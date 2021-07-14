Замислитися про важливе: 7 книг про нюанси справжнього життя і не тільки

Цього разу ми вирішили зробити добірку книжок не ділового, а художнього напрямку. Влітку хочеться чогось легкого, цікавого, захопливого. Але в той же час книжки повинні викликати роздуми. Тож насолоджуйтесь цікавими історіями з важливими сенсами.

Дівчина, жінка, інакша



Бернардін Еварісто, Фабула

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Роман відомої британської письменниці Бернардін Еварісто являє собою 12 історій різних жінок, здебільшого чорношкірих англійок. Не поєднані загальним сюжетом, ці історії, як і життєві дороги героїнь, тонко й вигадливо переплетені. Режисерка і вчителька, банкірка і прибиральниця, фермерка і небінарна особа зі світу соцмедіа — всі вони прагнуть свого і сподіваються знайти відповіді на питання, хто вони і звідки, чого варті і куди йти далі. "Дівчина, жінка, інакша" звучить багатьма голосами, які зливаються в чудовий хор. І хор цей виконує гімн самому життю.

Говорить тиша



Екгарт Толле, Terra Incognita

Книга своїм лаконізмом і великою кількістю тиші між словами і думками воскрешає в наші дні стиль давньоіндійських сутр з їх мінімальним зверненням до розуму і мислення. "Те, на що вони вказують і про що мовчать, — пише автор, — важливіше того, що в них йдеться". Послання цієї книги настільки ж ясно і недвозначно: існує шлях зі страждань в світ безтурботності і спокою. Якщо навчитися чути голос Тиші.

1984. Перевидання



Джордж Орвелл, Фоліо

Джордж Орвелл належить до найвпливовіших письменників Великої Британії середини та другої половини ХХ ст., а роман-антиутопію "1984" називають зразком жанру й довідником із важких часів. Двомислення, новомова, поліція думок, міністерство любові, що завдає болю, вганяє у відчай і знищує інакодумців, міністерство миру, яке розпалює війни, роботи-письменники, що продукують порнографічну літературу для відволікання мас, — Орвелл відкрив нам очі на те, як функціонують тоталітарні режими. Брехня стане правдою. Ця брехня кожен день змінює минуле, безперервно заміщаючи будь-які факти, минуле може стати завтра зовсім іншим — і саме це буде правдою. Кожен ваш погляд, кожен подих і жест уже давно вивчено. У вас немає права на бажання й емоції. Роман бентежить, зворушує, змушує визнати його правдивість і замислитися.

Мрії мого батька. Історія про расу і спадок



Барак Обама, Yakaboo Publishing

Перша книжка Барака Обами, який на час її виходу 1995 року був відомий лише як громадський діяч та перший в історії чорношкірий президент журналу Harvard Law Review. Саме цьому фактові, точніше, спричиненому цим фактом зацікавленню видавців до постаті Обами, Барак Обама завдячує своїм письменницьким дебютом.

Історія, яку розповідає автор, є дуже нетиповою, далекою від стереотипів історією чорношкірого американця: дитинство у білій сім’ї матері та навчання у престижній школі, життя у далекій екзотичній Індонезії, а отже — від ранніх років обізнаність з дуже різними суспільствами, відкритість до життя у дуже різних прошарках суспільства, довга і виснажлива історія стосунків із батьком, подорож до Кенії, зустріч і прийняття африканської частини свого роду.

Проте, парадоксальним чином, це універсальна історія про виклики і родинні травми, колоніалізм і самотність, в якій українські читачі можуть побачити значно більше знайомого, болючого, оплакуваного і гаряче обговорюваного, ніж можна було очікувати від американського автора.

Життя за життям



Кейт Аткінсон, Наш Формат

Найкращий історичний роман 2013 року за версією читачів Goodreads. Входить у топ-10 найкращих книжок 2013 року за рейтингом New York Times Book Review. Урсула Тодд заходить до мюнхенського кафе у листопаді 1930 року, замовляє гарячий шоколад і стріляє в серце чоловіку, який ще не встиг стати фюрером. Хоча насправді все починається не так: Урсула Тодд народжується 11 лютого 1910 року й одразу помирає. Народжується 11 лютого 1910 року й у дитячому віці тоне в морі. Народжується 11 лютого 1910 року й гине під час бомбардування Лондона… Раз у раз здобуваючи другий шанс по-людські прожити нелюдське століття, персонажі "Життя за життям" щоразу по-іншому долають лихоліття. Чи вдасться їм вправити вивихнутий суглоб часу й запобігти історичній катастрофі?

Джерело



Айн Ренд, Наш Формат

Світовий бестселер, вперше опублікований у 1943 році в США. На сьогодні ця книжка вважається одним із найвідоміших творів американської літератури. За романом 1949-го року був знятий однойменний фільм, сценарій до якого написала сама Ренд, а головну роль зіграв Гарі Купер. Уявіть, що ви народилися у першій половині ХХ століття в США і раптом виявили, що люди, маючи радіо, газети, кораблі та літаки, досі живуть у будинках, зведених у грецькому стилі. Вони не сприймають нічого, крім фронтонів, химерних статуеток, карнизів та колон. Відмовляються бачити прогрес. Саме в такій ситуації опиняється головний герой роману. Що ж він має зробити?

Смерть бере відпустку



Жузе Сарамаго, Клуб Сімейного Дозвілля

Жителі однієї країни отримують на Новий рік подарунок — безсмертя. Що це — щастя чи кара Божа? Скільки це буде продовжуватися? Що робити тим, хто працює з людьми похилого віку, у системі охорони здоров’я і сфері похоронних послуг? Як реагувати церкві, уряду, голові країни?

Виявляється, що ініціатором подарунку була сама смерть — головна героїня роману Жузе Сарамаґу, володаря Нобелівської премії 1998 року. Із притаманним собі іронічним хистом автор занурюється в глибини психології цієї загадкової особи. Наприкінці постає питання: ким краще бути — смертю чи її потенційною жертвою?