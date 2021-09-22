Від першої особи: 7 книг, написаних успішними підприємцями

Хто може розповісти про бізнес краще, ніж самі бізнесмени? Ми зробили добірку книжок, які наповнені досвідом, спостереженнями, уроками і висновками людей, які змогли не тільки побудувати свій бізнес, а й розвивають його багато років.

Стартап. Скейлап. Скрюап



Юрген Аппело, "Фабула"

Книга успішного підприємця і фахівця із проблем лідерства про те, як досягати успіху у ХХІ столітті. Автор уніфікує методи та інструменти, що з успіхом використовуються стартапами і скейлапами у багатьох сферах бізнесу. Також Юрген Аппело акцентує увагу на тому, що сьогодні потрібно докорінно змінити спосіб, у який люди навчаються вдосконалювати себе і трансформувати свої організації.

Тут клює. Відверті історії українського бізнесмена



Дмитро Томчук, "Наш Формат"

Український бізнес формувався у жорстких умовах, тож і його уроки не можуть бути легкими. У своїй книзі автор розповідає про свої спостереження і висновки, які він зробив за період своєї бізнес-практики — від 90-х до сьогодні. Як зробити так, щоб гроші працювали на вас? Чи можна довіряти партнерам? Коли потрібна дискусія, а коли — одноосібні рішення? І, зрештою, чому попри всі труднощі варто розбудовувати власну справу в Україні? Книга наповнена гумором, самоіронією і розповідями про реалії ведення бізнесу у нашій країні.

Бізнес по-одеськи. Як побудувати мережу, не втративши себе



Савва Лібкін, Антон Фрідлянд, BookChef

Про Одесу, про любов до їжі і до життя, про ресторанний бізнес і про гроші, як зароблені, так і втрачені. Чесна і натхненна історія з одеським колоритом, в якій відомий ресторатор розповідає про розбудову не тільки свого бізнесу, а й власного життя. Книгу написано для всіх, хто веде бізнес, любить Одесу й цінує іронічний погляд на світ.

Сам собі MBA. Про бізнес без цензури



Сьюзі Велч, Джек Велч, "Наш Формат"

Гуру менеджменту Джек Велч як ніхто інший знається на тонкощах ведення бізнесу. За плечима легендарного СЕО General Electric — величезний досвід управління і стрімкий злет досягнень корпорації. Книга сповнена свіжими ідеями, порадами та життєвими уроками, які навчать упевнено рухатися кар’єрними сходами, будувати успішні компанії й переосмислювати себе, коли є загроза опинитися за бортом.

Мандрівка тривалістю в життя. Чого мене навчили 15 років на чолі Walt Disney



Роберт Айґер, BookChef

Автор — людина, яку вважають одним з найуспішніших та інноваційних СЕО світу. Він розширив присутність Disney за межами Сполучених Штатів, створивши план розвитку на міжнародній арені. У книзі він розповідає, як йому вдалося реалізувати подібні масштабні проекти, підвищити ефективність команди і лояльність глядачів. Білл Ґейтс назвав цю книгу "неймовірною".

Управління викликами. Як застосувати спортивну стратегію у житті та бізнесі



Володимир Кличко, Штефані Білен, Наш Формат

Дванадцять принципів, які Володимир Кличко напрацював протягом спортивної кар’єри й успішно використовує в бізнесі та житті. Хай якою справою ми займаємося: власним бізнесом, побудовою кар’єри чи спортом, ми щодня стикаємося зі складними ситуаціями й випробуваннями. Цих викликів неможливо уникнути, однак можна навчитися управляти ними.

Як я про$рав банк



Андрій Оністрат, Моноліт-Bizz

Зліт, тріумф, падіння, крах, усвідомлення, новий старт, віра, завзятість і... успіх! Це шлях, яким доводиться йти багатьом з нас, але мало хто наважиться відверто поділитися досвідом. Андрій Оністрат, бізнесмен, коуч, спортсмен і батько шістьох дітей, без прикрас розповідає про всі свої падіння й підйоми — він пройшов шлях від простого міняйли в переході метро до власника банку, щасливого батька, спортсмена національного масштабу, сильної, вольової особистості, котра надихає своєю завзятістю і ентузіазмом.