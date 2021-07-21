Слухати й розвиватися: 6 подкастів українською мовою про все на світі

Як і чому люди кардинально змінюють професію і що з цього виходить? Що таке конфлюєнція чи сексуалізація? Як жити у сучасному світі і не з'їхати з глузду? Про це і інше розмовляють ведучі українських подкастів.

Хто всі ці люди



Подкаст про людей цікавих професій. Про їх непрості робочі будні, специфіку, кумедні ситуації, перспективи реалізації і про те, що їх надихає кожного дня виконувати свої обов’язки. Новачкам будуть корисні поради від досвідчених фахівців. Ведуча та авторка проєкту Наталка Мазепа спілкується з аніматоркою дитячих свят, сантехніком, дизайнером, сексологинею, тайським боксером тощо.

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Простими словами



Ведучі подкасту Марк Лівін, редактор The Village Україна та Ілля Полудьонний, психотерапевт та співзасновник платформи онлайн-психотерапії TreatField.com, розповідають простими словами про складні психологічні речі. Дефлексія, ретрофлексія, профлексія… Конфлюєнція, моралізація, раціоналізація… Гумор, сексуалізація, когнітивний дисонанс… Бажаєте розібратися, що означають всі ці незрозумілі слова? Ставайте слухачем подкасту.

Цей потяг



Подкаст про історії людей, які кардинально змінили свою діяльність і тепер "не працюють" ні одного дня. Що змусило їх змінити професію, що тримало і підтримувало на початку і якими маршрутами потяг до створення нового привів їх від зацікавленості до професійної діяльності, якою б вона не була, — від кераміки до складних технологічних проєктів та підприємств?

Взяла і прочитала



Про справді цікаву літературу, яка допомагає розуміти життя, а не втікати від нього. Для тих, хто не сприймає літературу заради літератури. І тих, кому хочеться рефлексувати, а не просто споживати. Правда в літературі і література про правду, цензура, рівність, канони, пропаганда і інші теми, про які варто порефлексувати.

Антропоцешо



Подкаст про сучасність та що з нею робити без втрати глузду та почуття гумору. Проблеми антропоцену — це питання прогресу та екології, економіки та психології, звіряток та хокейних ключок. Доба антропоцену починається із поведінки кожної людини, компанії, міста та країни, але закінчується спільною невизначеністю.

Кажан по-київcьки



Дві киянки Настя Пустова та Маша Фіцджеральд вирішили втілити свою мрію і почали говорити у мікрофон про Київ та його акупунктурні точки. Щиро і з жартами. Екологічна ситуація в столиці, бари і ресторани, комунікаційні фейли влади і інші теми, що можуть зацікавити не тільки жителів Києва, а і всіх, хто закоханий у столицю України.