Слухати і розвиватися: 6 подкастів про фізичне і психологічне здоров’я

Профілактика фізичних і ментальних хвороб краще, ніж лікування. Але щоб вберегти себе від негараздів зі здоров’ям, необхідно знати правду і не довіряти розповсюдженим міфам. Ми зробили добірку подкастів, на яких ви дізнаєтесь, що правда, а чому вірити не варто. А також як берегти своє здоров’я і при необхідності правильно лікуватися.

Температура — нормальна!



Подкаст про здоров'я людини і про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму. Ведуча подкасту медична журналістка Наталія Бушковська розмовляє з експертами на різні теми. Розмова про хронічний біль з неврологом. Випуск з двох частин про боді-позитив і варіанти відношення до цього явища. Про депресію, алкоголь, фітотерапію, косметику, кашель, головний біль і багато іншого.

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Здоровий подкаст



Подкаст про доказову медицину та здоров’я, який ведуть сімейна лікарка Віолетта Лійка та лікар і автор медичного блогу Med Goblin Андрій Сем’янків. Ведучі розмовляють про здоров’я шкіри і взаємозв’язок з глютеном, про фізичні навантаження, про пошук адекватного лікаря доказової медицини, про вакцинацію і імунітет, про комерційні діагнози тощо.

Хтознаяк



Психотерапевтка Ганна Шийчук дає відповіді на багато питань, пов’язаних із ментальним здоров’ям, які передусім стосуються роботи та кар’єри, але не тільки. З подкасту ви дізнаєтесь, як упоратися з прокрастинацією, що таке синдром самозванця і якими бувають токсичні стосунки на роботі. А також про відносини батьків і дітей, про хвилювання з приводу коронавірусу, про безпомічність перед викликами життя і інші важливі теми.

Якшо Чесно



Цей подкаст присвячений не тільки ментальному здоров’ю, а й неідеальному життю відомих людей. Авторка і ведуча подкасту Ірина Громоцька ходить у віртуальні гості до відомих режисерів, журналістів, письменників, художників і фотографів України й говорить з ними про фобії, самоідентифікацію, вплив соціуму на сприйняття себе тощо.

Я и оно: как пережить онко



Подкаст про якісне життя в діагнозі і коректне лікування. Гості подкасту — лікарі, онкопсихологи, активісти і онкопацієнти в ремісії або ті, хто продовжує лікування. Вони діляться своїм досвідом і знаннями, в кожному випуску на початку звучить конкретна проблема, а в кінці слухачі отримують свого роду інструкцію, як діяти в ситуації, що склалася.

Район здорової людини



Ми біжимо до лікаря, коли вже добряче припече, і подекуди боїмося поставити, здавалося б, незручні запитання. У світі існує багато міфів, пов’язаних зі здоров'ям, харчуванням і способом життя. Їх переповідали бабусі, сусідки та подруги, у них вірять і поширюють упродовж багатьох років. Подкаст пробує спростувати ці стереотипи. Розглядаються такі теми, як міфи про догляд за зубами, про варикоз, про коліки, про цукровий діабет і багато іншого.