Free cheap travel: Куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Каменец-Подольском

Каменец-Подольский часто называют одним из чудес Украины и городом семи культур. Здесь на протяжении веков жили украинцы, поляки, литовцы, армяне, турки, евреи и русские. Сочетание традиций и обычаев создало неповторимую атмосферу в архитектуре Старого Города. Леся Украинка называла этот город "Цветок на камне". В Каменец-Подольском можно увлекательно провести и один день, и несколько. Что посмотреть — всегда найдется.

Куда пойти?



Каменец-Подольская крепость. Пожалуй, самое известное сооружение города. Крепость внесена в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО и входит в число "Семи чудес Украины".

Стол согласия. Интересный памятник, расположенный рядом с крепостью. Его установили в 2001 году во время проведения фестиваля "7 культур". Семь камней, разложенных вокруг большого бетонного круга, символизируют каждый из народов, повлиявших на культуру города. А недалеко от основной композиции лежит восьмой камень, который означает, что в будущем на судьбу Каменец-Подольского может повлиять еще какая-то нация.

Новоплановский мост. Построен во второй половине XIX века, чтобы соединить Старый город с новой его частью, так называемым, Новым планом. С моста над каньоном реки Смотрич открываются захватывающие виды на средневековые стены и башни города, окружающие высокие скалы, водопад и парк с оленьими фигурами. Рядом с мостом находится прекрасный парк.

Площадь Польский рынок и городская Ратуша. Здание польского магистрата было построено после получения Магдебурского права в 1374 году. Ратуша в Каменец-Подольском считается самой древней в Украине. На втором этаже Ратуши можно посетить два музея: Музей истории Магдебургского права и Музей денег.

Памятник туристу. Гуляя по площади Польский рынок, обратите внимание на памятник в кепке и с фотоаппаратом. Это одно из любимых мест для фотографирования всех, кто приезжает в город.

Туристические паровозики. Если не хочется ходить пешком по городу или есть желание прокатиться с обзорной экскурсией, всегда можно воспользоваться поездкой на паровозикам, которые прокатят вас по самым знаковым местам города. А потом вы уже определитесь, куда хотите зайти с визитом.

Храмы. В Каменце-Подольском есть храмы разных конфессий. Кафедральный собор cвятых апостолов Петра и Павла, Тринитарский костел (действующая греко-католическая церковь), Крестовоздвиженская церковь (единственный в городе деревянный храм), Церковь Александра Невского, Армянская церковь Святого Николая, Свято-Георгиевский кафедральный собор, Николаевская Благовещенская церковь, Михайловский костел Доминиканского монастыря, Свято-Покровский Храм, Храм Святой Троицы.

Нижние и Верхние Польские ворота. Верхние Польские ворота защищали Старый город от врагов. Они состоят из башни Стефана Батория и Турецкого бастиона. Башню Стефана Батория специалисты признали одним из лучших образцов оборонной архитектуры XVI века.

Смотрицкий каньон. Уникальный памятник природы: в долине течет река Смотрич, а с обеих сторон над ним возвышаются каменные стены, высота которых достигает 50 метров. Длина каньона — 9 километров. Главная особенность — пейзаж, который открывается на него с высоты птичьего полета и скульптуры оленей.

Сувенирный рынок. Если появится желание сделать себе или друзьям подарок на память о Каменец-Подольском, загляните сюда. С пустыми руками вы точно не уйдете.

Полет над каньоном. Для любителей экстрима есть развлечение, во время которого дух захватывает от окружающей красоты. Если не боитесь высоты, полетайте.

Охота на ведьм. Зрелищная вечерняя экскурсия с красивым завершающим шоу. Отличный вариант для того, чтобы увлекательно провести вечер и увезти с собой незабываемые впечатления.

Что поесть?

Сочный шашлык, аппетитные чанахи в горшочках, свежий бограч и черные вареники… Уже потекли слюнки? Тогда отправляйтесь в кафе "Під брамою", которое находится возле Городских ворот. В давние времена в этом здании была каземат-лаборатория, а сейчас концептуальное кафе, которое сохраняет старинный шарм города семи культур.

Еще одно колоритное заведение города — кафе "Ника" на улице Старобульварной. Здесь вы насладитесь уютной сказочной атмосферой — кажется, что попадаешь в гости к доброй фее. Фея угостит вас варениками с картошкой в горшочках, мамалыгой и блинами шоколадом и орехами.

Где выпить кофе?



В одном из каменных зданий Старого города находится кафе "На Зарванской". Вы вряд ли пройдете мимо, потому что аромат свежесваренного кофе разносится далеко за пределы заведения. К кофе можно заказать потрясающий тирамису или кусочек "Наполеона".

Не забудьте посетить арт-кафе "Кофе от полицмейстера", которое вошло в сотню лучших кафе страны. В интерьере, больше напоминающем музей, чем кафе, вы можете попробовать до сорока сортов кофе, полакомиться выпечкой или перекусить блюдами европейской кухни.