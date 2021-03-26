Free cheap travel: Куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Виннице

Небольшой областной город в центре Украины, расположенный в трех часах езды от столицы — Винница. Территория, на которой с давних времен селились люди. Археологи здесь находили, например, орудия труда эпохи неолита и захоронения бронзового века. Есть данные о том, что на месте современной Винницы когда-то находились поселения трипольской культуры.

Многие едут сюда, чтобы посмотреть на светомузыкальный фонтан Roshen. Но в этом городе есть еще много интересных мест, которые стоит посетить.

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Куда пойти?

Водонапорная башня на Европейской площади — визитка Винницы. Она построена в начале ХХ века по проекту архитектора Григория Артынова. Здание сохранилось практически в первоначальном виде. Рядом с башней расположена бронзовая скульптура самого архитектора, который сидит на лавочке и смотрит на свое творение.

Интерактивный музей науки. Современный музей, в котором демонстрируются законы и явления из области физики, химии, анатомии и оптики. Все можно трогать, крутить, нажимать… и фотографироваться.

Галерея современного искусства "Арт-Шик". Здесь проводятся выставки современного искусства и культурно-массовые мероприятия, связанные с музыкой, литературой, театром, кино и модными показами.

"Сладкая мечта". Фирменный магазин Винницкого завода фруктовых концентратов. Мармелад, который здесь продается, отличается от всех, что вы пробовали раньше. Его можно приобрести только в фирменных магазинах или в магазинах здорового питания.

Фонтаны. Светомузыкальный фонтан Roshen, расположенный в реке Южный Буг рядом с центральным мостом. Главное шоу начинается ежедневно (с середины апреля до октября) в 21:05 и длится час. Еще один фонтан — пешеходный — находится на проспекте Космонавтов. Его можно заметить по Атланту, который держит Солнце и стоит в окружении планет Солнечной системы.

Музей винницкого трамвая. Этот музей открылся не так давно. Здесь хранятся документы, униформа, билеты и другие артефакты, связанные с историей винницкого трамвая. А на улице стоят настоящие трамвайные вагоны, которые ездили по городу в разное время. В них можно посидеть и сфотографироваться.

Ставка Гитлера "Верфольф" (пгт Стрижавка). Одно из самых загадочных мест времен Второй мировой войны. Сама ставка была разрушена при отступлении немецко-фашистских войск, но Баварская государственная библиотека предоставила копии реальных фотографий периода Второй мировой войны, на которых можно увидеть еще действующий "Вервольф" времен немецкой оккупации. На подъезде к ставке посетите выставку оружия и вещей периода Второй мировой из частной коллекции.

Музей украинской марки. Коллекция музея содержит множество марок, которые использовались на территории Украины в разные периоды. Некоторым экземплярам уже более 100 лет.

Музей моделей транспорта. Открыт с апреля 2018 года. Это не совсем музей, а, скорее, клуб винницких коллекционеров. Среди экспонатов — модели автомобилей, мотоциклов, трамваев, троллейбусов, автобусов, поездов, самолетов, кораблей, а также военной техники. Еще один музей с похожей тематикой — Автомотовелофототелерадио — находится на той же улице Соборной.

Сквер "Ливерпуль". Если хотите окунуться в атмосферу 70-80-ых гг. ХХ века и послушать музыку Beatles, обязательно погуляйте в этом сквере.

Музей-усадьба Пирогова. Известный врач и ученый Николай Пирогов жил в Виннице. Здесь же покоится и его тело. В усадьбе "Вишня", где жил Пирогов, сейчас работает музейный комплекс, куда входит церковь-некрополь с забальзамированным телом ученого, дом ученого и музей-аптека.

Где выпить кофе?

Одно из самых примечательных кафе Винницы — магазин-музей колониальных товаров Панъ Заваркiнъ та Синъ и кафе при магазине. В начале прошлого века это место было единственным в городе, где можно было купить чай, кофе, специи и экзотические орехи. Сегодня здесь можно сделать тоже самое, а еще выпить один из самых вкусных кофе в городе и ознакомиться с экспонатами музея: коллекция старых часов, самоваров, керосиновых ламп и других бытовых принадлежностей начала ХХ века.

Еще одно необычное место в Виннице — кафе "Синий кактус". Здесь можно выпить моносортовый кофе, который обжаривается на месте, полакомиться выпечкой и погрузиться в атмосферу андеграунда.

Что поесть?

Самое знаменитое блюда винничины — картошка по-улановски. Говорят, что это блюдо сегодня готовят во многих странах мира, в том числе, и в США. Естественно, в самой Виннице его можно заказать почти во всех заведениях.

Если проголодаетесь, когда будете осматривать Водонапорную башню на Европейской площади, зайдите в ресторан Rich. Атмосферное заведение в эклектическом интерьере. В основном предлагается европейская и турецкая кухня. Есть детское меню и комната, где дети могут поиграть, пока взрослые обедают.

Захочется побывать в одном из лучших пафосных ресторанов города — тогда вам в Aura. Из панорамных окон ресторана открывается шикарный вид на город.