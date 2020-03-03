Платить меньше: Гендерный разрыв в экономике платформ

Разница в оплате труда мужчин и женщин по-прежнему актуальна. И даже экономика платформ, с ее обещанной гибкостью и оптимальным использованием талантов имеет гендерный разрыв в оплате труда.

Платформа для индивидуальных предпринимателей и фрилансеров Honeybook провела исследование, в котором проанализировала более 350 000 счетов-фактур и опросила 1800 пользователей платформы.

Первое, что было обнаружено — разрыв в годовом доходе мужчин и женщин, которые являются пользователями платформы, составляет 11%. Однако дальнейший анализ показал, что за один выполненный проект женщины зарабатывали на 26% меньше мужчин. Разрыв в годовой оплате в 11% был достигнут только потому, что женщины выполняли на 22% больше проектов. Разрыв в оплате выглядит примерно так:

- DJ / музыкант: соотношение оплаты женщин к оплате мужчин составляет 0,38 к 1;

- Фотограф: 0,65 к 1;

- Специалист по маркетингу: 0,68 к 1;

- Графический дизайнер: 0,86 к 1;

- Веб-дизайнер: 0,88 к 1;

- Организатор мероприятий: 0,97 к 1;

- Кинематографист: 1,01 к 1.

Кроме разрыва в оплате, существуют и другие гендерные вопросы. Например, почти половина опрошенных женщин (47%) считают необходимым скрывать родительские обязанности от клиентов, опасаясь, что это повлияет на их оплату. Среди мужчин так поступает только 14%. И такие опасения не беспочвенны: исследования показали, что родителей гораздо реже, чем женщин и мужчин без детей, рекомендуют на работу.

Выводы Honeybook относительно гендерного разрыва в оплате труда совпадают с результатами более раннего исследования стоимости работ на онлайн-платформах, которые проводили Арианн Ренан Барзилай и Анат Бен-Дэвид. Их исследование показало, что женщины указывают на 37% меньшую стоимость своей работы, чем мужчины, с учетом одинакового опыта, профессиональной категории и оценок клиентов.

Так что могут сделать платформы для уменьшения гендерной дискриминации в оплате труда? Во-первых, нужно понять, что гендерная дискриминация на рынке труда бросает тень на взаимодействие участников в экономике платформ и способствует динамике недооценки работы женщин. Мы должны забыть о том, что когда-то женщин "учили" зарабатывать меньше и начать формировать условия, при которых будет достигаться равенство.

Во-вторых, платформы могут принять меры для снижения гендерного неравенства. Например, сделать среднюю стоимость работ прозрачной и предлагать пользователям ставки, соответствующие их опыту, квалификации и оценке клиентов.

Читайте также: Барьеры и возможности: Ключевые выводы доклада Deloitte Global's Women in the Boardroom