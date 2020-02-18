Барьеры и возможности: Ключевые выводы доклада Deloitte Global's Women in the Boardroom

Женщины занимают всего 16,9% мест в советах директоров в мире. Такие данные приводит доклад Deloitte. Плюс в том, что с 2017 года это число увеличилось на 1,9%. Но есть и минус — если этот темп прогресса будет неизменным, потребуется более трех десятилетий для достижения гендерного равенства в высшем руководстве.

И даже тогда фактический паритет, скорее всего, будет сконцентрирован в тех немногих странах, которые прилагают концентрированные усилия для решения этой проблемы. Например, отчет показал, что Германия и Финляндия входят в число стран, которые добились самого быстрого роста разнообразия с 2017 года. В Германии произошло увеличение на 6,7%, что, вероятно, связано с недавним законодательством о гендерных квотах, принятым в 2015 году. В Финляндии, которая выпустила Рекомендации по кодексу корпоративного управления, поощряющего увеличение количества программ развития карьеры для женщин, показатель вырос на 7,2%.

В то время как экономическое обоснование гендерного разнообразия в высшем руководстве очевидно, дальнейший прогресс не произойдет сам по себе. По мнению исследователей Deloitte, потребуются согласованные усилия для устранения культурных барьеров, которые мешают многим женщинам достичь руководящих должностей и стать членами совета директоров.

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Два барьера на пути прогресса

Одним из ключевых барьеров на пути прогресса в этом вопросе являются непоследовательные усилия в разных странах. Единого решения, подходящего для всех, не существует. Прогресс может быть достигнут с помощью различных подходов. На некоторых рынках гендерные квоты привели к улучшению показателя разнообразия в высшем руководстве, в то время как в других странах, таких как Австралия, Новая Зеландия и Великобритания, изменения произошли благодаря установлению целей и рекомендаций по корпоративному управлению. Страны, в которых женщины занимают менее 10% постов в высшем руководстве, нет ни установленных целей, ни квот.

Второй барьер — слишком маленькое количество женщин на руководящих должностях. Должности генеральных директоров во всем мире занимают всего 4,4% женщин, финансовых директоров — 12,7%. Поскольку именно эти должности позволяют женщинам занимать места в советах директоров, увеличение количества женщин на этих позициях имеет важное значение.

Исследование Deloitte показывает, что организации, где женщины занимают руководящие должности, почти вдвое увеличивают количество мест в совете директоров, занимаемых женщинами. Обратное также верно. Это говорит о том, что небольшое разнообразие стимулирует большее разнообразие. Также это подразумевает, что однородность стимулирует еще большую однородность.

Любая инициатива по решению вопросов гендерного разнообразия в совете директоров должна сопровождаться инициативами в рамках всей организации. Одно без другого не просто противоречиво, но и неэффективно.

Рекомендации Deloitte для организаций

- Организации должны стремиться к уменьшению предвзятости при найме и развитии сотрудников.

- Организации должны инициировать программы наставничества и спонсорства для поддержки женщин.

- Организация следует реализовывать программы, направленные на повышение гибкости работы работающих родителей, возвращающихся из отпуска по уходу за ребенком, а также программы для плавного перехода тех, кто возвращается на работу после перерыва в карьере.

- Организации должны сосредоточиться на критически важном уровне "среднего звена" — где часто останавливается карьера женщин. Исследования показывают, что женщины активно развиваются в карьере, когда им предоставляют возможность брать на себя повышенную ответственность и выполнять важные задания.

- Организации должны поддерживая модернизированную и гибкую рабочую среду, где каждый может развиваться, быть собой и сочетать успешную карьеру с личной жизнью.

В Deloitte эти пункты внедрены и уже показали значительные результаты. Представительство женщин в совете директоров Deloitte Global выросло с 16% в 2018 году до 30% в 2019. Это является результатом структурных изменений, таких как уменьшение общего размера правления и серьезных усилий, направленных на то, чтобы талантливым женщинам предоставлялась возможность занять руководящие должности. Компания гордится своим успехом, но продолжает действовать в вопросе достижения гендерного равенства.

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