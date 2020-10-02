Free cheap travel: куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Будапеште

Будапешт — столица Венгрии и относительно молодой город, образованный только в 1873 году. Он появился в результате слияния трех городов, расположенных на берегах Дуная: Пешта, Буды и Обуды. Интересное, что первое время город часто называли не "Буда-Пешт", а "Пешт-Буда". Сегодня Будапешт является десятым по величине городом Европейского союза, в котором проживает около 1,75 млн человек.

Перемещаться по городу удобно на общественном транспорте, который хорошо развит или на велосипеде. Безлимитный проездной билет на сутки действителен в метро, троллейбусах, автобусах, трамваях, электричках в черте города, на линии парома D14, на остальных паромах только в рабочие дни, на некоторых рейсах поездов MÁV-START и автобусах VOLÁN. Стоимость билета в 2020 году составляет 1650 форинтов (около 153 грн). Билет с теми же условиями, но на 72 часа обойдется в 4150 форинтов (около 385 грн). Если вы планируете перемещаться на арендованном велосипеде, приготовьте для его аренды около 3000 форинтов (около 278 грн) в день — это стоимость аренды велосипеда у частных компаний. Общественная система проката велосипедов BuBi намного дешевле, но требует регистрации.

Куда пойти?

Поездка на теплоходе по Дунаю. Будапешт расположен на двух берегах реки Дунай, которая протекает через всю страну. Четырехчасовая поездка стоит 4000 форинтов (около 370 грн).

Руин-пабы. Хипстерская культура жива и процветает в Венгрии, особенно в Будапеште, где руин-пабы наводнили город. Они располагаются в руинах заброшенных зданий старого еврейского квартала.

Национальная галерея. Галерея расположена в Королевском дворце. В ней хранятся работы выдающихся венгерских и европейских художников. Здесь много сокровищ: помимо картин и скульптур, вы можете увидеть коллекцию алтарей 1400-х годов и поднять на купол здания, откуда открывается потрясающий вид на город.

Музей "Дом террора". Венгрия печально известна жестокостью своих лидеров нацистского и советского режимов. Это здание является одновременно музеем и мемориалом, отдавая дань уважения тысячам людей, которые были здесь замучены и зверски убиты. По понедельникам музей не работает.

Тенгерземский заповедник. Когда-то здесь находился каменный рудник, но он был закрыт в 1907 году. Природа медленно осваивала территорию, и вода заполнила огромное ущелье. В 2011 году он был объявлен самым красивым местом Венгрии. Все посетители восхищаются видами дикой природы и первозданной красотой.

Купальни. Побывать в Венгрии и не посетить купальни невозможно. При этом неважно, какую именно вы выберете — знаменитые купальни Сечени в Будапеште или небольшой горячий бассейн в сельской местности. Прекрасные ощущения вам обеспечены.

Музыкальный фестиваль Sziget. Это один из крупнейших музыкальных фестивалей в Европе. Он проходит каждый август в течение одной недели на острове Маргарет в Будапеште, прямо на реке Дунай. Из-за его размеров и международной популярности в Будапешт стекаются как туристы, так и местные жители, чтобы полюбоваться пейзажем. Более 1000 различных представлений, среди которых любой человек найдет то, что нравится ему. Если будете ехать в Будапешт в августе и захотите посетить фестиваль, забронируйте билет заранее, потому что при входе могут быть огромные очереди.

Озеро Балатон. Самое большое пресноводное озеро в Центральной Европе, которое ласково называют венгерским внутренним морем. Пляжи и вулканические холмы, озеро и причудливые деревни привлекают сюда множество туристов. Недалеко от озера расположены знаменитое бенедиктинское аббатство в Тихани, винодельческий регион, водно-болотные угодья и несколько отличных пешеходных маршрутов.

Королевский дворец (Будайская крепость). Многие называют это место замком, но на самом деле это дворцовый комплекс. Первоначально крепость была построена в XIII веке. Но тот вид, который комплекс имеет сейчас, появился между 1749 и 1769 годами. Во время Второй мировой войной комплекс был разграблен. Сегодня здесь находится музей. А под замком есть лабиринт, по которому когда-то туристы могли свободно ходить, но сейчас, к сожалению, его закрыли.

Большой рынок в Будапеште. Построенный в 1897 году, это самый старый и самый большой крытый рынок в стране. Здесь можно купить местные продукты, разнообразные специи, сувениры или просто погулять и пообедать.

Фестиваль Бусояраш. Если вы будете в Венгрии в феврале, заезжайте в город Мохач. Там, в преддверии Пепельной среды (день начала Великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей) с четверга по вторник проходит фестиваль, на котором местные жители ходят по городу в традиционных одеждах и демонических масках на лице. Во вторник — последний день фестиваля — на главной площади города зажигают большой костер, на котором сжигают фигуру из соломы. Этот ритуал называется Погребение Фарсанга

Экскурсия по винному региону. Если вы поклонник вина, отправляйтесь в регион Эгер, где вы найдете лучшие вина страны. Здесь много виноградников, в которых проводят экскурсии, дегустацию и продажу производимых напитков.

Пещеры Аггтелекского карста. Эти пещеры являются частью национального парка, одного из немногих объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в стране. На границе Венгрии и Словакии 712 пещер раскинулись на площади более 55 000 га. В пещерах можно увидеть одни из самых больших сталактитов и сталагмитов в Европе.

Венгерский Версаль. Эстерхаза — огромный дворец, расположенный недалеко от границы с Австрией, который часто называют венгерской версией французского Версаля. Построен в XVIII веке в стиле позднего барокко по заказу принца Николауса Эстерхази, который хотел получить роскошное убежище для своих охотничьих экспедиций. Во дворце 126 комнат, а в библиотеке хранится более 22 000 книг.

Что поесть?

Традиционные венгерские блюда — недорогие и очень сытные. Это страна "мяса и картофеля", которые умеют готовить очень вкусно. Наиболее известное блюдо — гуляш, который представляет собой суп с говядиной, картофелем, овощами и большим количеством паприки. Если хотите что-то сладкое, попробуйте ланго. Это жареное тесто, покрытое сладкими приправами — очень сытное.

Для тех, кто хочет попробовать что-то особенное, есть халасле — рыбный суп. Обычно он готовится из пресноводной рыбы на костре. Весь процесс занимает несколько часов, так как рыбный бульон готовится полностью с нуля. Самые популярные места, где можно попробовать блюда национальной кухни и, при этом, не потратить все деньги — Tüköry Étterem (возле здания Парламента), Csulok Csarda (недалеко от площади Иоанна Павла II), Lecso Hungarian Restaurant (днем работает как столовая самообслуживания, а вечером — как ресторан).

Что касается цен, то обед в традиционном ресторане с пивом обойдется вам примерно в 2500 форинтов (около 230 грн). Увеличивается количество гастропабов, поэтому гурманы смогут найти широкий выбор блюд, от тайских и индийских до изысканных бутербродов и супов. Если хотите поесть вкусной и недорогой пиццы, отправляйтесь в одно из лучших заведений Будапешта — IGEN. Один кусок пиццы вам обойдется всего в 280 форинтов (около 26 грн).

Где выпить кофе?

В принципе в Будапеште практически везде можно выпить вкусный кофе. Можно выделить Café Csiga, которое прекрасно подойдет для отдыха от насыщенного дня, тихой беседы и чашечки кофе с традиционным венгерским десертом. Сайт tripadvisor также рекомендует Walzer Café, Nándori Cukrászda, Espresso Embassy и Naspolya Nassolda.