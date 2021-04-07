Во главе: Пять шагов к созданию истинного бренда руководителя

Личный бренд руководителя, особенно начинающего, является одним из основных факторов продвижения по карьерной лестнице. Сильный, хорошо зарекомендовавший себя бренд руководителя может повысить его авторитет, укрепить доверие к нему, открыть многие двери и, как следствие, способствовать успеху. Бренд не статичен. Он продолжает меняться, поэтому топ-менеджеры должны развивать свои бренды и серьезно относиться к этому.

Мы хотим, чтобы другие люди представляли нас определенным образом, чтобы думали о нас, так, как нам хочется. Именно так мы "продаем" себя другим. Но создание бренда должно происходить искренне и на основе того, кто мы есть на самом деле. Вы не можете подделать бренд, иначе рано или поздно он уничтожит вашу репутацию.

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Итак, какие же шаги нужно предпринять, чтобы сформировать настоящий личный бренд:

Шаг 1. Подумайте об аутентичном впечатлении, которое вы хотите произвести. Каждое общение, личное взаимодействие или публикация в социальных сетях должны поддерживать это впечатление, методично выстраивая бренд. Он должен отражать то, кем вы являетесь и кем стремитесь быть. Учитывайте свои сильные стороны, свои ценности и опирайтесь на них.

Каждый раз, когда у вас встреча или видео конференция, спрашивайте себя: "Когда я выхожу из комнаты (или отключаюсь от Zoom), как я хочу, чтобы люди думали обо мне?" Если вы ответите на этот вопрос до общения с людьми, это поможет вам сформировать свои приоритеты и идеи.

Шаг 2. Попросите отзыв. Часто бывает трудно получить честное мнение, особенно как генеральному директору. Найдите людей в вашей организации (или за ее пределами), которые "расскажут, как есть". Они скажут вам, когда вы отходите от своего бренда. Спросите их: "То, что я сейчас сделал, соответствует моему бренду? Я искреннем в этом?"

Шаг 3. Выбирайте темы. В формировании бренда больше не значит лучше. Например, в социальных сетях сильный бренд создает не тот человек, который выкладывает посты без остановки. Тщательно выбирайте темы, о которых собираетесь говорить или писать. Задавайте себе вопросы:

- Добавляет ли это ценности в обсуждаемый вопрос и повышают ли осведомленность?

- Помогает ли это продвигать меня как эксперта?

- Помогает ли это продвигать мою компанию?

Запишите темы и вопросы, вокруг которых вы хотите построить свой бренд, и пересматривайте их ежегодно. Они все еще актуальны? Они по-прежнему отражают то чистое впечатление, которое вы хотите произвести?

Шаг 4. Установите график. Независимо от того, пишете вы, выступаете с лекциями или активно пользуетесь социальными сетями, делайте это регулярно. Непросто соблюсти баланс между "достаточно" и "слишком много". Действуйте методично и взвешенно.

Наличие графика не означает, что вы не можете поделиться чем-то на эмоциях, но будьте осторожны. По словам футбольного тренера и мудрого человека Херма Эдвардса, "если сомневаетесь, не нажимайте отправить".

Шаг 5. Согласуйте с брендом вашей компании. Руководители высшего звена должны помнить, что их собственный бренд неотделим от бренда компании, которой они управляют. Ричард Брэнсон из Virgin — классический тому пример. Это не означает, что бренд генерального директора должен отражать компанию, но должны быть общие ценности и миссия, которые показывают общность руководителя и бизнеса.