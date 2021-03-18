Персональный коуч по ораторскому мастерству от PowerPoint

PowerPoint Presenter Coach помогает пользователям практиковать выступление по своим презентациям с помощью искусственного интеллекта, который анализирует речь, ее скорость, монотонность, слова-паразиты. В конце практического занятия программа предоставляет информационную сводку с позициями, которые, по мнению AI, пользователю следует улучшить.

Раньше PowerPoint Presenter Coach можно было пользоваться только в веб-клиентах. Вчера компания Microsoft сообщила, что новая функция теперь доступна для Windows, macOS, Android, iOS. Таким образом компания стремится помочь студентам и работающим людям, которые часто должны выступать с презентациями.

Presenter Coach PowerPoint использует AI для определения языка тела пользователя, частей речи, тона и высоты голоса, использования повторяющихся слов и даже произношения. По сути, он обеспечивает обратную связь с пользователем, чтобы последний мог улучшить свое выступление, прежде чем представить презентацию аудитории. Новая функция может определять, слишком ли долго пользователь смотрит в сторону от камеры (зрительный контакт), может ли аудитория четко видеть пользователя (четкое представление) или насколько далеко или близко от камеры сидит пользователь (расстояние).

Функция Presenter Coach в PowerPoint также может анализировать, повторяет ли пользователь слишком часто одно и тоже слово или набор слов. Затем AI предложит альтернативные слова или синонимы, которые пользователь может использовать. Кроме того, программа также проанализирует произношение пользователя и подскажет, правильно ли он произносит определенные слова. Однако на данный момент язык оптимизирован только для общего американского английского, но при желании его можно отключить. Кроме того, программа сообщит пользователю о том, что он использует деликатные фразы во время своей речи.

Microsoft отмечает, что не будет записывать видео или аудио с тренировочного занятия по соображениям конфиденциальности. Функция Presenter Coach не работает в режиме полета, и для функционирования AI требуется подключение к Интернету.