальные сотрудники уходят из офиса? Если это так и вы не можете потратить 30 минут, чтобы снять стресс и поесть в спокойной обстановке, спросите себя, почему вы это делаете. Неужели вы не заслуживаете 30 минут отдыха в середине дня? Позвольте себе хоть немного отдыха сегодня, а завтра возьмите выходной и забудьте об электронной почте, рабочих чатах и телефонных переговорах. На завтра все дела отменены. Посвятите этот день себе.

5. Вы забыли, когда посещали спортзал

Вы абсолютно здоровы, но уже забыли, когда ходили на тренировку. Раньше в зале вас видели не реже 3-4 раз в неделю, а теперь вы настолько загружены работой, что забыли о своем здоровье. А может быть дело в том, что вы слишком себя перегружаете рабочими задачами? Возьмите выходной и подумайте, как вы можете распланировать свою жизнь так, чтобы не жертвовать физическим и психологическим здоровьем, ради очередного отчета.

6. Телефонные звонки вызывают у вас злость

Когда вы слышите звонок, у вас возникает мысль "это никогда не кончится", но вы продолжаете отвечать. Единственный звонок, который вы отклоняете — звонок вашего лучшего друга, с которым вы не общались уже долгое время. Вы думаете "вечером обязательно перезвоню". Но вечером вы настолько устаете, что уже нет сил общаться. А может быть именно этот звонок — то, что вам больше всего сейчас нужно?

7. То, что раньше приносило радость, теперь мешает

Хобби и домашние дела, которые когда-то приносили удовольствие, теперь вызывают только напряжение. Вам жалко времени на все, кроме работы. Такое ощущение, что вы прикованы к ней цепью и не можете сбежать. Вы перестали улыбаться. Вы забыли, когда чувствовали вдохновение и радость. Вы сами себя посадили в тюрьму и заперли дверь.

8. Вы отвечаете на электронные письма круглосуточно

Ложась вечером в постель, вы проверяете электронную почту и отвечаете на письма. Не успев утром открыть глаза, вы тянетесь за телефоном, чтобы сделать тоже самое. Вы сами себя вгоняете в стрессовое состояние, не позволяя расслабиться. Вспомните о том, что работа — это не вся жизнь. И, кроме того, в работе крайне редко бывают ситуации, на которые необходимо реагировать мгновенно. Большинство вопросов можно решить в рабочее время и результат от этого никак не пострадает.

9. Вы пьете крепкий кофе не меньше трех раз в день

Бариста в соседнем кафе точно определяет по выражению вашего лица, какой кофе вам нужно приготовить? Вы выпиваете не меньше трех чашек крепкого кофе в день? А иногда и этого бывает недостаточно? Может быть пора понять, что никакое количество кофеина не включит ваш мозг и не добавит сил, пока вы не дадите организму отдохнуть.

10. Вас никогда не бывает дома

У ваших близких уже возникает сомнение в вашем существовании. В вашей комнате идеальный порядок, потому что вы в ней только спите. Если бы не ваши близкие, в вашем холодильнике стоял бы пакет кефира, и тот с истекшим сроком годности еще пару месяцев назад. Вы приходите домой, только чтобы принять душ и лечь спать, просыпаетесь и уходите снова. Вы не живете. Вы только работаете.

Если вы отметили больше двух пунктов, одним выходным вопрос не решить — вам нужен как минимум недельный отпуск. А еще лучше — отпуск и полный пересмотр образа жизни. Это ваша жизнь. Вы уверены, что хотите провести ее на работе?