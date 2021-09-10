Free cheap travel: Куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Черновцах

Черновцы — небольшой город в Западной Украине, основанный галицким князем Ярославом Осмомыслом, зятем Юрия Долгорукого. Первое письменное упоминание об этом городе было найдено в рукописях в 1408 году. Сегодня Черновцы — это жемчужина буковинского края, которую часто называют "украинской Веной". Многочисленные памятники архитектуры и уютные улочки привлекают в город многих туристов.

Город небольшой, поэтому передвигаться по нему вполне можно пешком. А если захочется ускориться, можно воспользоваться троллейбусами, маршрутками или такси.

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Куда пойти?



Резиденция митрополитов Буковины и Далмации. Архитектурный шедевр, над строительством которого трудились лучшие венские, чешские и буковинские мастера. Главным архитектором проекта был чех Йозеф Главка. Сегодня это здание является главным корпусом Черновицкого национального университета.

Парк им. Юрия Федьковича. Находится рядом с Резиденцией митрополита. Это прекрасный образец садово-паркового искусства с большой территорией и прекрасными местами для отдыха. Парк был основан при императоре Франце Иосифе.

Театральная площадь. Место, которое считают нужным посетить все гости города и очень любят местные жители. Многочисленная зелень и прекрасное здание Черновицкого театра им. Ольги Кобылянской делают площадь изюминкой города.

Улица Ольги Кобылянской. Главная пешеходная улица города и всей Буковины. Сердце Черновцов, где расположились уютные кафе и рестораны, магазины и сувенирные лавочки. Рассказывают, что когда-то мостовую мыли по ночам с мылом и запрещали ходить по ней в грязной обуви.

Здания-близнецы. С Театральной площади можно увидеть здания, которые похожи друг на друга, как близнецы. Именно так их и называют местные жители.

Кафедральный собор Святого Духа. Проект собора был сделан австрийским архитектором А. Роллем в стиле итальянского ренессанса. Это одно из главных украшений Черновцов. А перед собором можно увидеть памятник первому митрополиту Буковины и Далмации Евгению Гакману.

Площадь Пресвятой Марии (раньше Площадь Турецкий колодец). Это место помнит еще времена Османской империи. Здесь находится древнейший на территории Буковины колодец, который был сооружен турками. С ним связана романтическая легенда, о которой вам расскажет, пожалуй, любой местный житель. На этой же площади находится храм Успения Марии.

Костел Пресвятого Сердца Иисуса. Здание костела выполнено в стиле неоготики, который почти невозможно увидеть на территории Украины. Он был построен в конце XIX века по заказу ордена иезуитов. Орган в костел привезли из Германии, а три колокола — из Шотландии. Один из колоколов назвали "Сердце Иисуса".

Аптека-музей. Подобные музеи в Украине есть только в Киеве, Львове и Черновцах. История этой аптеки началась еще в 1903 году. И сегодня в ней изготавливают лекарства на заказ.

Сердце любви. Для любителей романтических фотографий в парке имени Шевченко есть "Сердце любви", на котором висит табличка с надписью "Это сердце я посвятил любимой и всем влюбленным мира".

Городская ратуша. На центральной площади города находится строение, которое в старые времена имело огромное значение, поскольку ознаменовывало право на самоуправление.

Дом-корабль. На пересечении улиц Главной и Шолом-Алейхема находится дом, которые местные называют "шифа", что в переводе с немецкого означает "корабль". Этот дом в форме корабля был одним из первых каменных зданий, построенных в конце XIX века.

Ботанический сад. Один из старейших в Украине ботанических садов, первые саженцы в котором были высажены в 1877 году.

"Черный квадрат" Малевича. На площади Филармонии можно увидеть инсталляцию местного художника, посвященную картине Казимира Малевича.

Где выпить кофе?



Вкусный кофе в Черновцах найти не составит труда. Одни из самых популярных кофеен с десертами — кофейня-музей Grand Cafe и "Венская кофейня".

Что поесть?



На Буковине популярны блюда из мяса, рыбы, картофеля и грибов, часто используют кукурузную муку, шкварки и обжаренный лук. Здесь много готовят вареников с разными начинками и, конечно, банош.

Полакомиться блюдами национальной кухни можно в ресторане "Кайзер", который известен не только своей кухней, но и интересным оформлением. Еще одно очень колоритное место — корчма "Большая хата" с украинской печью, вышитыми полотенцами и предметами народного быта. Здесь вы можете отведать грибную уху, разные вареники, соленья собственного приготовления и картофель с несколькими видами мяса.