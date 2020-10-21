Слушать и развиваться: 6 подкастов для расширения кругозора

Когда вы последний раз выделяли время на то, чтобы почитать об искусстве, истории, музыке и других темах, расширяющих кругозор? Часто мы просто забываем выделять на это время. Но, чтобы послушать подкаст, специально не нужно бронировать в расписании 10–30 минут — это можно сделать на пробежке, по дороге на работу или в обед.

Короче, история

Подпишитесь на канал DELO.UA

В выпусках подкаста вы узнаете об интересных людях и любопытных эпизодах прошлого. Ведущий Максим Зеленский уже поделился со слушателями многими увлекательными историями, например, из-за каких изобретений прославился ученый Алан Тьюринг, почему президента Румынии Чаушеску захотели свергнуть все слои общества, какой была жизнь известного доктора-мучителя Йозефа Менгеле, насколько правдиво дают представление о "Кровавом воскресенье" школьные учебники и многое другое. А впереди еще много того, что скрывает история человечества.

Зачем я это увидел?

Если вам интересно искусство и художественные выставки, ведущие подкаста стиховед и редактор проекта Arzamas Кирилл Головастиков с Ильей Доронченковым, замдиректора Пушкинского музея по научной работе, поделятся с вами мыслями о современном искусстве и культовых произведениях. В своих выпусках они пытаются разобраться, почему Леонардо да Винчи считается гением, с кого началось современное искусство, умел ли Дали работать кистью не хуже Веласкеса и какие картины самые страшные.

The Big Beard Theory

Подкаст "Теория Большой Бороды" — это аудиошоу о науке и космосе. Ведущие говорят на такие темы, как природа информации и энтропия по Шеннону, когнитивные искажения и ошибки восприятия на примере футбола, путешествие сквозь Землю и Вселенная-палиндром. Перечислять все темы долго, но то, что каждый слушатель найдет что-нибудь увлекательное для себя — это точно.

Аэростат

Подкаст ведет композитор и музыкант Борис Гребенщиков. Он записал несколько сотен выпусков. Если их все послушать, можно защитить диссертацию по истории музыки или, как минимум, поражать окружающих своей музыкальной эрудицией. Как развивался фолк и панк, когда вышел первый платиновый альбом в истории джаза и как были написаны шедевры The Rolling Stones и Queen? На эти и еще тысячи вопросов подробно и увлекательно отвечает известный музыкант.

История культуры

Это своего рода университет проекта Arzamas. Специалисты записывают лекции и интервью выдающихся ученых и включают в них дополнительные материалы. Здесь можно послушать лекции на самые разные темы: философия, антропология, искусство, история, литература и другие.

Изюм без булки

За двадцатиминутный выпуск можно узнать больше, чем за целый месяц. Ведущий Михаил Хайми рассказывает об интересных личностях и событиях, не связанных какой-либо определенной темой. В одном эпизоде речь может пойти об известных бегунах, в другом — о Корнее Чуковском, Владимире Познере и Иосифе Бродском, а в третьем — о Мартине Лютере, Папе Римском и печатном прессе Иоганна Гутенберга.