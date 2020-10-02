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Free cheap travel: куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Будапеште

"Путеводитель" по столице Венгрии

Free cheap travel: куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Будапеште Free cheap travel: куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Будапеште

Будапешт — столица Венгрии и относительно молодой город, образованный только в 1873 году. Он появился в результате слияния трех городов, расположенных на берегах Дуная: Пешта, Буды и Обуды. Интересное, что первое время город часто называли не "Буда-Пешт", а "Пешт-Буда". Сегодня Будапешт является десятым по величине городом Европейского союза, в котором проживает около 1,75 млн человек.

Перемещаться по городу удобно на общественном транспорте, который хорошо развит или на велосипеде. Безлимитный проездной билет на сутки действителен в метро, троллейбусах, автобусах, трамваях, электричках в черте города, на линии парома D14, на остальных паромах только в рабочие дни, на некоторых рейсах поездов MÁV-START и автобусах VOLÁN. Стоимость билета в 2020 году составляет 1650 форинтов (около 153 грн). Билет с теми же условиями, но на 72 часа обойдется в 4150 форинтов (около 385 грн). Если вы планируете перемещаться на арендованном велосипеде, приготовьте для его аренды около 3000 форинтов (около 278 грн) в день — это стоимость аренды велосипеда у частных компаний. Общественная система проката велосипедов BuBi намного дешевле, но требует регистрации.

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Куда пойти?

Поездка на теплоходе по Дунаю. Будапешт расположен на двух берегах реки Дунай, которая протекает через всю страну. Четырехчасовая поездка стоит 4000 форинтов (около 370 грн).

Руин-пабы. Хипстерская культура жива и процветает в Венгрии, особенно в Будапеште, где руин-пабы наводнили город. Они располагаются в руинах заброшенных зданий старого еврейского квартала.

Национальная галерея. Галерея расположена в Королевском дворце. В ней хранятся работы выдающихся венгерских и европейских художников. Здесь много сокровищ: помимо картин и скульптур, вы можете увидеть коллекцию алтарей 1400-х годов и поднять на купол здания, откуда открывается потрясающий вид на город.

Музей "Дом террора". Венгрия печально известна жестокостью своих лидеров нацистского и советского режимов. Это здание является одновременно музеем и мемориалом, отдавая дань уважения тысячам людей, которые были здесь замучены и зверски убиты. По понедельникам музей не работает.

Тенгерземский заповедник. Когда-то здесь находился каменный рудник, но он был закрыт в 1907 году. Природа медленно осваивала территорию, и вода заполнила огромное ущелье. В 2011 году он был объявлен самым красивым местом Венгрии. Все посетители восхищаются видами дикой природы и первозданной красотой.

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Купальни. Побывать в Венгрии и не посетить купальни невозможно. При этом неважно, какую именно вы выберете — знаменитые купальни Сечени в Будапеште или небольшой горячий бассейн в сельской местности. Прекрасные ощущения вам обеспечены.

Музыкальный фестиваль Sziget. Это один из крупнейших музыкальных фестивалей в Европе. Он проходит каждый август в течение одной недели на острове Маргарет в Будапеште, прямо на реке Дунай. Из-за его размеров и международной популярности в Будапешт стекаются как туристы, так и местные жители, чтобы полюбоваться пейзажем. Более 1000 различных представлений, среди которых любой человек найдет то, что нравится ему. Если будете ехать в Будапешт в августе и захотите посетить фестиваль, забронируйте билет заранее, потому что при входе могут быть огромные очереди.

Озеро Балатон. Самое большое пресноводное озеро в Центральной Европе, которое ласково называют венгерским внутренним морем. Пляжи и вулканические холмы, озеро и причудливые деревни привлекают сюда множество туристов. Недалеко от озера расположены знаменитое бенедиктинское аббатство в Тихани, винодельческий регион, водно-болотные угодья и несколько отличных пешеходных маршрутов.

Королевский дворец (Будайская крепость). Многие называют это место замком, но на самом деле это дворцовый комплекс. Первоначально крепость была построена в XIII веке. Но тот вид, который комплекс имеет сейчас, появился между 1749 и 1769 годами. Во время Второй мировой войной комплекс был разграблен. Сегодня здесь находится музей. А под замком есть лабиринт, по которому когда-то туристы могли свободно ходить, но сейчас, к сожалению, его закрыли.

Большой рынок в Будапеште. Построенный в 1897 году, это самый старый и самый большой крытый рынок в стране. Здесь можно купить местные продукты, разнообразные специи, сувениры или просто погулять и пообедать.

Фестиваль Бусояраш. Если вы будете в Венгрии в феврале, заезжайте в город Мохач. Там, в преддверии Пепельной среды (день начала Великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей) с четверга по вторник проходит фестиваль, на котором местные жители ходят по городу в традиционных одеждах и демонических масках на лице. Во вторник — последний день фестиваля — на главной площади города зажигают большой костер, на котором сжигают фигуру из соломы. Этот ритуал называется Погребение Фарсанга

Экскурсия по винному региону. Если вы поклонник вина, отправляйтесь в регион Эгер, где вы найдете лучшие вина страны. Здесь много виноградников, в которых проводят экскурсии, дегустацию и продажу производимых напитков.

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Пещеры Аггтелекского карста. Эти пещеры являются частью национального парка, одного из немногих объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в стране. На границе Венгрии и Словакии 712 пещер раскинулись на площади более 55 000 га. В пещерах можно увидеть одни из самых больших сталактитов и сталагмитов в Европе.

Венгерский Версаль. Эстерхаза — огромный дворец, расположенный недалеко от границы с Австрией, который часто называют венгерской версией французского Версаля. Построен в XVIII веке в стиле позднего барокко по заказу принца Николауса Эстерхази, который хотел получить роскошное убежище для своих охотничьих экспедиций. Во дворце 126 комнат, а в библиотеке хранится более 22 000 книг.

Что поесть?

Традиционные венгерские блюда — недорогие и очень сытные. Это страна "мяса и картофеля", которые умеют готовить очень вкусно. Наиболее известное блюдо — гуляш, который представляет собой суп с говядиной, картофелем, овощами и большим количеством паприки. Если хотите что-то сладкое, попробуйте ланго. Это жареное тесто, покрытое сладкими приправами — очень сытное.

Для тех, кто хочет попробовать что-то особенное, есть халасле — рыбный суп. Обычно он готовится из пресноводной рыбы на костре. Весь процесс занимает несколько часов, так как рыбный бульон готовится полностью с нуля. Самые популярные места, где можно попробовать блюда национальной кухни и, при этом, не потратить все деньги — Tüköry Étterem (возле здания Парламента), Csulok Csarda (недалеко от площади Иоанна Павла II), Lecso Hungarian Restaurant (днем работает как столовая самообслуживания, а вечером — как ресторан).

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Что касается цен, то обед в традиционном ресторане с пивом обойдется вам примерно в 2500 форинтов (около 230 грн). Увеличивается количество гастропабов, поэтому гурманы смогут найти широкий выбор блюд, от тайских и индийских до изысканных бутербродов и супов. Если хотите поесть вкусной и недорогой пиццы, отправляйтесь в одно из лучших заведений Будапешта — IGEN. Один кусок пиццы вам обойдется всего в 280 форинтов (около 26 грн).

Где выпить кофе?

В принципе в Будапеште практически везде можно выпить вкусный кофе. Можно выделить Café Csiga, которое прекрасно подойдет для отдыха от насыщенного дня, тихой беседы и чашечки кофе с традиционным венгерским десертом. Сайт tripadvisor также рекомендует Walzer Café, Nándori Cukrászda, Espresso Embassy и Naspolya Nassolda.

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