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Free cheap travel: Куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Чернигове

Путеводитель по одному из самых древних городов Украины

Free cheap travel: Куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Чернигове Free cheap travel: Куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Чернигове

Чернигов — небольшой город на севере Украины, который когда-то был одним из важнейших городов региона. В XI веке княжество Черниговское по значимости занимало второе место после Киевского княжества. Если вам привлекают традиционные формы архитектуры, церкви, соборы и парки — этот город прекрасное место для того, чтобы провести в нем длинные выходные марта.

Тем более, что у Чернигова есть одно весомое преимущество перед многими другими городами Украины — он расположен всего в двух часах езды от столицы.

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Куда пойти?

Красная площадь. На этой площади в Чернигове вы не найдете красного цвета, как на одноименной площади в соседнем государстве. Она называется "красной", поскольку это слово в русском языке также означает "красивый". Со времен Киевской Руси и до ХХ века эта площадь была главным торговым центром города с многочисленными киосками и магазинами. Сегодня здесь можно погулять и насладиться красотой множества архитектурных построек прошлого.

Троицкий монастырь. Этот монастырь часто сравнивают с Киево-Печерской лаврой в первую очередь потому, что он также был основан Антонием Киевским примерно в 1069 году. Кроме того, монастырь находится в парке, имеет верхнюю и нижнюю части, три храма (Св. Ильи, Троицкий собор и Введенский женский монастырь), великолепную колокольню и пещеры, в который молился святой Антоний.

Болдина гора. Эта гора считается самой высокой точкой Чернигова, которая находится на высоте 35 метров на берегу реки Десна. В древности (IX-XI вв.) на этом месте располагался курган-некрополь, остатки которого сохранились до наших дней. Таким образом, традиция хоронить выдающихся черниговцев на Болдиной горе стала частью культуры. В настоящее время здесь находятся могилы великого украинского писателя Михаила Коцюбинского и поэта Леонида Глибова. Вы также найдете памятник неизвестному советскому солдату, погибшему в ожесточенных боях Второй мировой войны.

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Пещеры Святого Антония. История пещер началась во второй половине XIX века, когда Антоний Киевский прибыл на Болдину Гору. Место обладало уникальной силой, поэтому он выкопал пещеру для уединения и молитв. Чернигов и Киев были крупнейшими центрами Киевской Руси, и они постоянно сталкивались с противостоянием. Чтобы не отставать от киевских темпов, столетием позже появилась первая церковь современного комплекса Троицкого монастыря. Общая длина пещер составляет около 350 метров. Здесь можно исследовать четыре уровня переходов и "прикоснуться" к мощам монахов.

Галерея Plast Art. В самом центре Чернигова находится Галерея Plast Art, объединяющая украинских художников, дизайнеров, искусствоведов и журналистов. Цели галереи — развитие искусства и арт-рынка в Украине, распространение достижений культуры и демонстрация искусства Черниговской области внутри страны и за рубежом.

Голубые озера. Кристально чистая вода озер разливается лазурно-голубыми оттенками, напоминающими море, но их глубина составляет всего 20 метров. На берегу есть благоустроенная пляжная зона, кемпинги для зеленого туризма, коттеджи и комнаты для сдачи в аренду. Голубые озера подходят как для однодневных поездок, так и для более длительного семейного отдыха. Сюда можно приезжать не только летом, но и в другое время года — на рыбалку, охоту или для активного отдыха.

Парк Дитинец. Самый древний район Чернигова — Дитинец. Это холм на берегу реки Десна, где расположен оборонный комплекс. Прогуливаясь по аллеям парка, можно ощутить дух старины, полюбоваться панорамой Болдыной горы, увидеть многочисленные церкви и соборы, осмотреть весь город. На смотровой площадке установлены 12 чугунных бастионных пушек XVII века, которые являются визитной карточкой города. Кстати, Дытынец — отличное место, чтобы пообедать в одном из ресторанов традиционной кухни.

Железнодорожный вокзал. Здание Черниговского вокзала ярко выделяется из общего городского пейзажа. Красный фасад сочетает в себе элементы советского классицизма и барокко, а центральный зал украшают тематические барельефы. Современное здание вокзала было построено в послевоенное время, а именно в 1948-1950 годах, так как первое было разрушено во время войны.

Дворец Кирилла Разумовского. Резиденция Кирилла Разумовского находится в одном из самых известных казацких государств — Батурине. Здесь есть большой парк и дворец, обращенный главным фасадом к реке. Строительство дворца началось в 1752 году и длилось до января 1803 года (когда умер Кирилл Разумовский). После этого весь комплекс пребывал в заброшенном состоянии, но в 1990-х годах стал частью Национального историко-культурного заповедника "Гетманская столица". Его 55 залов с великолепным интерьером полностью сохранились и украшены множеством произведений искусства из Львовской картинной галереи.

Где выпить кофе?

Любители вкусных десертов почти на любой улице Чернигова смогут найти небольшое заведение с кофе и витриной с лакомствами. Особой популярностью пользуется кафе "Фотель" в историческом центре города. Приятный интерьер, всегда свежие десерты и ароматный кофе.

А для тех, кому хочется совместить ланч с потрясающим видом на парк, можно порекомендовать посетить кафе Sharlotka на проспекте Мира. В этом кафе, кроме кофе и десертов, подают завтраки.

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На бранч можно заглянуть в кафе "Абажур" на ул. Преображенской. Пользователи tripadvisor высоко оценивают не только качество блюд, но и сервис в заведении.

Что поесть?

Если хотите вкусно и недорого пообедать, загляните в Вареничную "Балувана Галя" на проспекте Мира. Вареники, пельмени, сырники, зразы — еда, конечно, калорийная. Но после долгой прогулки по городу можно позволить себе немного расслабиться. Еще один вариант для обеда — кафе "Цапа" на улице Коцюбинского. Здесь вам предложат не только украинскую кухню, но и блюда австрийской и польской кухни.

А на ужин можно отправиться в ресторан "Хряк" на улице Киевской или в ресторан отеля RiverSide, в котором можно насладиться не только вкусной едой, но и отличным видом на реку.

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