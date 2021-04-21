Без лишних слов: Три тактики создания сильных информационных сообщений

Если в своей речи руководитель использует слабые слова, его сообщение воспринимается как нечто не особо значимое. Мало того, это снижает эффект вдохновения людей. Недостаточно просто поделиться мыслями и надеяться на лучшее. Необходимо активно продвигать идеи и отстаивать их ценность во всех своих сообщениях, утверждает тренер по ораторскому мастерству и бывший чемпион США по ораторскому искусству, Джоэл Шварцберг.

Одна из главных задач руководителя организации, группы или проекта — вдохновлять и стимулировать команду с помощью различных целевых коммуникаций, включая живые высказывания, электронные письма, видео, чаты, публикации в социальных сетях и презентации. Эти возможности общения имеют решающее значение. По словам эксперта по лидерству и бывшего генерального директора одной из крупных компаний, "даже короткое общение может изменить то, как люди думают о себе, своих лидерах и будущем".

Но часто лидерам сложно избавиться от старых привычек и они неосознанно выбирают слова, которые выражают меньшую приверженность, чем им хотелось бы показать. Использование более слабых слов снижает влияние лидера и его способность вдохновлять. Это лучше продемонстрировать, чем объяснить, поэтому предлагаем три языковых тактики, которые помогут вам более точно и убедительно выразить то, что вы имеете в виду, и иметь в виду то, что вы говорите:

Тактика 1: Выберите самый ценный глагол



Ниже приведены шесть пар слов, которые могут показаться взаимозаменяемыми, но не следует их так рассматривать. Одни слова являются точным представлением усилий, другие — искажением или менее вдохновляющей передачей этих усилий.

Обеспечение возможности vs Разрешение ситуации. Если ваше усилие обеспечило возможность, значит, вы активно действовали. Если вы разрешали ситуацию, вы просто позволили этому произойти.

Пример: "Новые методы обслуживания клиентов обеспечили возможность (не "разрешили/позволили") магазину продавать более индивидуализированные продукты".

Предотвратить vs Избежать. Если ваше действие остановило что-то катастрофическое, вы предотвратили это, но если вы просто убрали что-то с дороги или отодвинули опасность, вы просто избежали этого.

Пример: "Мы должны предотвратить (а не "избежать") жилищный кризис для людей и семей".

Действовать vs Рассматривать. Если вы предприняли намеренные действия, чтобы повлиять на проблему, вы действовали с целью ее разрешения, но если вы просто рассмотрели ситуацию, вы лишь попытались ее решить.

Пример: "Мы приняли меры (не "рассмотрели"), чтобы снизить серьезность воздействия бедности на данные сообщества".

Ответить vs Отреагировать. Если ситуация побудила вас к действию, вы ответили на нее, но если проблема только вызвала эмоцию, вы просто отреагировали.

Пример: "Мы немедленно приняли соответствующие меры (а не "отреагировали") по поводу отключения электроэнергии".

Преодолеть vs Столкнуться. Если вы успешно справились с препятствием, вы преодолели его, но если вы только встретились с препятствием, значит, вы просто с ним столкнулись.

Пример: "Мы преодолели (не "столкнулись") системные проблемы".

Добиться цели vs Достичь цели. Если вы добились цели, вы подразумеваете то, что это является следствием ваших усилий, но если вы только достигли цели, вы показываете, что пришли к этому результаты в какой-то мере случайно, по стечению обстоятельств.

Пример: "Я очень рад, что мы добились (а не "достигли") наших самых амбициозных целей на год".

Тактика 2: Не "делитесь"



В детстве нас учили делиться, но "делиться" не всегда означает заботу о лидерстве. Руководители бизнеса любят "делиться" идеями на встречах, по электронной почте, в социальных сетях и в беседах. Но что вы на самом деле делаете, когда "делитесь"?

Когда вы используете слово "поделиться" в деловой обстановке, вы в этот момент сигнализируете о надежде, что ваша аудитория интуитивно поймет ценность и цель вашего сообщения. Но придавать актуальность и ценность вашим мыслям, должны вы, а не аудитория.

Не делитесь, а продавайте свои идеи. Когда вы продаете идею, вы привязываете цель, чтобы усилить ее влияние. Это не значит, что вам нужно всегда говорить: "Сейчас я продам вам свою идею". Вам нужно "предлагать" и "рекомендовать" идеи.

Это "сильные слова", поскольку они мотивируют вас высказывать свое мнение и придерживаться его. Вы больше не просто проговариваете свои мысли и надеетесь на лучшее — вы рекомендуете идеи и подтверждаете их достоинства, что лидерам следует делать в своем общении всегда.

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Примеры использования силовых слов:

"Я предлагаю (а не "делюсь") идею, которая сделает наш процесс более эффективным".

"Я рекомендую (а не "решил рассказать") запустить кампанию, которая сделать наши рабочие места более разнообразными".

Аудитория всегда активнее реагирует на важные моменты, а не на "проходящие" слова, поэтому лидерам необходимо оценивать свою речь с этой позиции.

Тактика 3: Проверяйте свои "и"



Словом "и" мы связываем подобные детали в фразе или предложении. Но иногда этого слова слишком много.

Взгляните на это предложение: "Этот работающий и действенный подход привлечет внимание и вдохновит нашу самую важную и актуальную аудиторию любить и ценить наш бренд".

Теперь проведем "аудит", исключив менее важные и избыточные дескрипторы: "Этот эффективный подход вдохновит наших самых важных клиентов ценить наш бренд".

Более короткое предложение с меньшим количеством дескрипторов эффективнее. Когда вы включаете в одно предложение несколько идей, они начинают конкурировать между собой за внимание аудитории, таким образом ослабляя влияние друг друга. "А" — красные флажки для этих маленьких конфликтов.

Это не означает, что вы должны полностью исключить из своего лексикона "и", просто смотрите на это слово как на флажок, чтобы оценить каждую фразу. Спросите себя, насколько вам действительно нужно несколько дескрипторов в одном пункте или предложении, помня о том, что каждое дополнительное слово — это дополнительная когнитивная работа для вашей аудитории.

Аудитория всегда активнее реагирует на важные моменты, чем на мелкие слова. Поэтому в любом сообщении необходимо оценивать и то, и другое. Чем сильнее речь лидера, тем большее влияние он оказывает на людей, которых надеется вдохновить.