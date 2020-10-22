На страже равенства: как мужчины могут противостоять сексистскому поведению

Многие мужчины в мире поддерживают гендерное равенство и своими делами показывают это, выполняя роль наставников коллег-женщин или оказывая им профессиональную поддержку. Однако мало кто из них готов открыто выступить в защиту женщин, когда другие коллеги-мужчины проявляют сексизм.

Результаты исследований показали, что 77% мужчин убеждены, что делают все возможное для поддержки гендерного равенства, но с этим согласны только 41% женщин. Это значит, что есть еще масса моментов, которые остаются "незамеченными".

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Конечно, мужчинам сложно стать в открытую конфронтацию с коллегами своего пола в вопросах сексизма, предвзятости, домогательств и других проявлений ненадлежащего поведения. Однако в данном случае конфронтация не значит конфликт. Скорее это значит, что все случаи проявления сексизма, осознанные или неосознанные, должны озвучиваться и пресекаться.

Почему это так важно?

Во-первых, когда о проявлениях сексизма или домогательствах говорят женщины, это часто оценивается более негативно, чем заявления мужчин.

Во-вторых, когда мужчина (человек, не имеющий очевидной заинтересованности в гендерной справедливости и равноправии) говорит о предвзятости и сексизме, для третьей стороны это звучит более убедительно.

В-третьих, то, как информация воспринимается, часто не столько зависит от точной формулировки, сколько от идентичности внутри группы. Конфронтация, направленная на изменение отношения и поведения, имеет большее влияние, когда исходит от кого-то, кого считают похожим — в данном случае другого человека, который может заявить: "Мы [мужчины] не такие" и "Мы [мужчины] так не поступаем".

В-четвертых, довольно часто мужчины опасаются, что они единственные, кто против сексистских комментариев или непристойных шуток, поэтому молчат. Хотя различные данные показывают, что многие мужчины чувствуют неудобство в таких ситуациях. Если сможет заговорить на эту тему кто-то один в компании, другие его поддержат своими голосами.

Конечно, не просто быть первым в коллективе, кто поднимет вопрос гендерного равенства. Но есть стратегии, которые могут облегчить начало процесса:

Используйте правило двух секунд. Многие мужчины не пресекают случаи сексизма на работе, просто потому что не знают, что сразу сказать. Чтобы избавиться от этого ступора, скажите хоть что-нибудь, например, "ой!" или "ничего себе!". Но скажите это слова четко и решительно. Это даст вам несколько дополнительных секунд, чтобы сформулировать четкую мысль о том, почему комментарий коллеги мужского пола вам не понравился. Затем вы можете сказать что-то из предложенного ниже:

- Вы точно хотели сказать это?

- В нашей компании так не делают.

- Это было не смешно.

- На самом деле это устаревший стереотип.

Когда вы пресекаете проявления сексизма, говорите от себя. Иногда бывает, что мужчина, желая защитить женщину, говорит что-то вроде: "Прекрати, Андрей. В комнате есть женщины". Однако эта фраза означает только то, что комментарий Андрея был бы уместен, если бы женщин в комнате не было. Если вы реально хотите пресечь проявление сексизма, говорите то, что никак не зависит от присутствия рядом женщин.

Используйте Я-утверждения, чтобы четко обозначить свою позицию в отношении ненадлежащих высказываний или поведения. Например: "Я не считаю эту шутку забавной, Андрей. Мне не нравится, что в ней унижают женщин" или "Я был бы тебе признателен, если бы ты перестал называть наших коллег-женщин "барышнями". Они женщины".

Используйте сократовские вопросы как средство противостояния. Довольно часто сократовский вопрос может помочь как разрушить гендерные предубеждения, так и вызвать саморефлексию у коллег-мужчин. Например, многие женщины сталкивались с тем, что их идея во время встречи игнорировалась, а под конец обсуждения кто-то из мужчин выдавал эту идею за свою, лишь немного преобразив. В следующий раз, когда вы станете свидетелем подобной ситуации, задайте вопрос: "Я что-то запутался, Илья. Чем твоя идея отличается от той, что предложила Лена несколько минут назад?" Сократовский вопрос может также весьма эффективно подстегнуть коллегу-мужчину рассмотреть альтернативную точку зрения. Спросите: "Интересно, думали ли вы о том, что женщины могут воспринимать это по-другому?"

Поделитесь тем, что вы узнали из личного опыта или отношений. Иногда открытость и честность может стать лучшим способом избежать противостояния. Искренний рассказ о том, как предвзятость или сексизм негативно сказались на ком-то из ваших близких, может заставить ваших коллег-мужчин иначе взглянуть на этот вопрос. Скажите спокойно, но твердо: "Моя жена была в такой ситуации на работе, и это недопустимо! Я не хочу, чтобы женщины в нашей компании испытывали такое".

Время от времени используйте юмор. Если вы заметили проявления сексизма со стороны коллеги-мужчины, с которым давно общаетесь, попробуйте применить юмор. Например, когда мужчина называет коллегу-женщину "милая", спросите: "Ты всех программистов называешь "милая"?" Или, когда член команды регулярно прерывает коллегу-женщину встрече, используйте футбольный прием — бросьте на стол желтый стикер и скажите: "Желтая карточка! Штрафной за то, что перебиваешь".

Покажите коллеге-мужчине, что вы на его стороне. Реальное изменение поведения других мужчин лучше всего достигается за счет сочетания конфронтации и поддержки. Например, когда мужчина высказывает сексистские комментарии или оскорбительно шутит, начните разговор с ним со слов, которые подтвердят, что вы "из одного племени". Покажите, что вы переживаете за него; используйте Я-утверждения без обвинений, но дайте ему понять, что вы, как его коллега, не приемлете подобных выпадов. Конкретизируйте детали, напомните о ситуации и людях, которые в ней участвовали. Не нужно превращать разговор в нотации, но вы должны заставить его осознать, что его поведение наносит вред другим и подрывает доверие к нему. Расскажите о том, почему это вам не безразлично. Затем, когда он начнет изменять свое поведение, поддержите его.

Объяснить другим мужчинам их ошибки — не значит кого-то унизить, пристыдить или затеять злостный спор. Важно дать обратную связь о том, что проявления сексизма и дискриминации не приемлемы для вашей компании и коллектива. Универсального способа нет. Кому-то для изменения поведения достаточно будет одного личного разговора, а о ком-то придется говорить перед всем коллективом, особенно, когда речь идет о вопиющих случаях, которые могут негативно повлиять на атмосферу во всем коллективе.