Залежний світ: 7 книг про те, як і хто впливає на нас через соціальні мережі

Задоволення чи стреси? Натхнення чи поганий настрій? Цікавість чи заздрість? Які емоції у вас виникають, коли ви черговий раз проглядаєте стрічку у соцмережах? Звісно, цей спосіб спілкування і ознайомлення з новинами має багато переваг, але не менше він має і недоліків. Автори книг з нашої добірки провели ряд досліджень і опитувань, щоб розповісти всім, як і хто впливає на людей через соцмережі.

Інстамозок. Як екранна залежність призводить до стресів і депресії



Андерс Хансен, Наш Формат

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Наш мозок формувався не для сучасної цифрової епохи зі смартфонами та планшетами. Не для середовища, де вдосталь їжі й мізерні шанси стати обідом хижака. І навіть не для світу, де відчайдушно прагнуть щастя. Мозок розвивався в умовах, де на першому місці було виживання (який сенс робити людину щасливішою, якщо завтра її з’їсть гепард?). Він винагороджував людину дофаміном за калорійну й солодку їжу, що насичує і рятує від голоду.

Часи змінилися, а мозок лишився таким самим. І як йому зі старими звичками пристосуватися до сучасних умов? Як протистояти спокусам — фастфуду, безлімітному інтернету й бажанню по 5–7 годин просиджувати в соцмережах? Як уникати стресу й тривожності, якщо на них запрограмований? Про це розмірковує Андерс Гансен — шведський психіатр, доктор медицини, автор понад 2000 статей і 6 книжок про здоров’я та мозок.

Десять причин видалити акаунт із соцмереж просто зараз



Джарон Ланье, Vivat

Ваші дані в соцмережах нещадно використовують, прикриваючись добрими намірами полегшити вам життя та можливість вибору. Через алгоритм, який підбирає вам пости в соцмережах, викривлюється ваше сприйняття інформації і навіть змінюється настрій: щасливі фото ваших успішних знайомих можуть лише ще більше засмутити вас, якщо вам і без того сумно. І ви самі в цьому винні: чому ви проводите весь вільний час у соцмережах?

Ви можете погоджуватись з думками автора книги Джарона Ланьє, можете не погоджуватись, но ви напевне замислитесь над тим, про що він пише. Наскільки ваш світогляд, вектор вашого мислення і настрій залежать від великих корпорацій? На чию користь діють ці корпорації? Що відбудеться, коли ви видалите свої аккаунти соцмереж?

Війна лайків. Зброя в руках соціальних мереж



Пітер Сінґер, Емерсон Брукінг, Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля"

У світі протягом тривалого часу точиться війна — віртуальна. Із цілком реальними наслідками, часто кривавими та смертельними, коли необережний пост може стати епітафією, а невинна "вподобайка" — приводом для арешту. Такі випадки давно стали нормою. Пітер Сінґер та Емерсон Брукінґ витратили п’ять років, щоб провести ґрунтовне дослідження розвитку інтернету, найвідоміших соцмереж сьогодення та процесу перетворення їх на зброю в сучасному світі. Від історії появи Всесвітньої павутини, смайликів, твітів та мемів автори розповідають про використання платформ соцмереж авторитаристами, революціонерами, силами оборони, терористами, Дональдом Трампом, Росією, Китаєм, США й багатьма іншими фігурантами онлайн-життя.

Невидимий вплив. Приховані сили, які формують поведінку



Йона Бергер, Наш Формат

Що є основою наших рішень? Безумовно, індивідуальні вибір, досвід і смаки. Та є ще один потужний прихований чинник, який не варто недооцінювати, — соціальний вплив. Йона Берґер присвятив 15 років вивченню цього феномена й дійшов висновку: ця невидима сила є основою кожного нашого рішення — від роботи до сімейного життя. Навіть більше, вона впливає не лише на те, що ми робимо, а й чого уникаємо в повсякденному житті. Яким чином люди несвідомо спонукають інших досягати кращих результатів й одночасно гальмують їхній успіх? Чому прагнення відрізнятися від інших — теж результат впливу соціуму?..

Наука щастя. Коли лайки — це ще не все



Тім Боно, #книголав

Чи дійсно всі такі щасливі, як виглядають у соцмережах? Чи взагалі є щастя там, де більшість людей проводить сьогодні найбільше часу? Щодня у наших френдстрічках ми читаємо безліч історій успіху і переглядаємо ще більше фото успішних людей, ми порівнюємо себе з іншими, що часто призводить до розчарувань, заздрості і занепаду. То як бути щасливими у сучасному цифровому світі?

Викладач з психології Тім Боно вивчає бажання молодих людей і те, що робить їх щасливими. Він розробив курс "Позитивна психологія", який став одним з найпопулярніших серед студентів, а згодом і написав книжку, в якій ділиться результатами своїх досліджень, історіями їх учасників і практичними та дієвими порадами як стати щасливішими і мати стратегію власного життя.

Нездоланні. Про збільшення кількості технологій, які призводять до звикання, і про бізнес, який тримає на гачку



Адам Альтер, BookChef

Сучасні технології — нездоланні. Вони створені допомагати. Але в наш бурхливий час можуть стати і проблемою. Залежність від ґаджетів та соцмереж відбирає наш час, не дає можливості сконцентруватися на важливих віхах свого життя. Вкрадені залежністю можливості гальмують подальший розвиток як окремої людини, так і суспільства в цілому. Детальний опис механізмів маніпуляцій свідомістю та протистояння їм стало основою цієї книги. Приведені дані досліджень нейробіологів та психофізіологів, психологічні тести, велика кількість посилань, прикладів та реальних історій дозволяють віднайти здоровий баланс співіснування людини і технологій.

Діти та ґаджети. Секрети розумного спілкування



Анна Гресь, Видавнича група "Основа"

У сучасному світі істерики дитини частіше трапляються не через не куплену іграшку, а через позбавлення маленького електронного пристрою — ґаджету. У онлайн-опитуванні 717 батьків 67% з них на питання "Чи важко вам відірвати дитину від ґаджетів?" дали ствердну відповідь. Гаджети стали справжнім головним болем батьків, та причиною розвитку у дітей та підлітків нової залежності — від інтернету й соціальних мереж.

Книга надає чіткий опис психологічних станів, що трапляються у дітей, які взаємодіють із різноманітними ґаджетами. Рекомендації психолога, "мінуси" і "плюси" взаємодії з ґаджетами, відповіді на найпоширеніші запитання, з якими батьки звертаються до психолога тощо.