Free cheap travel: Куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Чернигове

Чернигов — небольшой город на севере Украины, который когда-то был одним из важнейших городов региона. В XI веке княжество Черниговское по значимости занимало второе место после Киевского княжества. Если вам привлекают традиционные формы архитектуры, церкви, соборы и парки — этот город прекрасное место для того, чтобы провести в нем длинные выходные марта.

Тем более, что у Чернигова есть одно весомое преимущество перед многими другими городами Украины — он расположен всего в двух часах езды от столицы.

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Куда пойти?

Красная площадь. На этой площади в Чернигове вы не найдете красного цвета, как на одноименной площади в соседнем государстве. Она называется "красной", поскольку это слово в русском языке также означает "красивый". Со времен Киевской Руси и до ХХ века эта площадь была главным торговым центром города с многочисленными киосками и магазинами. Сегодня здесь можно погулять и насладиться красотой множества архитектурных построек прошлого.

Троицкий монастырь. Этот монастырь часто сравнивают с Киево-Печерской лаврой в первую очередь потому, что он также был основан Антонием Киевским примерно в 1069 году. Кроме того, монастырь находится в парке, имеет верхнюю и нижнюю части, три храма (Св. Ильи, Троицкий собор и Введенский женский монастырь), великолепную колокольню и пещеры, в который молился святой Антоний.

Болдина гора. Эта гора считается самой высокой точкой Чернигова, которая находится на высоте 35 метров на берегу реки Десна. В древности (IX-XI вв.) на этом месте располагался курган-некрополь, остатки которого сохранились до наших дней. Таким образом, традиция хоронить выдающихся черниговцев на Болдиной горе стала частью культуры. В настоящее время здесь находятся могилы великого украинского писателя Михаила Коцюбинского и поэта Леонида Глибова. Вы также найдете памятник неизвестному советскому солдату, погибшему в ожесточенных боях Второй мировой войны.

Пещеры Святого Антония. История пещер началась во второй половине XIX века, когда Антоний Киевский прибыл на Болдину Гору. Место обладало уникальной силой, поэтому он выкопал пещеру для уединения и молитв. Чернигов и Киев были крупнейшими центрами Киевской Руси, и они постоянно сталкивались с противостоянием. Чтобы не отставать от киевских темпов, столетием позже появилась первая церковь современного комплекса Троицкого монастыря. Общая длина пещер составляет около 350 метров. Здесь можно исследовать четыре уровня переходов и "прикоснуться" к мощам монахов.

Галерея Plast Art. В самом центре Чернигова находится Галерея Plast Art, объединяющая украинских художников, дизайнеров, искусствоведов и журналистов. Цели галереи — развитие искусства и арт-рынка в Украине, распространение достижений культуры и демонстрация искусства Черниговской области внутри страны и за рубежом.

Голубые озера. Кристально чистая вода озер разливается лазурно-голубыми оттенками, напоминающими море, но их глубина составляет всего 20 метров. На берегу есть благоустроенная пляжная зона, кемпинги для зеленого туризма, коттеджи и комнаты для сдачи в аренду. Голубые озера подходят как для однодневных поездок, так и для более длительного семейного отдыха. Сюда можно приезжать не только летом, но и в другое время года — на рыбалку, охоту или для активного отдыха.

Парк Дитинец. Самый древний район Чернигова — Дитинец. Это холм на берегу реки Десна, где расположен оборонный комплекс. Прогуливаясь по аллеям парка, можно ощутить дух старины, полюбоваться панорамой Болдыной горы, увидеть многочисленные церкви и соборы, осмотреть весь город. На смотровой площадке установлены 12 чугунных бастионных пушек XVII века, которые являются визитной карточкой города. Кстати, Дытынец — отличное место, чтобы пообедать в одном из ресторанов традиционной кухни.

Железнодорожный вокзал. Здание Черниговского вокзала ярко выделяется из общего городского пейзажа. Красный фасад сочетает в себе элементы советского классицизма и барокко, а центральный зал украшают тематические барельефы. Современное здание вокзала было построено в послевоенное время, а именно в 1948-1950 годах, так как первое было разрушено во время войны.

Дворец Кирилла Разумовского. Резиденция Кирилла Разумовского находится в одном из самых известных казацких государств — Батурине. Здесь есть большой парк и дворец, обращенный главным фасадом к реке. Строительство дворца началось в 1752 году и длилось до января 1803 года (когда умер Кирилл Разумовский). После этого весь комплекс пребывал в заброшенном состоянии, но в 1990-х годах стал частью Национального историко-культурного заповедника "Гетманская столица". Его 55 залов с великолепным интерьером полностью сохранились и украшены множеством произведений искусства из Львовской картинной галереи.

Где выпить кофе?

Любители вкусных десертов почти на любой улице Чернигова смогут найти небольшое заведение с кофе и витриной с лакомствами. Особой популярностью пользуется кафе "Фотель" в историческом центре города. Приятный интерьер, всегда свежие десерты и ароматный кофе.

А для тех, кому хочется совместить ланч с потрясающим видом на парк, можно порекомендовать посетить кафе Sharlotka на проспекте Мира. В этом кафе, кроме кофе и десертов, подают завтраки.

На бранч можно заглянуть в кафе "Абажур" на ул. Преображенской. Пользователи tripadvisor высоко оценивают не только качество блюд, но и сервис в заведении.

Что поесть?

Если хотите вкусно и недорого пообедать, загляните в Вареничную "Балувана Галя" на проспекте Мира. Вареники, пельмени, сырники, зразы — еда, конечно, калорийная. Но после долгой прогулки по городу можно позволить себе немного расслабиться. Еще один вариант для обеда — кафе "Цапа" на улице Коцюбинского. Здесь вам предложат не только украинскую кухню, но и блюда австрийской и польской кухни.

А на ужин можно отправиться в ресторан "Хряк" на улице Киевской или в ресторан отеля RiverSide, в котором можно насладиться не только вкусной едой, но и отличным видом на реку.