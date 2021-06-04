Free cheap travel: куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Стамбуле

Стамбул — город, в котором нужно побывать хотя бы раз в жизни. Он восхищает своей яркостью и разнообразием. Искусство и культура, еда и напитки, шопинг и спорт — в Стамбуле всегда есть что-то новое на любой вкус.

Перемещаться по городу удобнее всего на общественном транспорте. Это гораздо дешевле, чем такси и аренда авто, и очень удобно с точки зрения доступности всех уголков Стамбула. Если вы захотите переехать из европейской в азиатскую часть города, вы можете воспользоваться паромом, которые курсируют примерно раз в полчаса, оплатив переезд по стоимости поездки на трамвае. Для удобства и дополнительной экономии рекомендуем приобрести Istanbul Card, благодаря которой ваши поездки будут на 30% дешевле, чем при единоразовой оплате.

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Не забывайте, что для поездок в Турцию сейчас необходимо пройти ПЦР-тест и предоставить справку с негативным результатом.

Куда пойти?

Собор Святой Софии. Построенный в VI веке по приказу византийского императора Юстиниана I, собор Святой Софии оставался самым большим собором в мире на протяжении почти тысячелетия до завершения строительства Севильского собора в 1520 году. До того, как в XV веке он был преобразован в мечеть, а затем в музей в 1935 году, собор Святой Софии служил центром Восточной Православной Церкви.

Дворец Топкапы. Дворец был основной резиденцией султанов Османской империи на протяжении более четырех веков. Коллекции оружия, драгоценных камней и религиозных артефактов — завораживающее зрелище для каждого, кто посетил это место.

Голубая мечеть. Мечеть Султанахмет, или более известная как Голубая мечеть из-за яркого цвета интерьера, — это историческое здание, построенное в начале XVII века во время правления Ахмеда I. Внутренние стены мечети украшены более чем 20 тысячами расписанных вручную голубых плиток, которые залиты естественным светом, проникающим из более чем 200 окон — ослепительное зрелище. Обратите внимание, что Голубая мечеть по-прежнему является действующей мечетью, и ее посещение запрещено во время молитв.

Цистерна Базилика, или Еребатан Сарныджи. Одна из самых интригующих достопримечательностей Стамбула была построена императором Юстинианом I в VI веке для хранения до 80 000 м3 воды и направления ее в близлежащие дворцы. Цистерна с сотнями древних ионических и коринфских колонн является реликтом водной системы Византийской империи, которую посетители могут исследовать воочию.

Гюльхане Парк. Парк расположен рядом с дворцом Топкапы на краю исторического полуострова Стамбула, является одним из самых больших и красивых парков города. Весной здесь цветут тысячи тюльпанов.

Гранд базар. Один из старейших и крупнейших крытых рынков в мире, где находятся тысячи магазинов, разбросанных по десяткам улиц. Сюда стоит сходить не только ради покупок. Привлекательность этого места в атмосфере, наполненной историей времен.

Базар специй. Этот рынок меньше, чем Гранд базар. Он был построен в XVI веке и сегодня здесь находятся сотни киосков и лотков со специями, сладостями, чаями, сухофруктами и множеством других товаров.

Церковь Святого Антуана. Самая большая и самая известная католическая церковь в Стамбуле была построена между 1906 и 1912 годами в венецианском неоготическом стиле. Это прекрасное место, чтобы после долгой прогулки побыть в тишине.

Чичек Пасаджи. Цветочный пассаж, построенный в 1876 году, является одним из самых красивых мест Стамбула.

Джаз-клуб Nardis. Известный и популярный в Стамбуле джаз-бар расположен у подножия Галатской башни. Практически каждый вечер в Nardis звучит живая джазовая музыка местных и международных исполнителей (уточняйте режим работы во время карантина).

Фуникулер. Старейший поезд, который курсирует между Каракеем и площадью Тюнель, открылся в 1875 году. На нем торговцы могли быстро перемещаться вверх и вниз по крутому холму.

Блошиный рынок Ферикей. Блошиный рынок и базар, где каждую субботу предлагают широкий ассортимент 100% органических продуктов, включая овощи, фрукты, мед, сыр и джем из разных уголков Турции. А утром в воскресенье все киоски "перепрофилируются" на антиквариат и безделушки.

Где выпить кофе?

Пожалуй, Турция — одна из тех стран, где вкусный кофе можно выпить везде. Даже в самом маленьком кафе, находящемся на неоживленной улице, вам подадут вкуснейший ароматный турецкий кофе.

Что поесть?



В одном из самых популярных в Стамбуле ресторанов — Karaköy Lokantası — вы можете отведать настоящий Хюнкар бенди. Это блюдо османской дворцовой кухни из говядины, которая готовится на медленном огне и подается на сливочной подушке из протертых баклажанов.

С забытой анатолийской кухней можно познакомиться в ресторане Çiya Sofrası. Здесь готовят блюда из ингредиентов, импортированных из их родных регионов. Гостям предлагают муалле (тушеное мясо с баклажанами и чечевицей с патокой из граната), суп маш, ситти симиди (тонкий треснувший пшеничный рис) и рагу из зеленой сливы. Если останется место в желудке, попробуйте сливовый десерт в сочетании с теребинтовым кофе.

И не забудьте посетить кафе Altan ekerleme — классическую кондитерскую, открытую в 1865 году. Изюминка кафе в том, что с самого начала основания и до сегодня оно принадлежит одной семье, которая предлагает гостям множество сладостей, приготовленных по старинным рецептам. Перед посещением общественных мест уточняйте формат их работы во время карантина (многие заведения в Турции работают только на вынос).