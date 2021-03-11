Запомнить максимум: как метод SQ3R помогает в изучении нового

Метод SQ3R позволяет быстро изучить, понять и запомнить любую письменную информацию. Первое упоминание о нем встречается в 1946 году в книге "Эффективное исследование" психолога-педагога Фрэнсиса П. Робинсона, которая с тех пор переиздавалась несколько раз. В книге описывается использование этого метода для повышения эффективности обучения учащихся. Но его можно применять к любому тексту, чтобы получить более глубокое понимание информации.

У метода SQ3R есть главных преимущества: оптимальное использование времени на чтение и более осознанное, сконцентрированное восприятие информации. В следствие этого читатели лучше запоминают контент, быстрее и эффективнее читают, и в их долговременной памяти закрепляется больше информации.

К этому методу можно добавить четвертую R по вашему выбору: Relate (создание связей с вашим жизненным опытом), Record (делать записи с расширенными выводами) или Reflect (получать более глубокое понимание темы и ясность в вопросе.

Может показаться, что при таком подходе необходимо очень много времени для изучения и обработки письменной информации, но исследования в студенческой среде показывают, что люди, которые используют этот метод обучения, тратят меньше времени на подготовку к выпускным экзаменам, чем те, кто этого не делает.

5 шагов метода SQ3R

Шаг 1. Просмотр

Потратьте несколько минут, чтобы пробежаться глазами по тексту. Суть не в том, чтобы впитать какую-то информацию, а в том, чтобы получить представление о макете, главах, разделах, словах, выделенных жирным шрифтом и курсивом, а также любых изображениях или графиках, которые там есть. Этот шаг даст вам основу для того, когда вы начнете читать и стараться понять текст.

Шаг 2. Вопрос

Сразу после того, как вы просмотрите текст, вы захотите задать себе вопросы на основе этого. Один из способов облегчить себе задачу — это просмотреть названия глав и превратить их в вопросы.

Обязательно запишите эти вопросы, а затем спросите себя, что вы уже знаете о темах, которые они охватывают. Затем подумайте, какую цель вы преследуете, читая этот текст. Так вы поймете, поможет ли эта информация достичь вам цели и определитесь, на каких главах нужно особенно сосредоточиться.

Этот шаг даст вам понимание того, что автор пытается донести до читателей. Можете записывать вопросы на левом поле страницы, а позже будете записывать ответы на правом поле.

Шаг 3. Чтение

Только теперь можно приступать к чтению (но не раньше, чем вы сделаете то, что описано в предыдущих двух шагах). Во время чтения держите в уме структуру, которую запомнили в шаге 1 и вопросы из шага 2.

Обращайте внимание на главы, предложения, которые выделены жирным шрифтом, а также на пояснения под графиками и изображениями. Старайтесь активно читать, например, записывать дополнительные вопросы в процессе чтения, а также активно искать ответы на ранее заданные вопросы и записывать их.

Не корите себя за то, что, возможно, снижаете темп чтения. В этом шаге важно не торопиться, читая более сложные моменты или части, требующие особенного внимания. Найдите время, чтобы прочитать эти отрывки еще раз, если вам нужно. Неважной информации и вещам, которые вы уже знаете, уделяйте минимум времени и внимания.

Шаг 4. Пересказ

Задача этого шага — преобразовать всю прочитанную информацию в свои слова. Вы используете это время, чтобы снова задать себе вопросы о тексте и ответить на них, основываясь на том, что вы уже прочитали. Можно также объяснить то, что вы прочитали другому человеку или себе самому (можно перед зеркалом). Кроме того, для более полного эффекта вы можете составить резюме прочитанного. Это даст вам дополнительный бонус в запоминании информации.

Шаг 5. Обзор

Последний шаг — повторение, как дополнительный инструмент долгосрочного запоминания. Чтобы информация лучше запоминалась, важно просматривать ее и повторять несколько раз. И не важно, что вы читаете — учебник или книгу по личностному росту.

В любом случае важно просмотреть свои заметки, ответы на вопросы, сделанные выводы и, возможно, второй или третий раз перечитать наиболее сложные отрывки. Этот шаг принесет наибольшую пользу, если вы выполните его через день после выполнения предыдущих четырех шагов.

Метод SQ3R поможет вам более глубоко понять текст, убирая ненужную информацию и концентрируясь на самой важной.