В домике: как защитить себя при работе в токсичной среде

Порой мы вынуждены какое-то время работать в компаниях, где атмосфера наполнена негативом. Это неприятно, это вызывает стресс и портит настроение.

Конечно, идеальный вариант — перейти на новую работу, где окружающая среда будет наполнять энергией и мотивировать к действию. К сожалению, мгновенно это сделать вряд ли у кого-то получится. Поэтому приходится искать способы, которые помогут справляться с ситуацией на нынешнем рабочем месте и сохранить свое психологическое здоровье.

Совет 1. Не поддавайтесь

Даже если нам приходится работать в токсичной среде, у нас всегда есть выбор — реагировать на негатив и стать частью проблемы, или подняться над всем этим.

Вместо того, чтобы обращать внимание на сплетни или провокации, каждое утро, приходя на работу, сосредотачивайтесь на своих задачах. Если вы занимаетесь продажами, сосредоточьтесь на том, чтобы быть лучшим продавцом. Если вы являетесь администратором, сосредоточьтесь на том, чтобы делать свою работу точно и своевременно. Если вы бармен, убедитесь, что ваш бар чистый, в нем есть все что нужно и он готов к встрече первого клиента.

Не давайте негативным влияниям ни одного повода попасть в вас.

Совет 2. Станьте маяком позитива

Часто токсичность возникает, когда одна группа коллег нападает на другую группу или одного человека. Если вы видите, что такое происходит, поддержите человека, на которого нападают. Будьте внимательны и постарайтесь понять, что происходит. Если вы видите, что ваш коллега ошибается, спокойно исправьте ошибку или осторожно укажите на нее.

Помните, что фраза "Не позволяй этим нападкам портить себе настроение", не срабатывает ни с одним человеком. Лучше внимательно выслушайте, предложите поддержку, пригласите на обед и дайте возможность высказаться.

Когда в токсичной рабочей среде есть хотя бы один человек, который предлагает поддержку и может выслушать, это становится противоядием от стресса и страха.

Совет 3. Работайте по плану

Лучший способ держаться подальше от негатива — составить план на день и четко ему следовать. Это отвлечет вас от окружающей токсичности и поможет сосредоточиться на своих задачах.

Наличие плана помогает сконцентрироваться на поставленной цели и не позволяет включаться в то, что происходит вокруг.

Совет 4. Держитесь подальше от токсичных людей

Конечно, это легче сказать, чем сделать. Иногда токсичные люди становятся вашими руководителями и общения с ними избежать невозможно. Однако сегодня в большинстве компаний есть комнаты, в которых можно остаться в тишине и заняться своими задачами. Идите туда.

Когда вы общаетесь с токсичными людьми, они втягивают вас в свою токсичность. Тихо и спокойно скажите, что у вас много работы, а потом зайдите в отдельную комнату и оградите себя от негативного влияния.

Совет 5. Поговорите с менеджером по работе с персоналом

Будьте осторожны. Вы же не хотите выдвигать обвинения или ввязываться в какую-то не очень хорошую? Ваша задача — объяснить менеджеру по персоналу, что вам сложно работать с конкретным человеком или группой людей.

Объясните, что вы не хотите усугублять ситуацию, но, чтобы выполнять свои обязанности, вам нужно находиться в другом месте, где вы можете сосредоточиться. Скорее всего HR-отдел в курсе того, что происходит в компании и менеджер по персоналу поможет вам решить ситуацию.

Худшее, что вы можете сделать, — это игнорировать проблему. Если ситуация мешает вам выполнять свою работу, вам необходимо поговорить об этом с менеджером по персоналу или вашим руководителем.

Совет 6. Слушайте музыку

Купите себе большие наушники с шумоподавлением. Не те наушники, которые практически незаметны, а те, которые видны за 10 метров. Когда мы видим кого-то в наушниках, мы автоматически оставляем человека в покое, если только ситуация не требует срочного решения.

Не важно — слушаете вы музыку на самом деле или нет. Наденьте наушники и вас не будут отвлекать от работы.

Совет 7. Работайте из дома

В условиях нынешней глобальной пандемии возможность работать из дома стала более доступной, чем когда-либо прежде. Возможность оставаться за пределами токсичной рабочей среды позволит вам сосредоточиться на работе, а не на том, что происходит вокруг вас.

Если ваша работа позволяет выполнять задачи дома, сделайте это. Часто люди, создающие токсичную среду, недолго остаются в компании. Они либо уходят по собственному желанию, либо их увольняют, либо переводят на другое место, где они могут причинить меньше вреда.

Возможно, когда вы решите вернуться в офис, токсичных коллег уже не будет в вашей компании. Если ваша работа вам нравится, используйте предложенные советы. Если же вам не нравится ни работа, ни атмосфера, сделайте шаг и начните искать новое место. Поверьте, токсичная среда существует далеко не во всех компаниях.